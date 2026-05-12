Stanisława Celińska
Stanisława Celińska nie żyje Fot. Łukasz Skrzypecki, CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

We wtorek zmarła Stanisława Celińska. Była wybitną polską aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, a także cenioną wokalistką. Zasłynęła rolami w klasykach polskiego kina, takich jak "Noce i dnie", "Krajobraz po bitwie" czy "Panny z Wilka", a w ostatnich latach życia zdobyła nową publiczność dzięki działalności muzycznej. Miała 79 lat.

Reklama.
Wyjątkowe rabaty z okazji Dnia Mamy. Sprawdź!
REKLAMA

"Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała" – czytamy na oficjalnym profilu Stanisławy Celińskiej na Facebooku. Post podpisała Joanna Trzcińska, która współprowadziła profil wraz z aktorką.

"Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, najlepszym jakiego znałam... Wierzę Kochana, że jak śpiewałaś: "Spotkamy się wszyscy bo nic się nie kończy / Lecz w dobro obraca się / Choć dni przemijają / To każda godzina nadzieją otula mnie / Spotkamy się wszyscy bo nic się nie kończy / Lecz w dobro obraca się / Choć dni przemijają / To w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie…" – dodała.

Maciej Muraszko, menedżer muzyczny Celińskiej podczas jej trasy koncertowych, poinformował w rozmowie z Onetem, że artystka odeszła we wtorek po godzinie 15. Miała 79 lat.

Stanisława Celińska nie żyje. Była legendą polskiego kina i teatru

Stanisława Celińska urodziła się 29 kwietnia 1947 roku w Warszawie. Pochodziła z artystycznej rodziny – jej ojciec Stefan był pianistą, a matka Barbara skrzypaczką. W wieku 12 lat, zainspirowana historią Heleną Modrzejewskiej, postanowiła zostać aktorką. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie, a dyplom zdobyła w 1969 roku.

Na scenie debiutowała jeszcze w latach 60., współtworząc studencki kabaret Coś i występując w Studenckim Teatrze Satyryków. W 1968 roku rozpoczęła profesjonalną karierę teatralną, która szybko uczyniła ją jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek swojego pokolenia.

Przez dekady była związana z najważniejszymi scenami teatralnymi w Polsce. Występowała m.in. w warszawskich teatrach: Współczesnym, Nowym, Dramatycznym, Studio i Kwadrat, a także w Teatrze Nowym w Poznaniu. Ogromne uznanie przyniosły jej również role w Teatrze Telewizji oraz słuchowiskach Polskiego Radia. Współpracowała z najwybitniejszymi twórcami polskiego teatru, w tym z Krzysztofem Warlikowskim. Za rolę w spektaklu "Oczyszczeni" otrzymała prestiżową Nagrodę Feliksa Warszawskiego dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

Filmowy debiut Celińskiej nastąpił w 1970 roku w filmie "Krajobraz po bitwie" w reżyserii Andrzeja Wajdy. Aktorka wcieliła się w postać Niny i od razu zwróciła na siebie uwagę krytyków oraz widzów. W kolejnych latach wystąpiła w wielu ważnych polskich produkcjach, m.in. w filmach "Nie ma róży bez ognia", "Noce i dnie" czy "Panny z Wilka". Grała także w "Galimatiasie, czyli kogel-mogel II", "Faustynie", "Katyniu" i kilku częściach "Listów do M.".

W 2002 roku zdobyła Polską Nagrodę Filmową Orzeł za drugoplanową rolę kobiecą w filmie "Pieniądze to nie wszystko" Juliusza Machulskiego. Drugiego "polskiego Oscara" otrzymała w 2011 roku za rolę w filmie "Joanna" Feliksa Falka. Nominowana była jeszcze trzy razy, za: "Złote runo", "Fuks" i "Południe-Północ".

Publiczność pokochała ją również za role serialowe – szczególnie w kultowych "Alternatywy 4" i "Zmiennikach" oraz serialach "Samo życie", "Mamuśki" i "Barwy szczęścia". Zasłynęła też swoimi rolami dubbingowymi w hitach Disneya: była m.in. Urszulą w "Małej syrence" i mamą Odie w "Księżniczce i żabie".

Stanisława Celińska zrobiła też karierę wokalną

Choć przez lata była przede wszystkim kojarzona z aktorstwem, w późniejszym okresie życia odniosła ogromny sukces jako wokalistka. Jej charakterystyczny głos, emocjonalne interpretacje i poetyckie teksty zdobyły wierne grono słuchaczy.

Przełomowym momentem okazał się album "Atramentowa..." z 2015 roku, który osiągnął status podwójnej platynowej płyty. Oprócz niego nagrała aż osiem albumów studyjnych. To: "Nowa Warszawa" (2012) – nagrana wspólnie z Bartłomiejem Wąsikiem i Royal String Quartet, "Atramentowa... Suplement" (2015), "Świątecznie..." (2016), "Malinowa..." (2018), "Jesienna..." (2020), "Domofon, czyli śpiewniczek domowy Stanisławy C." (2021), "Przytul" (2022) i "Uwierz" (2024). W 2025 roku wydała swój jubileuszowy, kompilacyjny album "Atramentowe 10 lat. Best Of".

W 2019 roku Celińska zdobyła Fryderyka w kategorii "Album Roku Muzyka Poetycka" za "Malinową...". Ogromną popularność zdobyły jej utwory "Atramentowa rumba", "Poszukaj głębiej", "Cudem jest świat", "Czerń i biel", "Wielka słota" z Muńkiem Staszczykiem czy "Obfitość".

Stanisława Celińska otwarcie mówiła o swoim uzależnieniu od alkoholu. W licznych wywiadach podkreślała, że udało jej się wygrać z chorobą dzięki wierze, terapii i ogromnej determinacji. W 1988 roku całkowicie zerwała z alkoholem. Jej mężem był aktor Andrzej Mrowiec, z którym ma dwoje dzieci: córkę Aleksandrę i syna Mikołaja.

Więcej informacji wkrótce.