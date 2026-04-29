Zakup samochodu z OTOMOTO jak zabawa z AI. To i tak dopiero początek rewolucji Fot. naTemat

Na Poznań Motor Show prawdziwe tłumy zawitały na stoisko OTOMOTO, które w tym roku było sponsorem głównym całego wydarzenia. I chociaż samochody i motoryzacja były rzecz jasna na pierwszym planie, to zadbano o atrakcje specjalne.

Poznań Motor Show to największa impreza motoryzacyjna w Polsce, dlatego nie mogło tam zabraknąć OTOMOTO. Goście w specjalnej strefie sponsora głównego mogli zobaczyć luksusowe auta, m.in. Lamborghini Aventador S, GAC Hyptec SSR czy MG Cyberster. Ale nie tylko o samochody w tym wszystkim chodziło...

OTOMOTO sponsorem głównym Poznań Motor Show. Byliśmy na ich stoisku

Na całym stoisku można było spotkać humanoidalne roboty, a także interaktywne ekrany, na których prezentowano, jak szybko sprzedaje lub kupuje się samochody na OTOMOTO. Ten temat jest kluczowy, bo pokazuje zmieniające się przyzwyczajenia i trendy na rynku motoryzacyjnym.

– My jako Polacy, ale też Europejczycy, jesteśmy bardzo otwarci na zakupy online. W ankietach w Polsce już 93 proc. badanych deklaruje, że dokonali zakupów online w ostatnim czasie. I to dotknęło zarówno podstawowych rzeczy dnia codziennego, ale także samochodów – zauważa Adam Simon, Senior Head of Business Development Motors Professionals Europe w OLX Group/OTOMOTO. – Obserwujemy na OTOMOTO, że klienci coraz częściej do nas wracają. Mają w telefonie, tablecie, komputerze cały przekrój rynku i wszystkie dostępne oferty. Często są już wyedukowani, bardzo mocno wiedzą, czego chcą – dodaje.

Adam Simon, Senior Head of Business Development Motors Professionals Europe w OLX Group/OTOMOTO Fot. naTemat

Aktualnie OTOMOTO wprowadza rozwiązania oparte na AI, zarówno dla tych, którzy profesjonalnie zajmują się sprzedażą samochodów, jak i dla kupujących. – Żeby ułatwić im życie, mamy szereg narzędzi, zaczynając od naszego sztandarowego produktu AutoIQ. To prywatny doradca, który analizuje dane. Jest osadzony w platformie OTOMOTO, gdzie sprzedający może zapytać o dane odnośnie swoich ogłoszeń, informacje odnośnie rynku, konkurencji itp. – wylicza przedstawiciel marki.

Jak AI zmienia proces zakupu samochodu? OTOMOTO już zapowiada nowości

Zgodnie z zapewnieniami, które padły podczas Poznań Motor Show, marka OTOMOTO chce rozwijać sztuczną inteligencję w taki sposób, żeby jeszcze bardziej doradzać i podpowiadać sprzedającym.

– Chociażby, czy cena pojazdu i ilość zdjęć jest odpowiednia, czy opis jest poprawny, bo może wymagać dodatkowych szczegółów. Będziemy rozwijali tę technologię, po to, żeby pomóc kupującym podejmować trafne decyzje. Będziemy rozwijali narzędzia, które pomogą szybciej wyszukać samochód – wyjaśnia Adam Simon.

Efektem tych zmian mają być coraz bardziej przyjazne człowiekowi narzędzia. – W prostej, swobodnej komunikacji klient będzie mógł napisać, bądź nawet powiedzieć, czego szuka, a nasze rozwiązania dostarczą mu wszystko to, co jest dla niego najlepsze – wskazuje Adam Simon.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Zapraszamy do obejrzenia pełnego wywiadu.