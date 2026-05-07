Do Polski trafiły właśnie smartwatche z serii HUAWEI WATCH FIT 5 – następcy jednych z najlepiej sprzedających się smart zegarków marki w Polsce. Urządzenia cechują duże, kwadratowe ekrany i wysoka funkcjonalność dostępna w połączeniu zarówno ze smartfonami z Androidem, jak i z systemem iOS. W piątej odsłonie serii kupujący mają do wyboru modele podstawowe – HUAWEI WATCH FIT 5 oraz zaawansowane – HUAWEI WATCH FIT 5 Pro. Każdy z nich oferuje do 10 dni pracy na baterii, płatności zbliżeniowe Curve Pay, ponad 100 trybów treningowych z nową funkcją Minitreningów oraz rozbudowany system monitorowania samopoczucia. Wersja Pro to m.in. ulepszony wyświetlacz, zaawansowane tryby biegu przełajowego czy możliwość swobodnego nurkowania do 40 m.

Nowoczesny styl do kwadratu

Seria HUAWEI WATCH FIT 5 to kompaktowe i lekkie smartwatche, wykonane z materiałów odpornych na trudy codzienności. Wersja podstawowa została wykonana z wytrzymałej koperty z aluminium klasy lotniczej. Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,82″ i jasności do 2 500 nitów, z częstotliwością odświeżania 60 Hz zapewnia, że wszystkie wyświetlane na nim informacje będą czytelne nawet podczas słonecznego dnia. Ekran jest także chroniony odpornym szkłem ceramicznym.

Użytkownicy mają do wyboru aż 6 wariantów kolorystycznych: czarny, biały, zielony, fioletowy oraz różowy (w zestawie z dodatkowym, białym paskiem) z wodoodpornymi i miękkimi w dotyku paskami z fluoroelastomeru, oraz wersję srebrno-zieloną z plecionym, nylonowym paskiem, pochodzącym w 100% z materiałów z recyklingu (wersja dostępna tylko na huawei.pl).

Z kolei w HUAWEI WATCH FIT 5 Pro wykorzystano tytanową ramkę oraz szafirowe szkło, zapewniając jeszcze większą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Smartwatch dostępny jest w trzech kolorach: czarnym i białym z elastycznymi paskami z wodoodpornego fluoroelastomeru oraz pomarańczowym, z plecionym, gradientowym paskiem nylonowym AirDry™.

W wersjach czarnej oraz pomarańczowej koperta jest wykonana z aluminium klasy lotniczej, zaś w wersji białej – z metalu nanoceramicznego. Modele Pro zostały wyposażone w większe ekrany AMOLED (1,92″), adaptacyjną częstotliwość odświeżania LTPO 1–60 Hz i maksymalną jasność aż do 3 000 nitów, gwarantującą doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu.

Do 10 dni pracy na baterii, pełna kompatybilność i przydatne funkcje

Przy lekkim użytkowaniu, zarówno HUAWEI WATCH FIT 5, jak i HUAWEI WATCH FIT 5 Pro pozwalają na korzystanie nawet przez 10 dni na jednym ładowaniu. Przez cały ten czas do dyspozycji pozostają niezbędne funkcje, takie jak: powiadomienia, całodobowe monitorowanie zdrowia, tryby sportowe czy odtwarzanie muzyki.

Czas ładowania różni się nieznacznie: HUAWEI WATCH FIT 5 Pro ładuje się do pełna w 60 min., a HUAWEI WATCH FIT 5 w 75 min. Oba zegarki oferują inteligentne funkcje, takie jak notatki głosowe, rozmowy przez Bluetooth, zrzuty ekranu oraz płatności NFC za pomocą Curve Pay. Są kompatybilne zarówno z systemem Android, jak i iOS, a także oferują szerokie możliwości personalizacji.

Różnorodne formy treningu

Oba modele serii HUAWEI WATCH FIT 5 oferują ponad 100 trybów treningowych, w tym wiele zaawansowanych, pozwalających na dokładniejszą analizę danych. Przykładem jest tryb kolarski, pozwalający śledzić nachylenie trasy, a także szacowaną moc oraz kadencję, co pozwala na optymalizowanie wysiłku podczas aktywności i poprawianie wyników.

Istnieje także możliwość podpięcia zewnętrznego miernika FTP. Zegarki zostały wyposażone w zaawansowany system pozycjonowania HUAWEI Sunflower, który pozwala z niezwykłą precyzją śledzić trasę. Co ważne, smartwatche niezwykle skutecznie wykrywają również postoje podczas jazdy, co sprawdza się zwłaszcza podczas przejażdżek po mieście i konieczności zatrzymania się na światłach.

Seria HUAWEI WATCH FIT 5 to pierwsza generacja, w której pojawia się nowa funkcja – Minitreningi z uroczą pandą, która zachęca do rozruszania się. W ramach funkcji dostępnych jest 30 gotowych ćwiczeń, zajmujących maksymalnie minutę, które można wykonać jako element przerwy w pracy czy nauce. Panda, w ramach specjalnej tarczy zegarka, przypomina o minićwiczeniach oraz pokazuje, w jaki sposób je wykonać. Wraz ze wzrostem liczby wykonanych minitreningów użytkownik odblokowuje kolejne miasta w tle tarczy zegarka, wśród których jest także Warszawa.

Sporty wodne i nie tylko

Modele z serii HUAWEI WATCH FIT 5, dzięki wodoszczelności 5 ATM, sprawdzą się również podczas sportów wodnych, takich jak np. pływanie na SUP-ie czy żeglarstwo. Dodatkowo, wersja Pro została wyposażona w czujnik głębokości, co pozwala na swobodne nurkowanie nawet do 40 metrów. Dostępna jest także funkcja treningu bezdechu, podczas którego rejestrowane są tętno, SpO 2 oraz czas wstrzymania oddechu, co pomaga w poprawie techniki. Model ten pozwala także na monitorowanie danych biegowych, takich jak czas kontaktu stopy z podłożem, oscylację pionową czy analizę tras w trakcie biegów przełajowych.

Zaawansowane monitorowanie samopoczucia

Seria HUAWEI WATCH FIT 5 wykorzystuje zaawansowane systemy monitoringu samopoczucia, które szybko i dokładnie mierzą m.in. tętno, poziom natlenienia krwi (SpO 2 ) oraz zmienność rytmu serca (HRV). W wersji Pro czujniki pozwalają również wykonać analizę EKG oraz wykryć potencjalną sztywność tętnic.

Dzięki algorytmowi TruSleep™ użytkownik otrzymuje pełną analizę snu wraz ze wskazaniem jego struktury oraz stabilności (fazy głęboką, płytką i REM). Zegarki monitorują także oddech oraz tętno, aby na podstawie całościowej analizy stworzyć rekomendację dla lepszego wypoczynku użytkownika. Możliwe jest także monitorowanie stanu emocji, które są wizualizowane w formie 12 subtelnych „kwiatów”. Funkcja Analiza Zdrowia integruje surowe dane i przekształca je w spersonalizowane wskazówki, dotyczące kondycji organizmu, zarządzania stresem czy efektywności treningów. Dla kobiet zegarek umożliwia prognozowanie cyklu, owulacji i dni płodnych, wykorzystując analizę temperatury skóry, tętna, HRV i innych wskaźników.

Oferta promocyjna

Rekomendowane ceny detaliczne smartwatchy z serii HUAWEI WATCH FIT 5 prezentują się następująco:

HUAWEI WATCH FIT 5 Pro: 1149 zł, HUAWEI WATCH FIT 5: 799 zł.

Z okazji premiery, w okresie od 7 maja do 21 czerwca 2026 r., kupujący mogą zakupić smartwatche o 200 zł taniej – HUAWEI WATCH FIT 5 w cenie 599 zł, zaś HUAWEI WATCH FIT 5 Pro w cenie 949 zł. Urządzenia dostępne są w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy w sklepach sieci handlowych: Media Expert, Euro RTV AGD, Komputronik, Media Markt, Neonet i X-kom oraz operatorów sieci Play, Plus, Orange i T-Mobile.

Każdy nabywca zegarka z serii HUAWEI WATCH FIT 5 Pro otrzyma w prezencie 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+ o wartości 104,97 zł, zaś nabywcy HUAWEI WATCH FIT 5 – 1-miesięczną subskrypcję o wartości 34,99 zł. Ta rozszerzona wersja aplikacji oferuje m.in. ekskluzywny dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń przygotowanych przez światowej klasy ekspertów, planu utrzymania formy, ponad 170 relaksacyjnych utworów z Soundscape czy rozszerzonej funkcji medytacji. Użytkownicy mają także możliwość skorzystania z nawet 90-dniowych, darmowych okresów próbnych w aplikacjach, takich jak Kotcha, RacePace, Intervals.icu czy Komoot, w ramach oferty Multipass.

Kupujący w sklepie internetowym huawei.pl mogą skorzystać z 20 rat RRSO 0%, darmowej dostawy oraz rabatu w wysokości 50 zł za zapisanie się na newsletter. Przy zakupie HUAWEI WATCH FIT 5 w wersji srebrno-zielonej, dostępnej tylko w huawei.pl, kupujący otrzymają dodatkowy pasek nylonowy w prezencie (w jednym z czterech kolorów do wyboru). Studenci mogą także otrzymać dodatkowy rabat -15% za pośrednictwem portali StudentBeans, UniPerks oraz ISIC (wymagana weryfikacja statusu studenta – szczegóły na https://consumer.huawei.com/pl/offer/student).