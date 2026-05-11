"Diabeł ubiera się u Prady 2" okazał się finansowym strzałem w dziesiątkę – i to nie tylko dla studia. Jak ujawnił branżowy magazyn Variety, gwiazdy sequelu otrzymały gigantyczne honoraria za powrót do swoich kultowych ról po niemal 20 latach. Same podstawowe gaże robią wrażenie, a to dopiero początek.

Największą gwiazdą "Diabeł ubiera się u Prady 2" pozostaje oczywiście Meryl Streep, która ponownie wcieliła się w legendarną Mirandę Priestly. Według źródeł cytowanych przez "Variety" studio 20th Century Studios od początku wiedziało, że bez niej sequel nie miałby racji bytu.

To właśnie dlatego legendarna aktorka – która ostatnio wyjawiła, że wynegocjowała podwójną stawkę za pierwszą część z 2006 roku – miała otrzymać naprawdę wysoką gażę. Czterech rozmówców magazynu twierdzi, że Streep dostała za film 12,5 mln dolarów.

Co ciekawe, gwiazda mogła wynegocjować jeszcze wyższą stawkę, ale, jak podają źródła, zależało jej na tym, by odpowiednio wynagrodzone zostały również jej ekranowe partnerki.

Dzięki klauzuli "Favored Nations", gwarantującej jednej stronie kontraktu takie same warunki jak pozostałym, identyczne wynagrodzenie otrzymały również Anne Hathaway i Emily Blunt. Oznacza to, że wszystkie trzy gwiazdy – wcielające się ponownie w Andy Sachs, Emily Charlton i Mirandę Priestly – dostały za powrót do kultowych bohaterek po 12,5 mln dolarów podstawowej gaży.

To ogromna stawka nawet jak na hollywoodzkie standardy. Dla porównania aktorzy występujący w średniej wielkości blockbusterach często otrzymują od 2 do 8 mln dolarów za film.

Stawki na poziomie gwiazd "Diabeł ubiera się u Prady" – i wyższe, sięgające 15–25 mln dolarów – trafiają zwykle tylko do największych nazwisk kina i aktorów związanych z gigantycznymi franczyzami, takimi jak "Mission: Impossible" czy filmy Marvela (rekord pobił podobno Robert Downey Jr. w "Avengers: Doomsday"). W przypadku komedii i dramatów podobne wynagrodzenia praktycznie się nie zdarzają.

Meryl Streep, Anne Hathaway i Emily Blunt mogą zarobić jeszcze więcej

To jednak dopiero początek. Oprócz wielomilionowych gaż aktorki zapewniły sobie także lukratywne bonusy uzależnione od wyników box office'u, podaje "Variety". Tego typu premie są standardem przy największych hollywoodzkich produkcjach, ale w przypadku "Diabeł ubiera się u Prady 2" miały zacząć wypłacać się wyjątkowo szybko.

Film, który wszedł na ekrany 1 maja, błyskawicznie przekroczył bowiem granicę 300 mln dolarów wpływów na świecie i nadal przyciąga tłumy do kin. Według dwóch źródeł cytowanych przez Variety każda z aktorek może finalnie zarobić ponad 20 mln dolarów, jeśli zainteresowanie produkcją utrzyma się w kolejnych tygodniach.

Oznacza to, że samo trio gwiazd kosztowało studio 20th Century Studios aż 37,5 mln dolarów już na etapie podstawowych gaż. Jeśli doliczyć do tego bonusy uzależnione od wyników box office'u, ostateczna kwota może przekroczyć nawet 60 mln dolarów.

Warto dodać, że budżet "Diabeł ubiera się u Prady 2" wyniósł około 100 mln dolarów. Reżyser David Frankel już wcześniej przyznał, że ogromna część tej kwoty została przeznaczona właśnie na obsadę. I trudno się temu dziwić – to przede wszystkim powrót uwielbianej czwórki: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleya Tucci przyciągnął widzów do kin.