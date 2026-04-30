W czasach, gdy wszyscy dookoła krzyczą o elektryfikacji, a ceny paliw na stacjach potrafią przyprawić o zawrót głowy, Renault robi coś bardzo pod prąd, ale i genialnie logicznego. Francuzi właśnie wrzucili do oferty coś, co dla wielu Polaków będzie Świętym Graalem motoryzacji. Nowe Renault Clio Eco-G 120 KM z fabrycznym LPG i z automatyczną skrzynią biegów.

Nowym Clio jeździłem niedawno i byłem nim oczarowany. W artykule opisałem też wszystkie parametry wizualne nowego modelu, więc jeśli chcecie o nich poczytać, to odsyłam was do mojego poprzedniego tekstu.

Wtedy testowałem miękką hybrydę z silnikiem E-Tech 160, która okazała się mega oszczędna i wydajna, więc obecność jednostki Eco-G 120 z fabryczną instalacją LPG w tak kompaktowym i wielozadaniowym samochodzie bardzo mnie zaskoczyła, oczywiście na plus.

Mamy tu nie tylko 20 koni mechanicznych więcej i moment obrotowy podniesiony do 200 Nm, ale także automatyczną skrzynię biegów EDC. Chociaż to i tak wydajność tego układu gra tutaj pierwsze skrzypce.

1450 km bez zaglądania na stację

Liczby nie kłamią i tutaj są po prostu brutalnie bezlitosne dla konkurencji. Dzięki powiększonemu do 50 litrów zbiornikowi LPG oraz 39-litrowemu bakowi benzyny, zasięg nowego Clio wynosi aż 1450 kilometrów.

Wyobraźcie to sobie: wyjeżdżacie z Warszawy, przejeżdżacie całą Polskę, lądujecie gdzieś w głębi Niemiec i dopiero wtedy zaczynacie się zastanawiać, gdzie jest najbliższy dystrybutor. A gdy już go znajdziecie, to przy średniej cenie LPG na poziomie 3,84 zł/l, uśmiech sam pojawia się na twarzy. To obecnie najtańszy sposób na pokonywanie kilometrów.

Do tego w trybie LPG emisja CO2 wynosi zaledwie 105 g/km. To mniej niż w klasycznych benzyniakach, a jednocześnie nie musimy się martwić o kable, ładowarki i czas spędzony pod słupkiem.

Spalanie w trybie gazowym oscyluje w granicach 6,5 l/100 km. Przy dzisiejszych cenach paliw sprawia to, że koszty użytkowania Clio LPG są naprawdę okazyjne.

Ile kosztuje nowe Renault Clio Eco-G 120?

Przejdźmy do konkretów, bo to one ostatecznie decydują o zakupie. Cena nowego Clio z LPG i automatem zaczyna się od 91 900 zł w wersji Evolution. Jeśli wolicie finansowanie, można je mieć od około 1 100 zł miesięcznie.

Czy to dużo za auto segmentu B? Biorąc pod uwagę, że dostajemy kompletnie wyposażony samochód, który niemal zarabia na siebie przy każdym przejechanym kilometrze, oferta wydaje się bardzo uczciwa.

Dla porównania, klasyczna benzyna TCe 115 KM jest tańsza o kilka tysięcy, ale różnica w cenie paliwa zwróci się szybciej, niż zdążycie polubić ten nowy, agresywny design przodu Clio.