Prezeska Zarządu Volkswagen Poznań Stefanie Hegels na kongresie Impact'26. fot. naTemat

Produkowany we Wrześni Volkswagen Crafter, specjalistyczne zabudowy prezentowane podczas Impact’26 oraz rozmowa o przyszłości zrównoważonego przemysłu – obecność Volkswagen Poznań na jednym z najważniejszych wydarzeń biznesowo-technologicznych w Europie była mocnym sygnałem, że nowoczesna motoryzacja coraz mocniej łączy dziś technologię, jakość i odpowiedzialność biznesową.

Tegoroczny Impact’26 w Poznaniu stał się miejscem spotkania biznesu, technologii i przemysłu przyszłości. Wśród obecnych marek mocno wyróżniał się Volkswagen Samochody Dostawcze, który zaprezentował dwa Volkswageny Craftery wyprodukowane w fabryce we Wrześni. To właśnie ten model był główną osią obecności marki podczas wydarzenia – jako przykład nowoczesnego samochodu użytkowego produkowanego w Polsce, wykorzystywanego zarówno w biznesie, jak i w specjalistycznych zastosowaniach.

Produkowany w Polsce VW Crafter bohaterem Impactu

Volkswagen Crafter od lat pozostaje jednym z kluczowych modeli marki Volkswagen Samochody Dostawcze i należy do segmentu aut użytkowych o bardzo dużym potencjale rynkowym. Produkowany w zakładzie Volkswagen Poznań we Wrześni model trafia dziś na rynki na całym świecie, a sama fabryka w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie.

Producent podkreśla przede wszystkim wysoką jakość wykonania, niezawodność oraz uniwersalność pojazdu, który stanowi bazę dla wielu specjalistycznych zabudów. Dodatkowym argumentem pozostaje 5-letnia fabryczna gwarancja z limitem całkowitego przebiegu 250 tys. km (pierwsze dwa lata bez limitu kilometrów). To właśnie ta elastyczność modelu została pokazana podczas wydarzenia w Poznaniu.

Crafter wykorzystywany jest dziś między innymi jako baza dla ambulansów, pojazdów ratowniczych, samochodów logistycznych czy specjalistycznych aut serwisowych. W przypadku takich zabudów kluczowe znaczenie ma jakość samochodu bazowego, ponieważ sama specjalistyczna zabudowa bardzo często stanowi kosztowną inwestycję.

– To są samochody, które po prostu sprawdzają się w trudnych warunkach i które są pewne. Na tych samochodach można bez problemu budować dodatkowe zabudowy specjalistyczne – podkreśla Magda Piekarczyk-Olszak, dyrektorka marketingu Volkswagen Group Polska.

Specjalistyczne zabudowy i rozwiązania dual-use

Na stoisku Volkswagen podczas Impact’26 zaprezentowano dwa Volkswageny Craftery w specjalistycznych zabudowach, polakierowane w wojskowym odcieniu zielony mat. Pokazane pojazdy stanowiły przykład szerokich możliwości adaptacyjnych modelu – od zastosowań logistycznych i serwisowych po rozwiązania wykorzystywane przez służby specjalistyczne.

W kontekście obecnego podczas wydarzenia panelu poświęconego bezpieczeństwu i sektorowi defence Volkswagen akcentował przede wszystkim rozwiązania typu dual-use, czyli pojazdy mogące znaleźć zastosowanie zarówno w obszarach cywilnych, jak i specjalistycznych.

– Grupa Volkswagen rozszerza swoje obecne portfolio modeli i oferuje rozwiązania pojazdowe rozwijane we współpracy z partnerami, aby odpowiadać na specyficzne wymagania sektora obronnego – dodaje Piekarczyk-Olszak.

W przypadku ambulansów czy specjalistycznych pojazdów ratowniczych sama zabudowa jest bardzo kosztowna, dlatego kluczowe znaczenie ma jakość samochodu bazowego. A pięcioletnia gwarancja Volkswagen Samochody Dostawcze daje pewność, że taki pojazd będzie niezawodnie służył przez wiele lat.

REKLAMA

Produkcja z Wielkopolski z globalnym potencjałem

Obecność Volkswagen Samochody Dostawcze podczas Impact’26 była nie tylko prezentacją nowych rozwiązań technologicznych, ale również mocnym podkreśleniem znaczenia polskiej produkcji w globalnej strategii marki.

Crafter produkowany we Wrześni pozostaje dziś jednym z najważniejszych modeli użytkowych Volkswagena i przykładem tego, jak nowoczesna motoryzacja łączy jakość, funkcjonalność oraz możliwość dopasowania pojazdu do bardzo różnych zastosowań biznesowych i specjalistycznych.

Zielona transformacja "krok po kroku"

Ważnym elementem obecności Volkswagen podczas Impact’26 był również udział Stefanie Hegels, Prezeski Zarządu Volkswagen Poznań, w panelu dotyczącym zrównoważonego rozwoju i transformacji przemysłu.

Hegels podkreślała, że transformacja energetyczna w przemyśle nie dzieje się dzięki pojedynczym przełomom, ale poprzez konsekwentne wdrażanie kolejnych projektów.

Jednym z przykładów była inwestycja w farmę fotowoltaiczną przy zakładzie produkcyjnym.

– Zaczęliśmy od małego projektu sześć lat temu. Dziś mamy instalację o mocy 18,3 MW. W słoneczne dni zakład może funkcjonować bez pobierania energii z sieci – mówiła podczas panelu Stefanie Hegels.

Prezeska VW Poznań zwracała uwagę, że regulacje klimatyczne coraz częściej stają się impulsem do rozwoju nowych technologii i bardziej efektywnego zarządzania energią.

Volkswagen stawia na współpracę

Podczas dyskusji wielokrotnie wracał również temat współpracy z lokalnymi społecznościami, partnerami technologicznymi oraz organizacjami społecznymi.

Volkswagen Poznań rozwija m.in. projekty związane z odzyskiwaniem energii cieplnej realizowane wspólnie z Veolią, a także działania angażujące pracowników w inicjatywy środowiskowe – od sadzenia drzew po projekty realizowane razem z organizacjami NGO.

– To nie są działania, które same w sobie pozwolą osiągnąć neutralność klimatyczną w 2040 roku. Ale pomagają budować świadomość i pokazywać kierunek – podkreślała Hegels.

Obecność Volkswagen Poznań podczas Impact’26 miała także wyraźny wymiar regionalny. Firma od lat jest jednym z największych pracodawców i inwestorów w Wielkopolsce, a udział w wydarzeniu organizowanym w Poznaniu był naturalnym elementem budowania relacji między przemysłem, technologią i biznesem.

Sama idea Impactu doskonale wpisuje się w kierunek, o którym podczas panelu mówiła Stefanie Hegels – współpraca różnych branż i kompetencji staje się dziś kluczowa zarówno dla rozwoju nowoczesnej motoryzacji, jak i całego przemysłu.

Przemysł przyszłości powstaje dziś

Najmocniejszy przekaz płynący z obecności Volkswagen podczas Impact’26 dotyczył jednak czegoś więcej niż samych samochodów czy nowych technologii. Zarówno prezentowane we Wrześni Craftery, jak i wypowiedzi Stefanie Hegels pokazywały, że współczesny przemysł coraz mocniej opiera się na długofalowym myśleniu: lokalnej produkcji, efektywności energetycznej, współpracy i stopniowym wdrażaniu zmian.

– Jeśli problemy środowiskowe i zrównoważony rozwój są wpisane w strategię dużych firm, to nie tylko dlatego, że trzeba. To musi być część modelu biznesowego – mówiła prezeska Volkswagen Poznań.

Stefanie Hegels wyraźnie podkreśliła, że firmy produkcyjne coraz częściej patrzą na kwestie środowiskowe nie jako koszt, lecz jako element długoterminowej odporności i rozwoju. To właśnie połączenie inwestycji technologicznych, edukacji pracowników oraz konsekwentnego wdrażania małych zmian ma dziś budować przewagę konkurencyjną przemysłu przyszłości.