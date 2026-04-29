Telewizory QLED 4K Ambilight są tymi, którymi szczyci się Philips. Jeden z modeli z tej serii doczekał się promocji, która może spotkać się z zainteresowaniem miłośników i miłośniczek kina domowego i gamingu. Do zaoszczędzenia jest 600 zł na zakupie 75-calowego telewizora holenderskiego producenta.
Z 4600 zł do 4000 zł. Tak zmieniła się cena smart telewizora Philips 75PUS9010 w sklepie internetowym Media Expert. Do końca 21 maja 2026 roku można go nabyć w kwocie niższej o 600 zł w czasie trwania promocji "Przeceny XXL". Co dostaną w tej cenie ci, którzy zdecydują się na taki zakup?
Telewizor Philips QLED 4K z funkcją Ambilight
PHILIPS 75PUS9010 to telewizor z ekranem QLED o przekątnej 75 cali, wyświetlający obraz 4K UHD w rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz, co według producenta z Holandii czyni z tego modelu sprzęt odpowiedni zarówno do filmów, jak i do gier.
W prezentacjach tego telewizora Philips kładzie nacisk na funkcję Ambilight, która ma tworzyć wrażenie większego ekranu. Reagująca na obraz w czasie rzeczywistym technologia podświetlenia wykorzystuje inteligentne diody LED, by rzucać na ścianę barwne i dynamiczne światło.
Zsynchronizowana z wyświetlanym obrazem poświata ma spełniać funkcję immersji, czyli wciągać jeszcze mocniej widzów w każdą scenę filmu czy serialu, potęgując emocje towarzyszące seansowi. Za zanurzenie w intensywnych kolorach odpowiada technologia Quantum Dot, a za wyższy kontrast format HDR.
Na straży wyraźnego obrazu stoi procesor PHILIPS P5. Na przestrzenny dźwięk 3D pracują standardy Dolby Atmos i DTS:X. Telewizor oferuje też funkcję Wzmacniania Głosu. Polega ona na regulacji głośności dialogów względem dźwięków tła tak, aby wypowiadane słowa nie ginęły podczas intensywnych scen akcji.
Smart TV z Titan OS i wsparciem dla graczy
Telewizor korzysta z systemu operacyjnego Titan OS. Obsługuje on takie aplikacje streamingowe jak Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+, Canal+, CDA i HBO Max. Można go zintegrować z Alexą lub Asystentem Google.
Jak twierdzi producent, PHILIPS 75PUS9010 ma też służyć graczom. Wyposażono go w cztery złącza HDMI 2.1 oraz technologię VRR, aby tytuły odpalane na podłączonej do niego konsoli miały płynną rozgrywkę i korzystały z trybu niskiego opóźnienia. Do telewizora dołączono: pilot, dwie baterię AAA, podstawę, kabel zasilający i instrukcję.