Tragiczny wypadek na lotnisku w Lesznie. Nie żyje spadochroniarz

W Lesznie doszło do tragicznego wypadku podczas komercyjnych skoków spadochronowych. Nie żyje 39-letni mężczyzna.

O szczegółach tragedii na terenie lotniska w Lesznie w Wielkopolsce informuje m.in. TVN24. Do zdarzenia doszło podczas skoku z wysokości czterech tysięcy metrów. – Wiemy, że spadochron się otworzył, ale przyczyna wypadku nie jest na razie znana – przekazała dla stacji podkom. Monika Żymełka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Wiadomo, że był to lot komercyjny. "Samolot Cessna wykonywał komercyjny lot z sześcioma skoczkami spadochronowymi" – podaje RMF FM. Problemy pojawiły się już w trakcie lądowania. 39-latek miał otwarty spadochron, ale uderzył w ziemię ze zbyt dużą siłą.

