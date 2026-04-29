Telewizor PHILIPS 75PUS9010 75" QLED 4K Ambilight. Fot. Philips

Telewizory QLED 4K Ambilight są tymi, którymi szczyci się Philips. Jeden z modeli z tej serii doczekał się promocji, która może spotkać się z zainteresowaniem miłośników i miłośniczek kina domowego i gamingu. Do zaoszczędzenia jest 600 zł na zakupie 75-calowego telewizora holenderskiego producenta.

Z 4600 zł do 4000 zł. Tak zmieniła się cena smart telewizora Philips 75PUS9010 w sklepie internetowym Media Expert. Do końca 21 maja 2026 roku można go nabyć w kwocie niższej o 600 zł w czasie trwania promocji "Przeceny XXL". Co dostaną w tej cenie ci, którzy zdecydują się na taki zakup?

Telewizor Philips QLED 4K z funkcją Ambilight

PHILIPS 75PUS9010 to telewizor z ekranem QLED o przekątnej 75 cali, wyświetlający obraz 4K UHD w rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz, co według producenta z Holandii czyni z tego modelu sprzęt odpowiedni zarówno do filmów, jak i do gier.

W prezentacjach tego telewizora Philips kładzie nacisk na funkcję Ambilight, która ma tworzyć wrażenie większego ekranu. Reagująca na obraz w czasie rzeczywistym technologia podświetlenia wykorzystuje inteligentne diody LED, by rzucać na ścianę barwne i dynamiczne światło.

Zsynchronizowana z wyświetlanym obrazem poświata ma spełniać funkcję immersji, czyli wciągać jeszcze mocniej widzów w każdą scenę filmu czy serialu, potęgując emocje towarzyszące seansowi. Za zanurzenie w intensywnych kolorach odpowiada technologia Quantum Dot, a za wyższy kontrast format HDR.

Na straży wyraźnego obrazu stoi procesor PHILIPS P5. Na przestrzenny dźwięk 3D pracują standardy Dolby Atmos i DTS:X. Telewizor oferuje też funkcję Wzmacniania Głosu. Polega ona na regulacji głośności dialogów względem dźwięków tła tak, aby wypowiadane słowa nie ginęły podczas intensywnych scen akcji.

Telewizor PHILIPS 75PUS9010 75" QLED 4K Ambilight. Fot. Philips

Smart TV z Titan OS i wsparciem dla graczy

Telewizor korzysta z systemu operacyjnego Titan OS. Obsługuje on takie aplikacje streamingowe jak Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+, Canal+, CDA i HBO Max. Można go zintegrować z Alexą lub Asystentem Google.

