Victoria Swarovski i Michael Ostrowski – prezenterzy Eurowizji 2026
Victoria Swarovski i Michael Ostrowski prowadzą Eurowizję 2026 Fot. YouTube / Eurovision Song Contest

Nazwisko Swarovski zna niemal każdy – od luksusowej biżuterii po błyszczące kryształy obecne na czerwonych dywanach całego świata. Teraz jedna z dziedziczek tej fortuny stoi na scenie 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Wiedeńskie widowisko prowadzi Victoria Swarovski, a towarzyszy jej aktor i prezenter o polsko brzmiącym pseudonimie – Michael Ostrowski. Kim są gospodarze Eurowizji 2026?

Victoria Swarovski to austriacka prezenterka, wokalistka, modelka i bizneswoman, która od lat funkcjonuje w świecie mediów jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych celebrytek niemieckojęzycznego show-biznesu. Teraz poznał ją cały świat dzięki Eurowizji 2026 – 32-latka poprowadziła już pierwszy półfinał, prowadzi także drugi i pojawi się również podczas wielkiego finału konkursu.

Kim jest Victoria Swarovski? Prowadząca Eurowizji 2026 pochodzi z biżuteryjnego imperium

Urodziła się w Innsbrucku i pochodzi z rodziny stojącej za imperium Swarovski – słynną marką luksusowej biżuterii i kryształów. Jej ojciec Paul Swarovski związany jest z rodzinną firmą, której wartość szacowana jest na miliardy dolarów, dlatego media regularnie określają Victorię mianem dziedziczki fortuny Swarovski.

Karierę rozpoczęła bardzo wcześnie. Już jako nastolatka podpisała kontrakt z Sony Music i próbowała sił jako wokalistka pop. Nagrywała pod pseudonimem Victoria S., a jednym z jej pierwszych większych projektów była niemieckojęzyczna wersja utworu z filmu "Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu". Później przeniosła się do Los Angeles, gdzie współpracowała m.in. z laureatką Grammy Diane Warren.

Największą popularność przyniosła jej jednak telewizja. W 2016 roku wygrała niemiecką edycję programu "Let's Dance", a chwilę później została najmłodszą jurorką w historii talent show "Das Supertalent". Od 2018 roku współprowadzi również kolejne sezony "Let's Dance", stając się jedną z głównych twarzy stacji RTL. W międzyczasie prowadziła też duże gale i wydarzenia telewizyjne, w tym jubileuszowe widowiska Disneya czy ceremonie rozdania nagród Bambi.

Victoria Swarovski rozwija także własne biznesy. Założyła markę kosmetyczną ORIMEI Beauty, projektowała kolekcje modowe i tradycyjne austriackie stroje dirndl, a jako modelka pojawiała się na okładkach magazynów takich jak "Glamour" czy "Forbes". Prywatnie była związana z przedsiębiorcą Wernerem Mürzem, z którym rozwiodła się w 2022 roku. Obecnie jej partnerem jest Mark Mateschitz – syn współzałożyciela Red Bull.

Michael Ostrowski też prowadzi Eurowizję 2026. Nie ma polskich korzeni

Swarovski w prowadzeniu Eurowizji pomaga Michael Ostrowski – aktor, scenarzysta i prezenter, który od ponad dwóch dekad należy do najbardziej charakterystycznych postaci austriackiego show-biznesu. Co ciekawe, naprawdę nazywa się Michael Stockinger. Pseudonim "Ostrowski", mający polskie brzmienie, przyjął, by uniknąć pomyłek z innym aktorem kabaretowym.

Ostrowski, który pochodzi z Leoben, największą rozpoznawalność zdobył dzięki filmowi "Nacktschnecken" z 2004 roku. Od tamtej pory regularnie pojawia się zarówno w kinie, jak i telewizji, a w Austrii uchodzi za jednego z najbardziej rozchwytywanych aktorów i konferansjerów. Prowadził m.in. Amadeus Austrian Music Awards oraz prestiżową Nagrodę Teatralną Nestroya.