Wielu początkujących inwestorów w Polsce uważa, że tylko zamożne osoby lub profesjonalni inwestorzy mogą kupować akcje światowych firm, takich jak Apple i Nvidia. W rzeczywistości dostęp do światowych rynków finansowych stał się w ostatnich latach znacznie łatwiejszy. Obecnie inwestorzy mogą otwierać rachunki maklerskie online i inwestować za pomocą smartfona lub komputera.

Co oznacza kupowanie akcji globalnych firm

Polscy inwestorzy, którzy kupują akcje spółki, technicznie rzecz biorąc, stają się właścicielami niewielkiej części tej firmy. Oznacza to, że jeśli cena akcji spółki wzrośnie, wartość ich inwestycji również może wzrosnąć. Niektóre spółki wypłacają również dywidendy oprócz potencjalnych zysków wynikających ze wzrostu cen akcji. Spółki te znane są jako spółki dywidendowe, a inwestorzy mogą otrzymywać część zysków spółki w regularnych odstępach czasu.

Raporty sugerują, że duża część oszczędności polskich gospodarstw domowych jest utrzymywana w gotówce i na lokatach bankowych, ponieważ wielu mieszkańców stawia na bezpieczeństwo. Jednocześnie coraz więcej inwestorów zaczęło korzystać z cyfrowych platform maklerskich, aby uzyskać dostęp do inwestycji, takich jak fundusze ETF i akcje.

Globalne akcje mogą oferować wyższy potencjał zwrotu w długim okresie niż tradycyjne lokaty bankowe, choć wiążą się one ze znacznie wyższym ryzykiem inwestycyjnym i okresami zmienności. Na przykład szerokie indeksy rynkowe, takie jak S&P 500, w przeszłości doświadczały zarówno okresów silnego wzrostu, jak i spadków na rynku. Ceny akcji mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, i nie ma gwarancji zwrotu w danym roku. Jednym z najpopularniejszych sposobów, w jaki inwestorzy uzyskują dostęp do rynków globalnych, są fundusze ETF.

Najłatwiejszym sposobem inwestowania jest fundusz ETF

Fundusz ETF pozwala polskim inwestorom kupić koszyk spółek w ramach jednej transakcji. Oznacza to, że inwestorzy nie muszą wybierać poszczególnych spółek osobno, a zamiast tego mogą uzyskać ekspozycję na wiele przedsiębiorstw za pośrednictwem jednego produktu inwestycyjnego.

Na przykład ETF S&P 500 zapewnia ekspozycję na 500 największych amerykańskich spółek, podczas gdy ETF MSCI World obejmuje ponad 1500 spółek z wielu rynków rozwiniętych. Fundusze ETF są zazwyczaj zdywersyfikowane, co może pomóc w ograniczeniu ryzyka koncentracji, chociaż inwestowanie w fundusze ETF nadal wiąże się z ryzykiem straty, w tym częściowej utraty zainwestowanego kapitału.

Koszty są często stosunkowo niskie w porównaniu z funduszami aktywnie zarządzanymi. Większość funduszy ETF pobiera roczne opłaty za zarządzanie w wysokości od około 0,1% do 0,5%. Ponieważ fundusze ETF są przedmiotem obrotu na giełdach papierów wartościowych tak jak zwykłe akcje, inwestorzy mogą je zazwyczaj kupować i sprzedawać w godzinach pracy rynku.

Jak zacząć krok po kroku

Oto jak zazwyczaj wygląda ten proces:

Otwórz konto na regulowanej platformie brokerskiej. OANDA TMS Brokers to jedna z platform brokerskich działających w Polsce, która oferuje dostęp do globalnych rynków finansowych poprzez proces rejestracji online. Wpłać środki. Platforma może zająć się przeliczeniem waluty przy zakupie aktywów wycenionych w walutach obcych, takich jak dolary amerykańskie lub euro. Wyszukaj fundusz ETF lub akcje, w które chcesz zainwestować. Dostępne opcje mogą obejmować szerokie zaangażowanie na rynku amerykańskim (fundusz ETF S&P 500), globalne zaangażowanie (fundusz ETF MSCI World) lub konkretne sektory, takie jak technologia lub czysta energia. Złóż zlecenie. Wybierz kwotę, którą chcesz zainwestować, sprawdź aktualną cenę rynkową i potwierdź transakcję.

Ile pieniędzy faktycznie potrzebujesz

Wielu początkujących inwestorów zakłada, że inwestowanie wymaga dużych nakładów finansowych, ale ceny niektórych funduszy ETF wynoszą od 10 do 50 dolarów za jednostkę, a niektóre platformy umożliwiają również inwestowanie w ułamkowe części akcji. Oznacza to, że inwestorzy mogą kupić część akcji zamiast całej jednostki.

W rezultacie, w zależności od produktu i platformy, można zacząć od mniejszych kwot, takich jak 200 lub 500 PLN. Regularne inwestowanie w dłuższej perspektywie może pomóc inwestorom w stopniowym budowaniu kapitału, chociaż zwroty nie są gwarantowane, a wartość inwestycji może ulegać wahaniom w zależności od warunków rynkowych.

Na co należy zwrócić uwagę

Inwestowanie w akcje światowe z Polski jest stosunkowo łatwo dostępne, ale istnieje kilka istotnych rodzajów ryzyka i kosztów, które inwestorzy powinni zrozumieć przed rozpoczęciem inwestycji.

1. Ryzyko walutowe

Kupując akcje amerykańskie lub fundusze ETF, narażasz się na wahania kursu wymiany między dolarem amerykańskim a złotym polskim. Zmiany kursów walut mogą pozytywnie lub negatywnie wpłynąć na zwroty z inwestycji po przeliczeniu na złote.

2. Podatek

W Polsce od zysków z inwestycji pobierany jest 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych, powszechnie nazywany podatkiem Belki. Zasadniczo dotyczy to zarówno inwestycji krajowych, jak i zagranicznych. Platformy brokerskie mogą udostępniać roczne zestawienia podatkowe, aby pomóc w wypełnieniu obowiązków sprawozdawczych.

3. Opłaty

Inwestorzy powinni zapoznać się z opłatami pobieranymi przez platformę brokerską, w tym prowizjami transakcyjnymi, opłatami za przewalutowanie oraz opłatami za prowadzenie rachunku.

4. Perspektywa długoterminowa

Rynki finansowe mogą przechodzić okresy zmienności i tymczasowych spadków wartości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych inwestorzy powinni rozważyć swoją sytuację finansową, horyzont inwestycyjny i tolerancję ryzyka.

Najtrudniejszy jest pierwszy krok

W ostatnich latach dostęp do globalnych rynków finansowych stał się bardziej powszechny dla inwestorów detalicznych. Platformy brokerskie online, niższe koszty transakcyjne i narzędzia cyfrowe sprawiły, że inwestowanie w międzynarodowe akcje i fundusze ETF stało się dla osób fizycznych łatwiejsze niż w przeszłości.

Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym akcje i fundusze ETF, wiąże się z ryzykiem. Inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość inwestycji może ulegać wahaniom, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.