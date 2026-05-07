Szczoteczka magnetyczna ORAL-B IO 7. Źródło: ORAL

Szczoteczki magnetyczne mają swoich zwolenników, którzy nie żałują wydatków na preferowane akcesorium do mycia zębów. Jeśli jednak pojawia się szansa na oszczędność, to tylko z niej korzystać. Tym razem wypatrzyliśmy promocję na szczoteczkę elektryczną ORAL-B iO7 właśnie z technologią magnetyczną.

Do 21 maja 2026 do godz. 23:59 szczoteczka magnetyczna ORAL-B IO 7 w kolorze Sapphire Blue kosztuje w Media Expert 649 zł. To cena niższa o 101 zł, bo wcześniej trzeba było zapłacić za nią w tym sklepie internetowym 750 zł. Co producent proponuje w tej już obniżonej cenie?

Szczoteczka łączy energię mikrowibrujących włókien i okrągłą główkę z napędem magnetycznym. Dla udoskonalenia jej technologii szczotkowania w codziennej higienie jamy ustnej posiłkowano się rekomendacjami ze strony dentystów.

Do obsługi szczoteczki z technologią magnetyczna iO służy czarno-biały wyświetlacz interaktywny OLED. Pozwala on wybrać 1 z 5 trybów szczotkowania. Są to: Codzienne czyszczenie, Delikatne czyszczenie, Głębokie czyszczenie, Pielęgnacja dziąseł i Wybielanie. Ponadto wyświetlacz sygnalizuje czas mycia.

Przegląd funkcjonalności szczoteczki magnetycznej ORAL-B IO 7. Źródło: ORAL

Szczoteczkę wyposażono też w inteligentny czujnik siły nacisku dla ochrony dziąseł. Działa on tak, że sygnalizator umieszczony u góry rączki z silnikiem i akumulatorem podświetla się na jeden z trzech kolorów. Czerwony oznacza, że nacisk jest zbyt duży, biały informuje o niedostatecznej sile, a zielony wskazuje, że szczotkujemy prawidłowo.

Amerykański producent akcesoriów do higieny i pielęgnacji jamy ustnej deklaruje, że jego szczoteczka wykorzystująca napęd magnetyczny szybko eliminuje przebarwienia powierzchniowe, a także usuwa 100 proc. więcej płytki bakteryjnej. Według niego zapewnia o 100 proc. zdrowsze dziąsła w 30 dni niż zwykła szczoteczka manualna.

Sygnalizator siły nacisku w szczoteczce ORAL-B IO 7. Źródło: ORAL