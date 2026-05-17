Miasteczko Volvo For Safety 2026 w Rzeszowie Fot. na:Temat

Wiedza teoretyczna jest bardzo ważna, ale często bywa tak, że to realne doświadczenia pozwalają nam czegoś się nauczyć i zmienić nawyki na właściwe. Jak przenieść tę życiową mądrość na nasze codzienne zachowanie na drodze? Idealną podpowiedź podsuwa interaktywne miasteczko bezpieczeństwo Volvo For Safety, które mieliśmy przyjemność odwiedzić, gdy w tym roku zawitało ze swoimi atrakcjami do Rzeszowa.

REKLAMA

Bezpieczeństwo w praktyce, nie tylko w teorii

Volvo For Safety to wyjątkowe przedsięwzięcie. U jego podstaw leży głębokie przeświadczenie, że bezpieczeństwo drogowe dotyczy absolutnie każdego: kierowców, pasażerów, dzieci, pieszych – niezależnie od wieku. Każdy powinien więc uświadomić sobie realne zagrożenia na drodze. Kluczem jest doświadczenie, ale w kontrolowanych warunkach. Dlatego twórcy kampanii łączą edukację z nowoczesnymi technologiami.

O praktyczne rozwiązania i zaplecze technologiczne mogą być spokojni. Za całą inicjatywą stoi bowiem Volvo, marka motoryzacyjna, która od zawsze stawia bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Ma je w swoim DNA, bo w tworzonych samochodach wprowadzała nieraz innowacje w poczuciu odpowiedzialności za wszystkich uczestników ruchu drogowego. Volvo For Safety to pomysł, by podzielić się nimi ze światem.

REKLAMA

Wejście do miasteczka Volvo For Safety. Fot. na:Temat

– Każda edukacja jest niezwykle ważna. Tworząc to miasteczko, uznaliśmy, że do teorii należy dodać sporo praktyki, żebyśmy faktycznie na własnym ciele poczuli, co to znaczy dachować albo hamować przy prędkości 10 km/h. Jakie siły na nas działają i jak to wszystko może negatywnie wpływać na nasze zdrowie. Zobaczmy i poczujmy na waszym ciele, a myślę, że takie doświadczenie pozytywnie przełoży się na to, jak będziemy się zachowywać na drodze – mówi w rozmowie z naszym serwisem Dawid Korszeń, Rzecznik Prasowy Volvo Car Poland.

Interaktywne miasteczko dla każdego

W mobilnym miasteczku, do którego wstęp jest bezpłatny, technologie bezpieczeństwa można sprawdzić w praktyce, a dodatkowej wiedzy zasięgnąć od ekspertów prowadzących warsztaty i pokazy. Cała nauka przebiega w luźnej, niemalże piknikowej atmosferze, w której odnajdą się zarówno zagorzali fani motoryzacji, jak i rodziny z dziećmi szukające ciekawych propozycji na wspólny weekendowy wypad.

REKLAMA

– Jest duża nieświadomość wśród ludzi na temat prędkości i widoczności na drodze. Wydaje mi się, że wiele osób może otworzyć oczy po tym, co tutaj zobaczą – powiedział nam jeden z uczestników wydarzenia. – To miasteczko poszerza świadomość i myślę, że to duży plus i krok ku temu, żeby faktycznie kierowcy bezpiecznie jeździli. Ja teraz dwa razy się zastanowię, zdejmę nogę z gazu, przepuszczę kogoś, kto chce jechać szybciej – komentował inny gość miasteczka.

Volvo For Safety zaprasza wszystkich niezależnie od wieku. Fot. na:Temat

Volvo For Safety również jest bogatsze o doświadczenie. To już bowiem druga edycja kampanii edukacyjnej, dzięki której mieszkańcy Polski mogą nie tylko usłyszeć o zagrożeniach na drodze, ale także doświadczyć ich w sposób bardzo odczuwalny i zarazem bardzo bezpieczny. W zeszłym roku trasa weekendowego miasteczka biegła przez dziewięć miast, a cała akcja skierowana do wszystkich przyciągnęła ponad 81 000 uczestników!

Atrakcje Volvo For Safety 2026 w Rzeszowie

W majówkę, 1–3 maja, mobilne miasteczko z motoryzacyjnymi atrakcjami zajechało do Rzeszowa, drugiego przystanku w tegorocznym harmonogramie Volvo For Safety. Frekwencja dopisała, w czym na pewno nie przeszkodziła piękna pogoda. Jesteśmy jednak przekonani, że w tym przypadku zadziałała nie tylko magia majówkowej laby i słonecznego dnia. Obok tego miejsca nie można było po prostu przejść obojętnie!

REKLAMA

Tak jak rok temu kolejka ustawiała się do symulatorów. To one najmocniej dają do myślenia, co zrobić, by uniknąć niebezpiecznych sytuacji, a czasem nawet uratować życie. Są też kwintesencją zastosowania technologii w celach edukacyjnych i wyróżniają się w "tłumie". Bo czy obracający się samochód XC60 w symulatorze dachowania nie przykuwa uwagi i nie podnosi lekko adrenaliny, zachęcając do testu?

Symulator dachowania w miasteczku Volvo For Safety. Fot. na:Temat

Kiedy on uczy nas, dlaczego przewożenie niezabezpieczonych rzeczy w aucie może się bardzo źle skończyć dla kierowcy i pasażerów, inny symulator – zderzeń, sprawia, że chyba nigdy więcej nie zapomnimy o zapinaniu pasów bezpieczeństwa w samochodzie. W miasteczku rozstawiono jeszcze 10 symulatorów. Test każdego z nich przynosi bardzo pouczające doświadczenie. Trudno je nawet opisać słowami. To trzeba przeżyć!

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Poza przetestowaniem demonstracyjnych urządzeń zachęcamy też do wizyty w Laboratorium Kierowcy. Zresztą, specjalne apele nie wydają się tu potrzebne, bo jak widać po Rzeszowie, ten element otwartego miasteczka nie narzekał na brak zainteresowania. W tym miejscu organizatorzy udostępnili sprzęt, dzięki któremu można sprawdzić swój refleks, koncentrację i koordynację podczas symulowanej jazdy.

– Na każdym stanowisku staramy się opowiadać historie w tak ciekawy sposób, żeby ten temat, dla niektórych nudny, jak bezpieczeństwo ruchu drogowego, przedstawić jednak w atrakcyjnej postaci. Lubimy powtarzać, że jeśli chociaż jedno wypowiedziane tu zdanie zostanie każdemu w głowie, to już sprawimy, że może będziemy mogli wszyscy czuć się bezpieczniej, wracając do domu samochodami – tłumaczy przedstawiciel Volvo.

REKLAMA

Laboratorium Kierowcy w miasteczku Volvo For Safety. Fot. na:Temat

W każdej chwili można liczyć na wiedzę i wsparcie ekspertów. Cześć z nich asystowała przy symulatorach i akcesoriach Volvo, podczas gdy inni prowadzili warsztaty. Jeśli ktoś chce usłyszeć z ust fachowców, jak prawidłowo przewozić dzieci czy zwierzaki w samochodzie, albo wreszcie nauczyć się udzielania pierwszej pomocy na drodze bez stresu i presji, to niech koniecznie wpadnie z wizytą do objazdowego miasteczka Volvo.

W domu są dzieci? Nic nie stoi na przeszkodzie, by zabrać je ze sobą! Na naukę bezpieczeństwa za kierownicą czy na pasach Volvo For Safety zaprasza całe rodziny. Organizatorzy zadbali o to, by również najmłodsi się tu nie nudzili. Naprawdę serce rośnie, jak się patrzy, gdy maluchy pomykają autkami i rowerkami po miasteczku ruchu drogowego w strefie Volvo Kids, ucząc się w ramach zabawy bezpiecznych zachowań.

REKLAMA

Trasa Volvo For Safety 2026 – gdzie i kiedy?

Kiedy kolejna okazja na naukę? Miasteczko edukacyjne Volvo wprawdzie już wyjechało z Rzeszowa, ale nie powiedziało przecież ostatniego słowa! Trasa tego ekscytującego i wartościowego road show, która rozpoczęła się w Poznaniu, wiedzie jeszcze przez 8 miast. W najbliższym czasie symulatory i inne atrakcje pojawią się w Płocku i Opolu. Harmonogram wydarzenia poniżej, a więcej informacji na stronie Volvo For Safety.

Poznań – 24–26 kwietnia; Rzeszów – 1–3 maja; Szczecin – 9–10 maja; Płock – 29–31 maja; Opole – 5–7 czerwca; Lubin – 19–21 czerwca; Kielce – 26–28 czerwca; Lublin – 24–26 lipca; Olsztyn – 31 lipca – 2 sierpnia; Bielsko-Biała – 28–30 sierpnia; Białystok – 4–6 września;

REKLAMA