Z Arkadiuszem Krupiczem, dyrektorem zarządzającym i współzałożycielem Pyszne.pl oraz Przemysławem Biedrzyckim, dyrektorem ds. nowych kategorii w Pyszne.pl rozmawiał Konrad Bagiński, dziennikarz naTemat Fot. naTemat

Pyszne.pl to już nie tylko jedzenie, to wielki logistyczny poligon. Od udanych testów dronów po roboty kroczące – sprawdź, jak lider rynku inspiruje do tego by technologie przyszłości mogły wyjechać na ulice.

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) stoisko Pyszne.pl zamieniło się w poligon doświadczalny dla przyszłości logistyki. Rozmawiałem z ludźmi, którzy stoją za sukcesem tej platformy – Arkadiuszem Krupiczem, dyrektorem zarządzającym i współzałożycielem oraz Przemysławem Biedrzyckim, dyrektorem ds. nowych kategorii.

Okazuje się, że przyszłość puka do twoich drzwi... dosłownie, i to przy pomocy mechanicznych nóg. Czy zastanawiałeś się kiedyś, co się dzieje, gdy autonomiczny pojazd z twoim obiadem dojeżdża pod blok, ale nie potrafi pokonać domofonu ani schodów? Pyszne.pl ma na to odpowiedź, którą zaprezentowało podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Na oczach uczestników testowano duet idealny: polski autonomiczny pojazd Blees oraz... humanoidalnego robota firmy Delta Robots, który rozwiązuje odwieczny problem "ostatniego metra".

W otwartym wywiadzie Arkadiusz Krupicz i Przemysław Biedrzycki wyjaśniają, dlaczego Pyszne.pl to dziś przede wszystkim firma technologiczna, a nie tylko "aplikacja od zamawiania jedzenia". Rozmawialiśmy o dronach, które już teraz latają pod Dublinem, oraz o tym, dlaczego polskie krawężniki są wyzwaniem dla robotyki i czy kurierzy faktycznie muszą bać się o swoją pracę.

Ale to nie wszystko. Pyszne.pl wchodzi w nową erę – e-convenience. Zapomniana ładowarka, leki na gorączkę dla dziecka czy kwiaty na rocznicę, o której przypomniałeś sobie 30 minut przed powrotem żony? Platforma chce dostarczać wszystko, czego potrzebujesz w ciągu doby, a nie tylko wtedy, gdy dopadnie cię potrzeba.

Z tego wywiadu dowiesz się:

Kto wygrywa w starciu z polskim chodnikiem? Jakie maszyny najlepiej radzą sobie w naszej infrastrukturze. Robot zamiast człowieka? Dlaczego automatyzacja ma tworzyć nowe miejsca pracy, a nie je zabierać. Magiczny trójkąt rentowności: Gdzie leży granica opłacalności dostawy w 30 minut. Więcej niż pizza: Jak Pyszne.pl zmienia się w "lokalnego asystenta", dowożąc leki, prezenty i elektronikę.

