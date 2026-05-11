Plus partnerem technologicznym koncertów MATY na PGE Narodowym. MATA2040 Tour

Plus ponownie angażuje się w jedno z ważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku, kontynuując partnerstwo technologiczne przy dwóch koncertach MATY na PGE Narodowym, które odbędą się 15 i 16 maja 2026 roku. Wydarzenie 15.05 to koncert "the best of MATA", a 16.05 to koncert zamykający trasę #MATA2040.

Na Stadionie Narodowym powstaną specjalne Strefy Plusa – przestrzenie dla fanów, w których będzie można aktywnie spędzić czas, uchwycić koncertowe emocje oraz skorzystać z bezpłatnego Wi-Fi, umożliwiającego sprawną komunikację i dzielenie się relacjami w mediach społecznościowych.

Wśród atrakcji znajdą się m.in. fotobudka, flippery, huśtawka oraz sejf z atrakcyjnymi nagrodami, w którym uczestnicy będą mogli spróbować złamać kod i wygrać niespodzianki od Plusa. Dlatego warto tam zajrzeć.

Obecność operatora będzie widoczna zarówno w przestrzeni stadionu, jak i w komunikacji poprzedzającej koncerty oraz w kanałach social media Plusa i Maty. Marka przygotowała dwa konkursy w mediach społecznościowych, w których do wygrania będą bilety na koncerty (10 sztuk na każdy dzień) oraz oficjalny merch Maty.

