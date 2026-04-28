Powróciła popularna promocja na saturator SodaStream, w ramach której można kupić zestaw z urządzeniem, aż trzema butelkami na start oraz wymienną butlą gazu. Wszystko to w korzystnej cenie 249,99 zł.

Dla jednych to przyjemny obowiązek związany z ratowaniem klimatu. Dla innych kolejna zbędna regulacja. System kaucyjny stał się faktem, realnie wpływając na życie milionów Polaków. Część z nas nie chce stać w kolejce przed automatami, albo trzymać puszek i butelek w bagażniku samochodu. Alternatywą okazuje się wtedy saturator, gazujący pitną wodę prosto z domowego kranu.

Aby jednak taki saturator stał się dobrze funkcjonującym elementem gospodarstwa domowego, samo urządzenie nie wystarczy. Poza wymienną butlą na gaz potrzebujemy przynajmniej trzech butelek, zwłaszcza mając kilku domowników pod dachem. Pierwsza butelka, zazwyczaj dostępna w zestawie z maszyną, to zdecydowanie za mało. Kiedy bowiem trafia do zmywarki, my nie możemy korzystać z saturatora.

Urządzenia takie jak SodaStream korzystają z autorskiego systemu mocowania. Co za tym idzie, nie możemy przystawić do saturatora dowolnego naczynia dostępnego w kuchni. To powoduje spory problem. Dopiero dysponując większą liczbą butelek rotacja saturator-lodówka-zmywarka staje się płynna. Skąd lodówka w tej wyliczance? Otóż schłodzona woda gazuje się najlepiej. Do tego najlepiej smakuje.

SodaStream w zestawie za 249,99 zł to optymalny pakiet na start. Trzy butelki stanowią absolutne minimum

W Media Expert wróciła popularna promocja na saturator SodaStream Terra w pełnym zestawie na start. Poza samą maszyną mamy bowiem wymienny nabój z gazem oraz trzy butelki. Dwie duże, o pojemności 0,8l oraz jedna mniejsza, o pojemności 0,5l. Całość kosztuje 249 zł. Czyli niewiele więcej, niż sam saturator Terra z zaledwie jedną butelką.

Małe naczynie 0,5l okazuje się zaskakująco praktyczne. W naturalny sposób staje się domyślną buteleczką dla dziecka. Poza tym idealnie mieści się do przegrody na kubki w samochodzie. W sam raz na nawodnienie podczas stania w korku. Mała butelka pozwala także miksować i testować różne syropy smakowe, minimalizując zużycie tych składników.

Sam korzystam z dokładnie tego samego zestawu, od kilku miesięcy. Efekt? Zużycie plastikowych butelek spadło praktycznie do zera. Nie pamiętam, kiedy ostatnim razem korzystałem z butelkomatu. Mój SodaStream gazuje przegotowaną wodę prosto z kranu, którą trzymam w lodówce. Z kolei testowanie rozmaitych syropów to część zabawy. Gazowane napoje w sklepie kompletnie przestały mnie interesować.

Apple Watch 10 za 1299 zł . Ucięli 400 zł z tańszego zegarka Apple, to zdarza się rzadko

Drugą promocją wartą uwagi jest Apple Watch 10 z niecodziennie wysokim rabatem. Model GPS z aluminiową kopertą o przekątnej 42 mm jest teraz tańszy aż o 400 zł. Co za tym idzie, można go kupić za 1299 zł. To naprawdę dobra cena. Produkty Apple rzadko są sprzedawane z tak pokaźnymi zniżkami.

Apple Watch 10 to jak najbardziej wystarczający smart zegarek. Urządzenie potrafi praktycznie wszystko to, co najnowsza Jedenastka. Wygląd jest ten sam, rozmiary kopert pozostają te same, funkcje również mamy niemal identyczne. Nowszy Series 11 pracuje nieco dłużej oraz mniej się rysuje, ale to w zasadzie tyle.

Składany telefon za 1999 zł . Promocja na udaną Motkę z klapką

Składane telefony wcale nie muszą być irracjonalnie drogie. Mimo wielkich, giętkich ekranów oraz złożonych mechanizmów zawiasu, urządzenia tego typu potrafią być rozsądnie wycenione. Udowadnia to Motorola ze swoim składanym modelem Razr 60 5G, teraz do kupienia za 1999 zł. Mówimy zatem o nowiutkim składaku z 2026 roku poniżej dwóch tysięcy złotych.

Razr 60 5G to smartfon typu flip, z klapką, który zajmuje bardzo mało miejsca w kieszeni. Nie ma może topowego aparatu z potężnymi teleobiektywami, ale za to świetnie wykorzystuje powierzchnię ekranów, ma wydajny akumulator w tym segmencie, jest idealny do łapania selfie oraz posiada certyfikat IP48. Do tego Razr 60 5G wygląda naprawdę dobrze, czego nie można napisać o każdym składaku.

Ciekawe promocje zamyka szczoteczka magnetyczna Oral-B iO 7 tańsza o 100 zł

Oral-B iO 7 to idealny kompromis między przystępnymi cenowo modelami iO 3 a kosztownymi urządzeniami iO 10. Znajduje się w samym środku stawki, oferując większość istotnych funkcjonalności porządnej szczoteczki magnetycznej. Teraz Oral-B iO 7 jest tańsza o 100 zł, kosztując 649 zł. To najniższa cena z ostatnich 30 dni.

Zamiast tradycyjnego silniczka mechanicznego, szczoteczka wykorzystuje liniowy napęd magnetyczny. Dla użytkownika oznacza to większą precyzję i delikatność, przy jednoczesnym generowaniu mniejszego hałasu oraz mniejszych wibracji na rączce. Urządzenie jest wyposażone w czujnik nacisku, pięć programów (w tym masaż dziąseł) oraz moduł BT pozwalający sparować szczoteczkę ze smartfonem.