Eurowizja 2026 ma jednego faworyta do zwycięstwa Fot. YouTube / Uuden Musiikin Kilpailu

Eurowizja 2026 wystartowała, a to oznacza jedno: prognozy bukmacherów nabierają tempa. Sprawdzamy, kogo buki typują do zwycięstwa, a od końca lutego jest to ten sam kraj. Finlandia. Przygotujcie się na ogień i... konfesjonał na scenie.

Półfinały Eurowizji 2026 odbywają się 12 i 14 maja, a wielki finał zaplanowano na 16 maja. Po zwycięstwie Johannesa "JJ" Pietscha z "Wasted Love" gospodarzem tegorocznego konkursu będzie Wiedeń.

Z powodu obecności oskarżonego o ludob*jstwo Izraela – który dodatkowo pod koniec lutego wraz z USA zaatakował Iran – wielu artystów i fanów bojkotuje konkurs, a z tegorocznej edycji wycofało się aż pięć krajów: Irlandia, Islandia, Holandia, Hiszpania i Słowenia. W 70. Konkursie Piosenki Eurowizji weźmie udział tylko 35 członków – najmniej od 2003 roku. Mimo to show trwa w najlepsze, a w Austrii odbywają się już próby. Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska z utworem "Pray".

Kto wygra Eurowizję 2026? Finlandia zdecydowanym faworytem

Notowania bukmacherów sprawdzają się na Eurowizji od dobrych kilku lat, dlatego warto sprawdzić, kogo tym razem buki typują do zwycięstwa. Od tygodni niezmiennie jest to Finlandia, która nie tylko nie pozwala nikomu się wyprzedzić, ale nawet się do siebie zbliżyć. Na dzień 4 maja szanse nordyckiego kraju na zwycięstwo oszacowano na 29 procent. Druga jest Grecja, która konsekwentnie pnie się w tabeli i obecnie ma 16 procent, a trzecia – Dania (10 procent), która po latach szorowania tabeli w końcu ma szansę uplasować się na jej szczycie.

Reprezentantami Finlandii są 36-letni fiński piosenkarz Pete Parkkonen i 56-letnia fińsko-szwedzka skrzypaczka Linda Lampenius, która przez lata spełniała się także w modelingu i aktorstwie (zagrała m.in. w amerykańskim "Słonecznym Patrolu").

Powiedzieć, że ich utwór "Liekinheitin" ("Miotacz ognia") zrobił furorę w Finlandii i wśród fanów Eurowizji na świecie, to jak nic nie powiedzieć. W ciągu trzech miesięcy teledysk zanotował prawie 4 miliony wyświetleń, a wideo z ich występu podczas fińskich eliminacji obejrzało na oficjalnym kanale ESC ponad 3 miliony osób. Eliminacji, które wygrali z gigantyczną przewagą – duet zdobył łącznie 570 punktów, w tym aż 492 punkty od widzów. Dla porównania drugie miejsce miało łącznie... 210 punktów.

Od triumfu na Uuden Musiikin Kilpailu (UMK) w Finlandii 28 lutego Linda Lampenius i Pete Parkkonen są faworytami do zwycięstwa Eurowizji 2026 – wcale nie tylko bukmacherów. Ich triumf przewidują też głosujący w ankiecie w największym eurowizyjnym serwisie Eurovisionworld, w której zdobyli 20 procent, oraz w aplikacji Scoreboard (ponad 330 tysięcy głosów).

Skąd ten fenomen? Ich popowy kawałek jest bardzo "eurowizyjny", ale w dobrymi znaczeniu tego słowa – jest melodyjny, epicki i chwytliwy, z emocjonalnym wokalem i ze spektakularnymi partiami skrzypiec. "Liekinheitin" to opowieść o pożądaniu, namiętności i zakazanym uczuciu, co także przemawia do słuchaczy, nawet jeśli całość jest po fińsku (gorący teledysk zrobił swoje). Nie przeszkadza oczywiście fakt, że zarówno Linda i Pete sa konwencjonalnie atrakcyjni i bardzo utalentowani.

Mądrzej byłoby stąd zniknąć Jak zamrozić uczucia? Ty jesteś, ty jesteś (Miotacz ognia) Tego samego wieczoru, dym w powietrzu Szukam cię w tłumie Rozmawiasz z innymi, ze swoimi znajomymi Jakbyś mnie nawet nie znała Trochę dziwne, że nie patrzysz mi w oczy Skoro zeszłej nocy nie mogłaś oderwać ode mnie rąk Choć mnie ranisz To i tak jest to przyjemne Mądrzej byłoby stąd zniknąć Ale wciąż bawię się ogniem Jak zamrozić uczucia Skoro jesteś miotaczem ognia? Sprawiasz, że płonę Dostaję od ciebie tylko kawałek Jesteś taka gorąca, a jednocześnie lodowata Ty jesteś, ty jesteś (Miotacz ognia) Przez parę wieczorów nie mogę cię zdobyć Czy człowiek może umrzeć z pożądania? Za każdym razem, gdy jesteśmy skóra przy skórze Zostawiasz na mnie oparzenia trzeciego stopnia Boże, czy jeszcze raz dostanę rozgrzeszenie Gdy znowu zgrzeszę? Mądrzej byłoby stąd zniknąć Ale wciąż bawię się ogniem Jak zamrozić uczucia Skoro jesteś miotaczem ognia? Sprawiasz, że płonę Dostaję od ciebie tylko kawałek Jesteś taka gorąca, a jednocześnie lodowata Ty jesteś, ty jesteś (Miotacz ognia) Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin polskie tłumaczenie tekstu piosenki

Nie można też nie wspomnieć o występie. W Finlandii zaprezentowali bardzo sugestywne show, a Pete spędził większą część utworu... w konfesjonale. Linda grała na skrzypcach na "gruzach" orkiestry, nie zabrakło też ognia i wiatru. Finowie i eurofani pokochali ten pomysł, a bardzo możliwe, że zachwyceni będą też widzowie Eurowizji 2026.

Sądząc po opisie próby technicznej oraz pierwszych zdjęciach, staging w Wiedniu będzie praktycznie ten sam. Co zresztą wcale nie dziwi, bo po co zmieniać coś, co najwyraźniej działa? Jest też dodatkowy smaczek: EBU wyjątkowo pozwoliło Lampenius grać na skrzypcach na żywo, co jest niedozwolone na Eurowizji.

