Otwarcie drugiego półfinału Eurowizji nie spodobało sie widzom Fot. YScreen z You Tube / Eurovision Song Contest

Na początku drugiego półfinału Eurowizji 2026 widzowie zobaczyli Victorię Swarovski i Michaela Ostrowskiego w interpretacji utworu "Wasted Love", który rok temu dał zwycięstwo austriackiemu piosenkarzowi JJ-owi. Wykonanie wywołało tak ostrą reakcję widzów, że nawet nie pojawiło się na YouTube.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Na początku drugiego półfinału Eurowizji pokazano nagrane wcześniej wideo, w którym prowadzący wykonali parodię zwycięskiej piosenki z 2025 roku. W materiale nawiązano do ubiegłorocznego stagingu z charakterystyczną łódką, a Victoria Swarovski i Michael Ostrowski odegrali scenę, w której udawali tonących.

Victoria Swarovski i Michael Ostrowski pod ostrzałem. Poszło o parodię "Wasted Love"

Interpretacja "Wasted Love" austriackiego piosenkarza JJ-a miała być zabawna, ale wyszło... niezbyt śmiesznie. Mało komu spodobało się to wykonanie.

W sieci błyskawicznie zawrzało. Niektórzy grzmieli, że Austria nie powinna mieć prawa do organizacji Eurowizji. "Co to było za otwarcie?", "Ale żenada", "Minuta od rozpoczęcia i już się człowiekowi odechciewa", "Ostatnia Eurowizja w Austrii, proszę, Szwajcaria w porównaniu do tego to majstersztyk", "Krindż nie z tej ziemi" – czytamy.

REKLAMA

Dodajmy, że otwarcia drugiego półfinału nie wrzucono na oficjalny kanał Eurowizji, co też wiele mówi. Na YouTube trafiają zazwyczaj wszystkie gościnne występy. Wciąż możemy obejrzeć jednak niesławny występ na streamie z czwartkowego show. Parodia pojawia się na samym początku.

To kolejny raz, kiedy widzowie krytykują prowadzących Eurowizję 2026. W sieci zmiażdżono również przerywnik podczas pierwszego półfinału, kiedy Swarovski, Ostrowski oraz Go-Jo, australijski reprezentant z 2025 roku, żartowali z częstego mylenia Australii z Austrią. We wtorek zachwyciła z kolei emocjonalna sekwencja z polskim aktorem Romanem Franklem, synem Marii Koterbskiej. Svarowski i Ostrowski nie brali w nie udziału.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Eurowizja 2026 ma wszystkich finalistów

Poznaliśmy wszystkich finalistów jubileuszowej, 70. edycji największego konkursu muzycznego w Europie. Z obu półfinałów do finału Eurowizji 2026 przeszło 20 państw:

Bułgaria: Dara – Bangaranga Rumunia: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Czechy: Daniel Žižka – Crossroads Cypr: Antigoni – Jalla Dania: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Australia: Delta Goodrem – Eclipse Ukraina: Leléka – Ridnym Albania: Alis – Nân Malta: Aidan – Bella Norwegia: Jonas Lovv – Ya Ya Ya Polska : Alicja Szemplińska – Pray Litwa : Lion Ceccah – Sólo quiero más Chorwacja : Lelek – Andromeda Serbia : Lavina – Kraj mene Izrael : Noam Bettan – Michelle Grecja : Akylas – Ferto Mołdawia : Satoshi – Viva, Moldova! Szwecja : Felicia – My System Belgia : Essyla – Dancing on the Ice Finlandia : Linda Lampenius i Pete Parkkonen – Liekinheitin

REKLAMA

W finale wystąpi też pięć krajów, które miały zapewnioną automatyczną kwalifikację. To członkowie Big 5 (które po rezygnacji Hiszpanii z powodu udziału Izraela zmieniło się w tym roku na Big 4) oraz gospodarz tegorocznego konkursu: