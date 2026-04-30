Brak dzieci i męża lub żony nie oznacza, że majątek musi przypaść państwu. Sprawdź, jak zwykła kartka papieru zabezpieczy oszczędności

W Polsce przybywa singli, którzy nie mają i nie planują mieć dzieci. Nie wszyscy jeszcze myślą o tym, co się stanie z ich pieniędzmi i dobytkiem po śmierci. Tymczasem gromadzony latami majątek może trafić w niepowołane ręce, jeśli zawczasu nie spiszą ostatniej woli.

W Polsce żyje około 8 milionów singli. Naukowcy z Politechniki Warszawskiej wyliczyli, że do 2030 roku ich liczba ma stanowić 36 proc. dorosłych, czyli w zasadzie będzie to co trzecia osoba w naszym kraju. Nie wszyscy też pozostawią po sobie potomstwo. Co się wtedy dzieje z ich pieniędzmi?

Kto przejmie majątek singla bez testamentu?

Gdy samotny umiera bez spisanego testamentu, do gry wchodzi dziedziczenie ustawowe. Oznacza to przekazanie majątku krewnym w odgórnie ustalonej, sztywnej kolejności: rodzice, rodzeństwo, siostrzeńcy, bratankowie, dziadkowie, pasierbowie. Na liście nie ma np. nieformalnych partnerów.

Gdy z kolei brakuje najbliższej rodziny, spadek przypada praktycznie obcym, odległym kuzynom, a w najgorszym scenariuszu, przy całkowitym braku krewnych, cały dorobek ostatecznie przejmuje gmina lub Skarb Państwa. Dlatego to takie ważne w przypadku osób bez dzieci, które dziedziczyłyby z automatu.

"Warto sporządzić testament nawet przy mniejszym majątku, aby jasno określić swoje życzenia. Należy także pamiętać, że taki dokument można aktualizować, wprowadzać do niego zmiany, gdy zmienia się sytuacja życiowa lub pojawiają się nowe priorytety" – mówi cytowana przez portal Infor ekspertka Intrum, Justyna Krysiewicz-Rećko.

Własnoręczny testament bez notariusza

Spisanie ostatniej woli chroni finanse, pozwala uniknąć kłótni i zrzuca z bliskich ciężar odpowiedzialności za decydowanie o majątku. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani wielkich wydatków. Wystarczy zwykła kartka papieru i długopis, by ominąć urzędowe procedury i zabezpieczyć dobytek.

Portal Infor podkreśla, że dokument wcale nie musi powstać w kancelarii. Wystarczy sporządzić własnoręczny testament, odręcznie wpisując tam swoje dane, konkretne dyspozycje majątkowe, datę oraz składając czytelny podpis.

"Testament spisany własnoręcznie (holograficzny) nie wymaga obecności notariusza ani świadków, ale dla dodatkowego bezpieczeństwa warto skonsultować się z prawnikiem, aby uniknąć potencjalnych błędów formalnych" – radzi ekspertka Krysiewicz-Rećko.

Komu przekazać majątek jako osoba samotna?

Obdarować można niemal każdego. Spadkobiercą w takim przypadku to najczęściej wieloletni partner życiowy lub ulubiona fundacja. Przekazywanie środków organizacjom pożytku publicznego jest popularne, bo takie podmioty przyjmują darowizny bez obowiązku płacenia podatku.

Wielu singli nie ma dzieci, ale ma za to psa czy kota. Jeśli nie zadbamy o ich los, mogą w najgorszym przypadku trafić do schroniska. Polskie przepisy nie pozwala na dziedziczenie przez domowe zwierzęta. Jest jednak na to sposób.