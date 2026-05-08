Najnowsze smartwatche Huawei Watch Fit 5 oraz Watch Fit 5 Pro dołączyły do portfolio Plusa. Na start sprzedaży obydwa modele dostępne są w atrakcyjnych cenach.

Smartwatch to doskonałe narzędzie wspomagające kontrolę nad zdrowiem oraz monitorowanie postępów w treningu. Najnowsze propozycje od Huawei to połączenie atrakcyjnej ceny i świetnych parametrów technicznych.

Podstawowa wersja – Huawei Watch Fit 5 – charakteryzuje się lekkością (27 g) i smukłością (9,5 mm). Dodatkowo wytrzymała bateria zapewnia do 10 dni pracy, a dzięki Curve Pay można płacić zbliżeniowo bez telefonu i portfela.

Z kolei Huawei Watch Fit 5 Pro to model, którego konstrukcja wykonana jest z tytanu, a ekran pokryty jest szafirowym szkłem, co czyni zegarek wyjątkowo odpornym na uszkodzenia. Smartwatch obsługuje ponad 100 trybów treningowych, a jednym z nich jest bieg przełajowy pozwalający analizować technikę i lepiej planować wysiłek.

Wspomniane zegarki dostępne są w sprzedaży w Plusie w atrakcyjnych cenach na start:

Huawei Watch Fit 5 – 599 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 49,83 zł/mies.; Huawei Watch Fit 5 Pro – 949 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 79 zł/mies.