"Zabócze ciało" Karyn Kusamy jest body horrorem o kobiecości, który w nieoczywisty sposób – mniej mroczny i bardziej zabawny od gry Silent Hill 3 – opowiada o utracie niewinności i tłumionej przez młode dziewczyny wściekłości. Megan Fox i Amanda Seyfried wcielają się w przyjaciółki, których bliską relację odmienia jedna feralna noc. Niedoceniony film z 2009 roku obejrzycie w streamingu.

Horror jako gatunek czerpie wenę ze społecznego strachu: albo ukrytego głęboko w naszej podświadomości, albo pozostającego drażliwym tematem w sferze publicznej. Diablo Cody – scenarzystka nagrodzona Oscarem za "Juno" – połączyła siły z amerykańską reżyserką Karyn Kusamą (nadchodząca adaptacja gry Life is Strange), by zamknąć w ramach czarnej komedii, body horroru i kampu opowieść o pożegnaniu z niewinnością; o zderzeniu się młodych kobiet z brutalną rzeczywistością, jaką oferuje im opresyjny patriarchat.

Ze względu na angaż laureatki nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, a także obecność nazwisk Megan Fox ("Transformers") i Amandy Seyfried ("Mamma Mia!") w obsadzie, film z 2009 roku zapowiadał się obiecująco. Niestety nie zachwycił swoim wynikiem w kasach biletowych – na całym świecie zarobił jedynie 32 mln dolarów przy budżecie około 16 mln USD (za kasowy sukces uznaje się produkcje, których zyski trzykrotnie przekroczyły budżet).

Lata minęły i większość widzów zapomniała o finansowej klapie "Zabójczego ciała", dostrzegając w horrorze Kusamy i Cody walory, które w okolicach kinowej premiery umknęły wielu krytykom. Przypomnijmy, że kampania marketingowa nie grała na korzyść filmu – jego reklamy były tworzone z myślą o publiczności kanału MTV (a dokładniej fanów produkowanych przez stację reality show o problematycznych nastolatkach i szalonych uczniach koledżu).

"Zabójcze ciało", które znajdziemy w bibliotece Netflixa, podąża za nieśmiałą uczennicą szkoły średniej, Needy Lesnicky, która przyjaźni się z niezwykle popularną i egotystyczną cheerleaderką Jennifer Check. Pewnej nocy szkolna gwiazda – cała we krwi – pojawia się w domu introwertycznej przyjaciółki, wymiotując smołą i zachowując się jak dzikie zwierzę.

Następnego dnia stan Jennifer diametralnie się poprawia – dziewczyna jest jeszcze piękniejsza niż zwykle, a cała szkoła do niej wzdycha. Po tygodniu od dziwnego incydentu Needy zauważa, że kilku chłopaków z liceum zniknęło bez śladu.

W pewnym sensie "Zabójcze ciało" wyprzedzało swoje czasy, omawiając rozdziały feminizmu, które w 2009 roku nie były uznawane za tak oczywiste. Przyjaźń Needy i Jennifer to świetny przykład tego, jak patriarchat potrafi nastawiać przeciwko siebie kobiety, a kampowa przemiana cheerleaderki w krwiopijcę symbolizuje kobiecą złość – reakcję na krzywdę wyrządzoną jej przez dorosłych mężczyzn.

Film Kusamy i Cody różni się znacząco od gry Silent Hill 3, w której bohaterką była młodziutka Heather Mason, ale oba te tytuły wpisują się w podgatunek kobiecego body horroru, na różne sposoby – częściej subtelne niż dosłowne – czerpiąc inspirację ze strachu, jaki towarzyszy dziewczynom na co dzień; z obaw kobiet związanych z tym, że na każdym kroku mogą być uprzedmiotawiane, nocą boją się same wracać do domu, a w klubie pilnują – jak tylko mogą – swojego drinka.