Czy Twoje ubezpieczenie zadziała dokładnie wtedy, gdy będziesz tego potrzebować? Odkryj, jak odpowiednio dobrane ubezpieczenie komunikacyjne zabezpiecza Ciebie i Twoje finanse w przypadku kolizji lub wypadku a także zapewnia natychmiastową pomoc w trasie. Dowiedz się, jak szybko i samodzielnie skonfigurować ochronę, która Cię nie zawiedzie.

Ochrona na drodze, czyli pakiet z OC, AC, NNW i Assistance

Podstawowe ubezpieczenie OC nie wystarczy, żeby zabezpieczyć Cię na wypadek każdej sytuacji na drodze. Jeśli do ochrony chcesz podejść w sposób kompleksowy, warto ją rozszerzyć o kilka dodatkowych ubezpieczeń: 

  • Autocasco (AC): Jesteś chroniony nie tylko na wypadek kolizji z Twojej winy, ale także w przypadku kradzieży, wandalizmu czy uszkodzeń spowodowanych przez grad i burze.
  • Assistance: zapewnia szybką pomoc przy wymianie koła, holowanie po awarii, a nawet auto zastępcze czy nocleg w przypadku konieczności przerwania podróży.
  • NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków): finansowa pomoc dla Ciebie i Twoich pasażerów w razie uszczerbku na zdrowiu w związku z użytkowaniem pojazdu, które pomaga np. pokryć koszty leczenia.

    • Dlaczego potrzebujesz skutecznej ochrony pojazdu?

    Na drodze nie wszystko zależy od Nas. Wybierając szeroki pakiet ubezpieczenia samochodu zyskujesz pewność, że w kryzysowej sytuacji nie zostaniesz z problemem sam.

    Co zyskujesz w praktyce?

  • Zabezpieczenie finansów zamiast wydawać kilka tysięcy złotych na niespodziewaną naprawę, holowanie z autostrady czy wynajem auta, korzystasz z pomocy, za którą już zapłaciłeś w składce za umowę ubezpieczenia. Twoje oszczędności zostają na koncie.
  • Naprawy bezgotówkowe: w wielu wariantach ubezpieczenia nie musisz nawet angażować własnych pieniędzy w proces naprawy – warsztat rozlicza się bezpośrednio z ubezpieczycielem, a Ty odbierasz sprawne auto.
  • Pomoc w trudnych sytuacjach: nie tracisz czasu na szukanie lawety o 2:00 w nocy czy nerwowe sprawdzanie wolnych terminów u mechanika. Jeden telefon do ubezpieczyciela uruchamia całą machinę pomocy: od organizacji transportu, przez auto zastępcze, aż po organizację naprawy pojazdu.

    • Jak dobrać ubezpieczenia komunikacyjne dopasowane do Twoich potrzeb? 

    Najskuteczniejsze ubezpieczenie samochodowe to takie, które jak najlepiej odpowiada na Twoje potrzeby. Tu nie ma sztywnych rozwiązań i poza obowiązkowym OC posiadacza pojazdu możesz swobodnie rozszerzyć zakres ochrony o dodatkowe ubezpieczenia.

    Jeśli poruszasz się głównie po mieście, postaw na AC. Dla kierowców, którzy często podróżują dobrym rozszerzeniem będzie assistance z najszerszym wariantem pomocy w trasie oraz NNW dla pasażerów. Ochroną możesz objąć też szyby i opony.  

    Taki dobór oferty zapewni Ci pomoc dopasowaną do Twoich aktualnych potrzeb.

    Jakie są konsekwencje braku obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu?

    Za brak posiadania lub utrzymania ciągłości w ramach obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego może zostać nałożona opłata. Tym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nakłada sankcje nawet za 1 dzień braku ochrony. 

    Widełki kar dla posiadaczy auta osobowego w 2026 roku wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów to: 

  • 1-3 dni: 1920 zł,
  • 4-14 dni: 4810 zł,
  • powyżej 14 dni: 9610 zł.

    • Opłata za brak obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu to nie wszystko. W przypadku spowodowania wypadku albo kolizji drogowej, bez ochrony ubezpieczeniowej kierowca może zostać pociągnięty do finansowej odpowiedzialności za wyrządzone szkody. W praktyce działa to tak, że UFG wypłaca środki poszkodowanym, a następnie ubiega się o zwrot wydatków od sprawcy zdarzenia.

    Ubezpieczenie szyte na miarę

    Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych mtu24.pl dostępnych na stronie www.mtu24.pl.

