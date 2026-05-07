Nowe Volvo EX60 skusi też fanów XC60. Ale walka z własną legendą nie będzie łatwa Fot. Łukasz Grzegorczyk / naTemat

Na polskiej premierze Volvo EX60 pojawiły się tłumy i w ogóle nie powinno nas to dziwić. Elektryczny następca XC60 na starcie ma jednak... duży problem. Jak zmierzyć się z własną legendą? Widziałem to auto z bliska i myślę, że nowe Volvo ma kilka ważnych atutów, którymi powalczy na rynku.

Walka to dobre słowo, bo na rynku zaroiło się od nowych elektrycznych modeli z segmentu D-SUV. Dlatego Volvo EX60 ma po prostu trudne wyzwanie. Pojawiło się BMW iX3, do tego Audi Q6 e-tron czy elektryczny Mercedes GLC. No i jeszcze jedno, być może najważniejsze pytanie

Czy Volvo EX60 dogoni legendę XC60?

Szczerze? Nie mam pojęcia, ale EX60 nie wywołało efektu negatywnej terapii szokowej. Od momentu, kiedy świat zobaczył pierwszą generację XC60 minęło 17 lat. Dzisiaj ten model jest filarem i legendą Volvo. Jego nowy elektryczny brat ma wysoko zawieszoną poprzeczkę, ale i sporo obiecujących atutów.

Na "papierze" zasięg EX60 ma wynosić nawet 810-980 km wg WLTP. I co jeszcze ważniejsze – dzięki 800-woltowej architekturze w 10 minut da się uzupełnić energię na kolejne 340 km. To załatwia problem marudzenia na możliwości elektryka, bo czas przy ładowarce skraca się do minimum. A w trasie nie trzeba będzie nerwowo patrzeć na uciekające cyferki.

Z zewnątrz da się zauważyć, że Volvo postawiło na aerodynamikę. Nowy elektryk ma niski przód, lekko opadającą linię dachu. Da się w tym projekcie zauważyć znajome rysy XC60, chociaż auto powstało na zupełnie nowej platformie SPA3 – stworzonej specjalnie pod pojazdy elektryczne.

W ogóle jest w tym wszystkim ważna ciekawostka. EX60 to pierwsze Volvo, którym każdy element, od konstrukcji po oprogramowanie, został zaprojektowany tak, aby samochód był lżejszy, mocniejszy i bardziej wydajny. Megacasting pozwala tworzyć duże elementy karoserii z jednego kawałka aluminium. Zastępuje setki mniejszych części, co ogranicza złożoność i ilość odpadów, a jednocześnie ma poprawić wytrzymałość i precyzję.

Integracja ogniw z nadwoziem sprawia, że akumulator jest wbudowany bezpośrednio w strukturę samochodu. Zmniejsza masę i zużycie materiałów, zwiększa zasięg i osiągi oraz zapewnia więcej miejsca w kabinie.

No właśnie... wnętrze. Moim zdaniem jedni je pokochają za minimalizm, inni będą trochę marudzić na wielki ekran w centralnej części i nieco specyficzny układ schowków. W środku znajdziecie dosłownie kilka fizycznych przycisków, bo Volvo już wcześniej mocno poszło w cyfryzację wszystkiego, co się da.

Dlatego na pokładzie nie zabraknie najnowszych technologii opartych na AI. Mamy asystenta głosowego Google Gemini czy inteligentny system sterowania HuginCore. Do tego 28-głośnikowy system audio Bowers & Wilkins.

W EX60 zainstalowano też pierwsze na świecie wieloadaptacyjne pasy bezpieczeństwa, które mają być skuteczniejsze w skrajnie niebezpiecznych sytuacjach na drodze. Wykorzystują dane z czujników wewnętrznych i zewnętrznych do regulacji naprężenia i poziomu obciążenia na podstawie wzrostu, pozycji siedzącej i rodzaju kolizji.

Kanapy są bardzo wygodne. Na normalny test przyjdzie czas, jednak krótka przymiarka pokazała, że z przodu i z tyłu da się komfortowo usiąść nawet na dłuższą podróż.

Bagażnik może pomieścić 523 l. Po złożeniu oparć tylnych siedzeń można zwiększyć przestrzeń do maksymalnie 1647 l, wliczając w to 63-litrowy schowek pod podłogą bagażnika. Do tego mamy również całkiem pojemny frunk. A ten plastikowy pojemnik, który widzicie na zdjęciu poniżej, to też element wyposażenia bagażnika.

Klienci będą mieć też ciekawy wybór napędów. Od tylnego P6 (zasięg do ok. 620 km), przez P10 AWD (do ok. 660 km), aż po topowy P12 AWD i zasięgu około 810 km. Pojemność baterii wynosi w nich odpowiednio 83 kWh, 95 kWh i 117 kWh.

Ile kosztuje nowe Volvo EX60?

Ten najskromniejszy napęd P6 o mocy 374 KM to wydatek minimum 281 900 zł. Kolejny P10 AWD (510 KM) zaczyna się w cenniku od 294 900 zł. Na szczycie oferty jest P12 AWD (680 KM) za minimum 320 900 zł. Ten ostatni wariant to oczywiście propozycja dla tych, którzy szukają czystego żywiołu. Auto przyspiesza do 100 km/h w 3,9 s. Jeśli zaczniecie bawić się konfiguratorem na stronie Volvo, w przypadku topowej wersji łatwo zbliżyć się do granicy 400 tys. zł.

Co ciekawe, Volvo w czasie premiery pokazało też wersję Cross Country, która wygląda na bardziej "dopancerzoną". Ponadto jest o 2 cm wyższa od zwykłej odmiany.

Volvo pokazało piękne auto, które z marszu musi grać w bardzo wymagającej lidze. Za wcześnie na ocenę, czy będzie to przełomowy model. Pozostaje pytanie, jaką wersję najchętniej będą wybierać klienci w Polsce.