Myjka ciśnieniowa LAVOR VERTIGO 28 8.047.0003C Fot. LAVOR

Wiosna sprzyja pracom na zewnątrz, stąd w sklepach z AGD wysyp promocji na wszechstronne narzędzia do warsztatu czy ogrodu. Obniżką została objęta m.in. myjka ciśnieniowa LAVOR Vertigo 28. Korzystając ze specjalnego kodu rabatowego, można zmniejszyć jej cenę o ponad 400 zł.

1059 zł. W takiej cenie dostępna jest w sprzedaży w Media Expert myjka ciśnieniowa LAVOR VERTIGO 28 8.047.0003C. Wcześniej trzeba było za nią zapłacić w tym sklepie kwotę 1482,99 zł. W promocji "Rabatoszał", która trwa do 30 czerwca 2026, można obniżyć wydatek na nią o 423,99 zł. Wystarczy wpisać przy zamówieniu kod ME3004-300626. Do czego może się przydać taka myjka?

Zastosowanie myjki ciśnieniowej LAVOR Vertigo 28

Uniwersalna myjka przeznaczona jest do mycia maszyn i pojazdów. Można jej też użyć do czyszczenia fasad budynków, tarasów, kostki brukowej i innych powierzchni. Urządzenie myje pod ciśnieniem do 180 bar, a jego producent twierdzi, że zmywa dokładnie i szybko brud, zużywając mniej wody niż tradycyjny wąż.

Sprzęt z wodoodporną obudową wyposażono w 8-metrowy wąż wysokociśnieniowy, który zachowuje elastyczność niezależnie od temperatury płynącej nim wody. Do jego przechowywania służy bęben. Myjkę można przenosić z miejsca na miejsce za pomocą ergonomicznego uchwytu.

Żółto-czarna myjka do użytku domowego posiada automatyczny system zatrzymania. Funkcja auto-stop wyłącza silnik, gdy spust pistoletu nie jest wciśnięty. W jej schowku można trzymać dodatkowe akcesoria.

Myjka ciśnieniowa LAVOR VERTIGO 28 8.047.0003C z akcesoriami. Fot. LAVOR

Akcesoria w zestawie z myjką

Szczotka rotacyjna – szczotka, która obraca się pod wpływem ciśnienia, by czyszczona powierzchnia była myta dokładniej.

Lanca z dyszami – metalowa lanca, która zawiera 4 dysze z szybkozłączką, odpowiadające za różne kąty strumienia.

Turbo dysza – wykonana ze stali dysza obrotowa, która zwiększa ciśnienie wody o ok. 50 proc. podczas spryskiwania.