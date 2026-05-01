W Lesznie doszło do tragicznego wypadku podczas komercyjnych skoków spadochronowych. Nie żyje 39-letni mężczyzna.
O szczegółach tragedii na terenie lotniska w Lesznie w Wielkopolsce informuje m.in. TVN24. Do zdarzenia doszło podczas skoku z wysokości czterech tysięcy metrów. – Wiemy, że spadochron się otworzył, ale przyczyna wypadku nie jest na razie znana – przekazała dla stacji podkom. Monika Żymełka, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.
Tragiczny wypadek na lotnisku w Lesznie. Nie żyje spadochroniarz
Wiadomo, że był to lot komercyjny. "Samolot Cessna wykonywał komercyjny lot z sześcioma skoczkami spadochronowymi" – podaje RMF FM. Problemy pojawiły się już w trakcie lądowania. 39-latek miał otwarty spadochron, ale uderzył w ziemię ze zbyt dużą siłą.
Wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, ale mimo długiej reanimacji poszkodowanego nie udało się uratować. Na miejscu pracuje prokurator. Dokładne przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. O wszystkim poinformowano Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych.