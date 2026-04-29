Kacper Nowicki w Rozmowie naTemat: Lewica musi nauczyć się jednej rzeczy. PiS robi to perfekcyjnie Fot. naTemat.pl

Jedni mówią, że zaorał Patryka Jakiego. Na prawicy zrobiło się jednak poruszenie, że to działacz lewicy "przebrany" za studenta. Kacper Nowicki w Rozmowie naTemat opowiada o kulisach wystąpienia w Poznaniu, które stało się viralem. – On po prostu przegrał. I to go boli – mówi 23-latek o Patryku Jakim.

Kacper Nowicki to lewicowy aktywista z Poznania, student, członek stowarzyszenia Wspólne Jutro. Nagranie, w którym punktuje Patryka Jakiego stało się hitem w sieci. Później 23-latek pojawił się na spotkaniu polityka PiS w Gliwicach. I robiło się o nim coraz głośniej.

Jaki bronił się m.in. we wpisach na X. "Media 3RP przebrały działacza lewicy za 'studenta' - dałem mu raz wygłosić oświadczenie w Poznaniu i zrobiły z niego 'gwiazdę' . Był pewny siebie i przyszedł jeszcze raz - teraz jednak zaproponowałem rozmowę i okazało się, że wszystko, co wygłosił w Poznaniu, było nieprawdą, a przy okazji przytulił kasę za występy w TVP w likwidacji, którą jego koalicja obiecała dać na onkologię" – pisał.

– Patryk Jaki manipulacjami, kłamstwami, próbował skontrować pytania w Poznaniu. Jeżeli chodzi o moje "przytulanie kasy", ja byłem częścią projektu, który był magazynem organizacji pozarządowych, w którym prezentowaliśmy to, jak organizacje pozarządowe zmieniają Polskę – przekonuje w Rozmowie naTemat Kacper Nowicki.

Jestem prześwietlany od dwóch tygodni przez wszystkie media. Kacper Nowicki

– Mam wielu znajomych konserwatystów po prawej stronie sceny politycznej, którzy wstydzą się, jak patrzą na takich ludzi jak Przemysław Czarnek czy Patryk Jaki. Uważają ich za wafli, którzy prezentują te poglądy w dziwny sposób – tłumaczy Nowicki.

Kacper Nowicki jak Oskar Szafarowicz?

Nowicki był zestawiany z Oskarem Szafarowiczem m.in. w materiale Kanału Zero. – Ale z Oskarem różni nas kilka spraw. Łączy nas tylko to, że jesteśmy studentami. Ja nigdy nie zostałem przyniesiony do żadnej partii politycznej w teczce – stwierdza.

– Nigdy nie byłem w młodzieżówce żadnej partii. Nie pracowałem w państwowym banku i nie miałem fuchy załatwionej po części przez aparat partyjny. Nigdy nie podlizywałem się żadnym politykom publicznie i nie robiłem z nimi ustawionych wywiadów na kanale na TikToku, żeby zdobyć sobie ich przychylność – dodaje.

W Rozmowie naTemat zapytaliśmy też, czego lewica mogłaby nauczyć się od prawicy. – Mówienia do ludzi. Lewica od lat zajmuje się rzeczami zajmującymi ograniczoną grupę ludzi. To znaczy problemami dla kilkunastu tysięcy osób w tym kraju, a nie dla milionów, które są bardzo ważne, jednak nie porywają tych ludzi, których faktycznie dotyczą – argumentuje.

Słynna warszawska, sojowa, lewicowa bańka, której jestem pierwszym krytykiem, bo nigdy w Warszawie nie mieszkałem. Poznań też jest dzikim zachodem równościowo-lewicowym Polski. Kiedy rozmawiam ze znajomymi z Warszawy zastanawiam się, czy oni pamiętają, że Polska się nie kończy na Kabatach. Kacper Nowicki

Jego zdaniem prawica opanowała coś do perfekcji. – Mówienie przede wszystkim do młodych mężczyzn, ale też do młodych kobiet. Zarządzanie ich lękami i strachami. Tego lewica mogłaby się jak najbardziej nauczyć – zauważa.

– Klasę polityczną po części spisałem na straty. To znaczy stoję na stanowisku, że z drobnymi wyjątkami, ale pokolenie moich rodziców nie potrafi ze sobą debatować. I nie wierzę, że to się zmieni – wskazuje Kacper Nowicki.