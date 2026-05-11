Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G. Fot. MOTOROLA

Jeśli gustujecie w smartfonach marki MOTOROLA, to możecie trochę zaoszczędzić na zakupach. Konkretnie na modelu MOTOROLA Edge 60 5G z ekranem 6,67” i 12/512GB w dwóch wersjach kolorystycznych. Jest on dostępny w promocyjnej cenie – niższej o 400 zł w stosunku do ceny przed obniżką.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Smartfon MOTOROLA Edge 60 5G 12/512GB kosztuje teraz 1599 zł. Wcześniej trzeba było za niego zapłacić 1999 zł. W cenie z rabatem wynoszącym 400 zł możecie go znaleźć w sklepie online Media Expert. Promocja nie ma wyznaczonego końca, ale jak z każdą okazją, pewnie lepiej z niej skorzystać wcześniej niż później.

Fotografia mobilna w MOTOROLA Edge 60 5G

Motorola jest znana z tego, że kładzie duży nacisk na fotografię mobilną. W modelu, którego cena została obniżona, zastosowano matrycę Sony LYTIA 700C mającą wychwytywać dużo światła. W poprawie zdjęć pod względem kontrastu i ostrości udział bierze system Photo Enhancement Engine.

REKLAMA

Smartfon wyposażony jest w aparat tylny 2x50 Mpx + 10 Mpx i przedni 50 Mpx. Użytkownicy, którzy przepadają za robieniem portretów, mogą liczyć na dopasowanie kadru do każdego typu zdjęcia, funkcję inteligentnego rozmycia tła (bokeh) oraz odwzorowywanie kolorów zgodnie z certyfikatami PANTONE i Pantone SkinTone.

MOTOROLA Edge 60 5G ma aparat tylny 2x50 Mpx + 10 Mpx i przedni 50 Mpx. Fot. MOTOROLA

Do edycji wykonanych zdjęć służy magiczny edytor. Dzięki niemu można przenosić obiekty, zmieniać tła, dostosowywać oświetlenie, usuwać niechciane elementy i wtapiać rzeczy w otoczenie. Jeśli zrobiona kiedyś fotografia straciła na ostrości, bo przy trzymaniu telefonu drżały komuś ręce, to w smartfonie Edge 60 5G poprawimy ją, korzystając z opcji "Usuwanie rozmycia".

REKLAMA

Wykonane aparatem fotografie, ale także filmy można udostępniać dzięki aplikacji Smart Connect. Ma ona łączyć smartfon z np. telewizorem błyskawicznie, a następnie jednym kliknięciem przesyłać treści foto i wideo na ekran zewnętrznego urządzenia.

Ekran pOLED, 12 GB RAM i bateria 5200 mAh

Dostępny w promocji smartfon z serii Edge korzysta z bezramkowego wyświetlacza pOLED o przekątnej 6,67 cali. Wyświetlany obraz ma rozdzielczość Super HD (1220p) – 2712 x 1220 – i częstotliwość odświeżania 120 Hz. Poza tym wspiera go technologia HDR10+. Z głośnika wydobywa się dźwięk przestrzenny Dolby Atmos.

REKLAMA

MOTOROLA Edge 60 5G w dwóch wersjach. Fot. MOTOROLA

Mózgiem smartfona jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 7300, którego przed przegrzewaniem się chroni technologia zaawansowanego zarządzania temperaturą. System Android 15 i zainstalowane aplikacje działają przy 12 GB pamięci RAM. Pliki i inne dane telefon przechowuje w pamięci wewnętrznej, która wynosi 512 GB.