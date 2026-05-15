Fot. Adobe Stock

Czy Twoje ubezpieczenie zadziała dokładnie wtedy, gdy będziesz tego potrzebować? Odkryj, jak odpowiednio dobrane ubezpieczenie komunikacyjne zabezpiecza Ciebie i Twoje finanse w przypadku kolizji lub wypadku a także zapewnia natychmiastową pomoc w trasie. Dowiedz się, jak szybko i samodzielnie skonfigurować ochronę, która Cię nie zawiedzie.

REKLAMA

Ochrona na drodze, czyli pakiet z OC, AC, NNW i Assistance

Podstawowe ubezpieczenie OC nie wystarczy, żeby zabezpieczyć Cię na wypadek każdej sytuacji na drodze. Jeśli do ochrony chcesz podejść w sposób kompleksowy, warto ją rozszerzyć o kilka dodatkowych ubezpieczeń:

Autocasco (AC): Jesteś chroniony nie tylko na wypadek kolizji z Twojej winy, ale także w przypadku kradzieży, wandalizmu czy uszkodzeń spowodowanych przez grad i burze. Assistance: zapewnia szybką pomoc przy wymianie koła, holowanie po awarii, a nawet auto zastępcze czy nocleg w przypadku konieczności przerwania podróży. NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków): finansowa pomoc dla Ciebie i Twoich pasażerów w razie uszczerbku na zdrowiu w związku z użytkowaniem pojazdu, które pomaga np. pokryć koszty leczenia.

REKLAMA

Dlaczego potrzebujesz skutecznej ochrony pojazdu?

Na drodze nie wszystko zależy od Nas. Wybierając szeroki pakiet ubezpieczenia samochodu zyskujesz pewność, że w kryzysowej sytuacji nie zostaniesz z problemem sam.

Co zyskujesz w praktyce?

Zabezpieczenie finansów zamiast wydawać kilka tysięcy złotych na niespodziewaną naprawę, holowanie z autostrady czy wynajem auta, korzystasz z pomocy, za którą już zapłaciłeś w składce za umowę ubezpieczenia. Twoje oszczędności zostają na koncie. Naprawy bezgotówkowe: w wielu wariantach ubezpieczenia nie musisz nawet angażować własnych pieniędzy w proces naprawy – warsztat rozlicza się bezpośrednio z ubezpieczycielem, a Ty odbierasz sprawne auto. Pomoc w trudnych sytuacjach: nie tracisz czasu na szukanie lawety o 2:00 w nocy czy nerwowe sprawdzanie wolnych terminów u mechanika. Jeden telefon do ubezpieczyciela uruchamia całą machinę pomocy: od organizacji transportu, przez auto zastępcze, aż po organizację naprawy pojazdu.

REKLAMA

Jak dobrać ubezpieczenia komunikacyjne dopasowane do Twoich potrzeb?

Najskuteczniejsze ubezpieczenie samochodowe to takie, które jak najlepiej odpowiada na Twoje potrzeby. Tu nie ma sztywnych rozwiązań i poza obowiązkowym OC posiadacza pojazdu możesz swobodnie rozszerzyć zakres ochrony o dodatkowe ubezpieczenia.

Jeśli poruszasz się głównie po mieście, postaw na AC. Dla kierowców, którzy często podróżują dobrym rozszerzeniem będzie assistance z najszerszym wariantem pomocy w trasie oraz NNW dla pasażerów. Ochroną możesz objąć też szyby i opony.

Taki dobór oferty zapewni Ci pomoc dopasowaną do Twoich aktualnych potrzeb.

REKLAMA

Jakie są konsekwencje braku obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu?

Za brak posiadania lub utrzymania ciągłości w ramach obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego może zostać nałożona opłata. Tym zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG), który na podstawie Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych nakłada sankcje nawet za 1 dzień braku ochrony.

Widełki kar dla posiadaczy auta osobowego w 2026 roku wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów to:

1-3 dni: 1920 zł, 4-14 dni: 4810 zł, powyżej 14 dni: 9610 zł.

Opłata za brak obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu to nie wszystko. W przypadku spowodowania wypadku albo kolizji drogowej, bez ochrony ubezpieczeniowej kierowca może zostać pociągnięty do finansowej odpowiedzialności za wyrządzone szkody. W praktyce działa to tak, że UFG wypłaca środki poszkodowanym, a następnie ubiega się o zwrot wydatków od sprawcy zdarzenia.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Ubezpieczenie szyte na miarę

Nie musisz kupować ubezpieczenia w ciemno. Na mtu24.pl wysokość swojej składki sprawdzisz w kilka minut, korzystając z intuicyjnego kalkulatora online. To najprostszy sposób, aby poznać pełną ofertę i przekonać się, jak atrakcyjna może być cena za ochronę dopasowaną dokładnie do Twoich potrzeb.

Cały proces przejdziesz samodzielnie, bez zbędnych formalności i konieczności wychodzenia z domu. Możesz zdecydować, które ubezpieczenia wybierzesz, a ostateczną kwotę składki zobaczysz od razu na ekranie. Przekonaj się, jak szybko i wygodnie możesz zyskać spokój na drodze.

REKLAMA

Materiał marketingowy Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. Szczegółowe informacje, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, znajdziesz w aktualnych Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń Komunikacyjnych mtu24.pl dostępnych na stronie www.mtu24.pl.