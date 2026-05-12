Urządzenia do noszenia (wearables) idą w stronę miniaturyzacji, stąd coraz więcej osób pyta o smartringi. Jeden z takich inteligentnych pierścieni wylądował na majowej promocji. Kupując w najbliższych dniach MAXCOM mRing MR100, można wejść w posiadanie takiego gadżetu przy niższej o 1/3 cenie.

Jeszcze do końca 14 maja 2026 w sklepie Media Expert można skorzystać z promocji na smartring MAXCOM mRing MR100 65.7mm w kolorze srebrnym. Pierścień kosztował wcześniej 149 zł. Kto zakupi go przed wskazaną datą, zapłaci za niego 99 zł, a więc zaoszczędzi 50 zł – 1/3 ceny regularnej.

Jak twórcy prezentują swój produkt? mRing MR100 to technologiczny i designerski pierścionek do noszenia na palcu. Roztaczający delikatny blask sygnet polskiej produkcji wykonano ze smukłej stali nierdzewnej. W metalu zatopiono czułe sensory i baterię, tworząc lekkie urządzenie o konstrukcji w stylu smart biżuterii.

Dlaczego smart? Pierścień ma za zadanie nie tylko ładnie wyglądać, ale także monitorować stan zdrowia i motywować do podejmowania nowych wyzwań w zakresie zdrowia i kondycji. Wychwytując i analizując sygnały płynące z organizmu, smartring przeprowadza precyzyjne pomiary zdrowotne takie jak tętno, saturacja krwi i temperatura ciała. Ponadto mierzy wykonane kroki i oblicza spalone kalorie.

Projektanci szczycą się, że pierścionek monitoruje zmienność rytmu zatokowego serca (HRV). Na świecie ten parametr wykorzystuje się do oceny poziomu regeneracji, odporności na stres i zasobów energii. Na podstawie otrzymanego wyniku urządzenie jest w stanie sformułować wskazówki, by pomóc użytkownikowi w poprawie procesów regeneracyjnych metodą wprowadzania drobnych zmian i zdrowych nawyków.

Oceny poziomu regeneracji przez mRing MR100. Fot. MAXCOM

Inteligentny pierścionek dokładnie analizuje sen, rejestrując fazy płytkie i głębokie, okresy REM oraz liczbę przebudzeń, z czego powstają raporty przedstawiające jakość oddechu, ewentualne bezdechy oraz tętno spoczynkowe. Z myślą o kobietach mRing wyposażono również w funkcję śledzenia cyklu menstruacyjnego, by panie mogły łatwiej dostosować codzienną aktywność do naturalnego rytmu swojego organizmu.

Wszystkie zgromadzone dane biżuteryjny asystent przesyła automatycznie do aplikacji Aizo Ring w systemie Android lub iOS. To w niej użytkownik może przejrzeć i przeanalizować wyniki w postaci wygenerowanych szczegółowych raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych. W oparciu o zilustrowane dane może następnie podjąć dalsze kroki co do własnych postępów i wyznaczonych celów.

Aplikacja Aizo Ring. Fot. MAXCOM