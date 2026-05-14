Weekend pod palmami, śródziemnomorska kuchnia, zabytki sprzed tysięcy lat i plaże oblane turkusową wodą - Heraklion, stolica Krety, coraz częściej wybierany jest przez Polaków jako kierunek na krótki, ale intensywny city break. To miasto, które potrafi zaskoczyć nawet najbardziej wymagających podróżników, łącząc w sobie autentyczny śródziemnomorski klimat z bogatą ofertą kulturalną i gastronomiczną. Dzięki bezpośrednim połączeniom realizowanym przez Corendon Airlines z Warszawy i Katowic podróż na największą grecką wyspę jest szybka, wygodna i dostępna jak nigdy dotąd.

Położony nad Morzem Kreteńskim Heraklion zachwyca wyjątkowym połączeniem historii i wakacyjnego luzu. To właśnie tutaj znajduje się słynny Pałac w Knossos - jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych nie tylko Grecji, ale i całego świata, nierozerwalnie związane z legendą o Minotaurze i labiryncie oraz z rozkwitem kultury minojskiej, która kwitła tu już cztery tysiące lat temu. Spacer po rozległych ruinach pałacu to prawdziwa podróż w czasie, pełna zaskakujących odkryć architektonicznych i barwnych fresków, które przetrwały wieki.

Miasto oferuje również klimatyczny port wenecki z charakterystyczną twierdzą Koules, wąskie uliczki Starego Miasta pełne kawiarni i lokalnych sklepików, liczne tawerny serwujące tradycyjne kreteńskie smaki oraz muzea, w których można zanurzyć się w fascynującej historii wyspy - w tym znakomite Muzeum Archeologiczne, jedno z najważniejszych w całej Grecji.

Kreta to jednak znacznie więcej niż sam Heraklion. Wyspa zachwyca niezwykłą różnorodnością krajobrazów - od surowych, ośnieżonych przez część roku szczytów górskich i malowniczych wąwozów po bajeczne plaże, takie jak Elafonissi z różowym piaskiem czy laguna Balos, która wygląda jak wycięta z karaibskiego katalogu. Miłośnicy aktywnego wypoczynku mogą wybrać trekking przez jeden z najdłuższych wąwozów Europy - wąwóz Samaria - rejsy po lazurowych zatokach lub odkrywanie urokliwych, pełnych charakteru miasteczek, takich jak Rethymno z zachowaną wenecką starówką, nadmorskie Agios Nikolaos czy górskie Archanes, w których czas zdaje się płynąć wolniej, a życie toczy się według starych, nieśpiesznych rytmów.

Dla tych, którzy chcą poznać Kretę nie tylko powierzchownie, ale poczuć jej ducha i dotknąć prawdziwych, żywych tradycji, obowiązkowym punktem programu jest wizyta na farmie oliwek Vasilakis, której historia sięga ponad dwustu lat wstecz. Prowadzone przez szóste już pokolenie tej samej rodziny gospodarstwo to jedno z nielicznych miejsc na wyspie, gdzie można na własne oczy zobaczyć, jak powstaje słynna kreteńska oliwa z oliwek - produkt, który od wieków stanowi serce tutejszej kuchni i kultury. Gaje oliwne otaczające farmę liczą sobie niekiedy kilkaset lat, a potężne, poskręcane pnie drzew są niemym świadkiem dziesięciotek pokoleń ludzkiej pracy i przywiązania do ziemi. Podczas wizyty goście mogą zwiedzić tradycyjną tłocznię, gdzie oliwki przetwarzane są metodami łączącymi dawne rzemiosło z nowoczesnymi standardami, a każdy etap procesu - od zbioru, przez mycie i miażdżenie, po wirowanie i filtrację - jest szczegółowo objaśniany przez gospodarzy z widoczną dumą i pasją. Całość wieńczy degustacja świeżo tłoczonej oliwy w towarzystwie lokalnego chleba, oliwek i sera - chwila, która dla wielu odwiedzających okazuje się jednym z najmocniejszych i najbardziej autentycznych wspomnień z całego wyjazdu.

Kuchnia kreteńska, uznawana przez dietetyków za jedną z najzdrowszych na świecie, zachęca zresztą do degustacji na każdym kroku. Lokalne oliwy, wyraziste sery – w tym słynny graviera i delikatny mizithra – owoce morza serwowane prosto z kutra, świeże zioła i warzywa uprawiane w kreteńskiej ziemi tworzą razem kuchnię prostą, ale wyjątkowo aromatyczną i satysfakcjonującą. To filozofia jedzenia, której istotą jest jakość składników, a nie złożoność przyrządzania.

Dużym atutem dla podróżnych z Polski są bezpośrednie loty do Heraklionu realizowane w każdą środę i sobotę przez Corendon Airlines z lotnisk w Warszawie oraz Katowicach-Pyrzowicach przez cały sezon letni, trwający od kwietnia do października. Oznacza to, że już po niespełna trzech godzinach lotu można znaleźć się w samym sercu greckich wakacji - bez przesiadek, bez zbędnego stresu i z maksimum czasu do dyspozycji.

Na szczególną uwagę zasługuje luksusowy Fodele Beach & Water Park Holiday Resort - jeden z najbardziej malowniczo położonych i cenionych hoteli na całej Krecie. Obiekt oferuje wypoczynek w wygodnej formule all inclusive, własną prywatną plażę, spektakularne widoki na Morze Egejskie oraz rozbudowaną infrastrukturę dostosowaną zarówno do potrzeb rodzin z dziećmi, jak i par szukających spokoju i relaksu. Goście mogą korzystać z imponującego aquaparku z licznymi zjeżdżalniami, restauracji serwujących greckie i międzynarodowe specjały, a także komfortowych pokoi i apartamentów otoczonych bujną, śródziemnomorską roślinnością. To miejsce, w którym każdy element pobytu został przemyślany z dbałością o detal - idealne zarówno na romantyczny wyjazd we dwoje, jak i na niezapomniane rodzinne wakacje w prawdziwie greckim stylu.

