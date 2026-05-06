Serial kryminalny "Skradzione dziecko" z Denise Gough ma pełno zwrotów akcji. Gdzie obejrzeć? Fot. materiał prasowy

"Skradzione dziecko" jest jednym z tych seriali, który sprawił, że między ocenami krytyków a widzów pojawiła się przepaść. Historia matki poszukującej zaginionej córki trzyma w napięciu jak mało który kryminał. W obsadzie znalazły się znakomite, lecz niedoceniane aktorki. Adaptacja książki Alex Dahl ma niestety irytujące wady.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W streamingu znajdziemy mnóstwo wciągających seriali kryminalnych, które w Polsce przeszły bez większego echa. Swego czasu polecaliśmy w naTemat m.in. "Most zbrodni" z Riley Keough (wnuczką Elvisa Presleya i gwiazdą "Daisy Jones & The Six") oraz Lily Gladstone (laureatką Złotego Globu za "Czas krwawego księżyca"), a także ujęty w estetyce południowego gotyku dreszczowiec "Bloodline" z Kyle'em Chandlerem ("Rocznica") i Benem Mendelsohnem ("Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie").

"Skradzione dziecko" (oryg. "The Stolen Girl") dzieli widownię zwrotami akcji, których – zwłaszcza w ostatnich odcinkach – nie brakuje. Szykujcie się na telewizję, która zalicza spokojny start, a rozkręca się w absurdalny sposób.

REKLAMA

Gdzie obejrzeć serial "Skradzione dziecko"?

W agregatorze Rotten Tomatoes krytycy przyznali ubiegłorocznemu serialowi odznakę świeżego pomidora, dając mu aż 87 proc. pozytywnych recenzji (średnia z 15 ocen). "Ostrzegam, ten thriller na podstawie powieści "Playdate" Alex Dahl ma więcej dziur niż sweter nadgryziony przez mole. Ale czy da się go obejrzeć? Tak, i to bardzo" – stwierdziła dziennikarka Carol Midgley na łamach brytyjskiego dziennika "The Times".

Akcja "Skradzionego dziecka" przenosi widzów do miasta Stockport w hrabstwie metropolitalnym Wielki Manchester. Elisa wiedzie zwyczajne życie, które po podjęciu pozornie niewinnej decyzji zmienia się o 180 stopni. Zmęczona pracą kobieta pozwala swojej 9-letniej córce zanocować u swojej koleżanki ze szkoły. Następnego dnia matka odkrywa, że jej pociecha zniknęła bez śladu, a dom, w którym dziecko miało spędzić noc, jest do wynajęcia. Główna bohaterka i jej mąż pomagają policji w sprawie porwania małej Lucii.

REKLAMA

Denise Gough i Jim Sturgess w serialu "Skradzione dziecko". Fot. materiał prasowy

Dalsza część artykułu poniżej.

Brytyjski serial, który został stworzony przez reżyserkę Evę Husson ("Córy słońca") i scenarzystkę Catherine Moulton ("W powietrzu"), skupia się przede wszystkim na portrecie psychologicznym Elisy Blix, którą gra rewelacyjna Denise Gough, gwiazda "Andora" i głos Yennefer z Vengerbergu w angielskim dubbingu gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. U boku irlandzkiej aktorki wystąpiły Holliday Grainger ("Rodzina Borgiów", "Cormoran Strike") oraz Ambika Mod ("Będzie bolało", "Jeden dzień").

W obsadzie ubiegłorocznego hitu, który znajdziemy w bibliotece serwisu streamingowego Disney+, znaleźli się również Jim Sturgess ("21"), Bronagh Waugh ("Ridley"), Michael Workéyè ("Noc tajemnic") i Xavier Samuel ("Elvis").

REKLAMA