Zdolność kredytowa to jeden z kluczowych elementów branych pod uwagę przez bank przy rozpatrywaniu wniosku o kredyt lub pożyczkę. Decyduje ona nie tylko o tym, czy finansowanie zostanie przyznane, ale też na jaką kwotę i na jakich warunkach. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest zdolność kredytowa, co ją kształtuje i jakie narzędzia stosują banki przy jej ocenie.

1. Czym jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to ocena tego, czy dana osoba jest w stanie regularnie i terminowo spłacać raty kredytu przez cały umówiony okres. Banki w Polsce są zobowiązane do jej weryfikacji na podstawie Ustawy o kredycie konsumenckim, która nakłada na instytucje finansowe obowiązek oceny ryzyka kredytowego przed zawarciem umowy.

W praktyce bank analizuje miesięczne dochody wnioskodawcy, jego stałe wydatki, bieżące zobowiązania finansowe oraz historię spłat wcześniejszych kredytów. Na tej podstawie określa maksymalną kwotę kredytu możliwą do przyznania i orientacyjną wysokość raty, którą wnioskodawca jest w stanie obsłużyć.

Zdolność kredytowa nie jest wartością stałą - zmienia się wraz z sytuacją zawodową, finansową i rodzinną.

2. Jakie czynniki wpływają na zdolność kredytową?

Ocena zdolności kredytowej jest wielowymiarowa. Bank bierze pod uwagę kilka grup czynników jednocześnie.

Dochody i forma zatrudnienia - dochody z umowy o pracę na czas nieokreślony są zazwyczaj traktowane jako najbardziej stabilne źródło. Dochody z umów cywilnoprawnych, działalności gospodarczej czy najmu nieruchomości są akceptowane, ale mogą wymagać dłuższego okresu udokumentowania. Ważna jest nie tylko wysokość wynagrodzenia, ale też jego regularność i przewidywalność.

Historia kredytowa - banki sprawdzają, jak wnioskodawca radził sobie ze spłatą wcześniejszych zobowiązań. Terminowe regulowanie rat wpływa pozytywnie na ocenę, zaległości - negatywnie. Dane te są dostępne przede wszystkim przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Bieżące zobowiązania - bank sumuje wszystkie aktywne zobowiązania: raty kredytów, leasingów, alimenty, a nawet limity kart kredytowych i debetowych - nawet jeśli nie są aktywnie wykorzystywane. Im więcej zobowiązań, tym mniej miejsca w budżecie na nową ratę.

Koszty utrzymania i liczba osób na utrzymaniu - bank uwzględnia szacunkowe koszty życia gospodarstwa domowego. Każda osoba na utrzymaniu zwiększa te koszty i zmniejsza wolne środki dostępne na spłatę kredytu.

3. Jak banki oceniają zdolność kredytową?

Banki korzystają z kilku narzędzi przy ocenie wiarygodności kredytowej wnioskodawcy.

Wskaźnik DTI (Debt to Income) określa, jaka część dochodów przeznaczana jest na spłatę zobowiązań. W polskim sektorze bankowym akceptowalny poziom DTI wynosi zazwyczaj od 40% do 50%. Przekroczenie tego progu może skutkować odmową kredytu lub zaproponowaniem niższej kwoty finansowania.

Scoring BIK to liczbowa ocena historii kredytowej, generowana przez Biuro Informacji Kredytowej. Im wyższy scoring, tym większa wiarygodność wnioskodawcy w oczach banku. Na scoring wpływają przede wszystkim terminowość spłat, długość historii kredytowej i stopień wykorzystania dostępnych limitów.

BIG InfoMonitor to Biuro Informacji Gospodarczej, które gromadzi dane o niespłaconych zobowiązaniach - nie tylko kredytowych, ale też wynikających z rachunków za media, czynszu czy alimentów. Wpis w BIG jako dłużnik może utrudnić lub uniemożliwić uzyskanie kredytu.

Oprócz zewnętrznych baz danych banki stosują też własne wewnętrzne systemy scoringowe, które uzupełniają obraz wnioskodawcy o dodatkowe zmienne, takie jak historia relacji z bankiem czy stabilność zawodowa.

4. Co może obniżyć zdolność kredytową?

Pewne elementy sytuacji finansowej lub zawodowej wnioskodawcy mogą wyraźnie pogorszyć wynik oceny kredytowej. Do najczęstszych należą nieregularne lub trudne do udokumentowania dochody, wysoki poziom bieżącego zadłużenia, negatywne wpisy w BIK lub BIG, a także częste zmiany pracodawcy. Paradoksalnie, brak jakiejkolwiek historii kredytowej również może utrudnić ocenę - bank nie ma wówczas danych, na których mógłby oprzeć swoją analizę.

5. Podsumowanie

Zdolność kredytowa to wynik wieloczynnikowej analizy, którą bank przeprowadza przy każdym wniosku kredytowym. Pod uwagę brane są dochody, forma zatrudnienia, historia kredytowa, bieżące zobowiązania i koszty utrzymania. Banki korzystają przy tym z narzędzi takich jak scoring BIK, bazy BIG InfoMonitor czy wskaźnik DTI. Zdolność kredytowa nie jest stała - kształtuje się w czasie w zależności od decyzji finansowych i sytuacji życiowej wnioskodawcy.

