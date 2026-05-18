Analiza zdrowia i wiele trybów sportowych. To dwa filary programowania inteligentnych zegarków. Do tej grupy należy smartwatch AMAZFIT Balance 2 XT, który właśnie doczekał się promocji. Urządzenie z biosensorem BioTracker 6.0, 1,5-calowym ekranem AMOLED i baterią 658 mAh potaniało o 150 zł.

Smartwatch AMAZFIT Balance 2 XT z czarnym paskiem to sprzęt, który w sklepie Media Expert można kupić taniej na czas promocji "Przeceny XXL". Dotąd kosztował 849 zł, ale jeśli przy zakupach wpisze się kod XXL2404-2105, można zbić jego starą cenę do 699 zł, uzyskując rabat w kwocie 150 zł. Z obniżki można skorzystać do końca 21 maja 2026. Jakie funkcje i technologie ma rzeczony zegarek?

Zdrowie i sport w AMAZFIT Balance 2 XT

Sercem zegarka AMAZFIT Balance 2 XT jest biosensor BioTracker 6.0. Pozwala on monitorować tętno, natlenienie krwi, stres i sen. Urządzenie zawiera pulsometr, pulsoksymetr, żyroskop, barometr, krokomierz i licznik spalonych kalorii. Zbiera dane zdrowotne i prezentuje je użytkownikowi, który może je wykorzystać do planowania dnia, odpoczynku/regeneracji i treningów oraz kontroli ogólnej kondycji.

Smartwatch daje dostęp do ponad 170 trybów sportowych. Na liście aktywności do wyboru przez użytkownika są m.in.: bieganie, chodzenie, golf, hyrox, jazda na deskorolce, jazda na rolkach, jazda na rowerze, joga, kolarstwo, nurkowanie, orbitrek, paddleboard, pływanie, sporty walki, sporty wodne, taniec, treningi HIIT, wędrówka terenowa i wiosłowanie stacjonarne.

Za wsparcie w treningu służy dwuzakresowy GPS GNSS, który rejestruje ruch w różnych warunkach, wliczając w to gęstą zabudowę, aby można było śledzić trasę i tempo. Dużą rolę odgrywa również inteligentny trener personaly Zepp Coach. Jest to narzędzie, które tworzy spersonalizowane plany treningowe, przeprowadza analizę wydolności VO2 max oraz informuje o obciążeniach treningowych.

Obsługa zegarka sportowego dla mężczyzn

W przypadku tego modelu męskiego zegarka z serii Amazfit Balance użytkownik operuje na 1,5-calowym ekranie dotykowym AMOLED o rozdzielczości 480×480 px. Został on tak zaprojektowany, by przeszkodą w jego obsłudze nie było silne światło. Dzięki asystentowi Zepp Flow jest też możliwość sterowania głosem.

Do komunikacji zegarek ze wbudowaną pamięcią 64 MB wykorzystuje technologie Bluetooth i NFC. Ta druga w połączeniu z funkcją Zepp Pay pozwala dokonywać smartwatchem płatności zbliżeniowych. Urządzenie współpracuje z platformami Android i iOS. Oprogramowanie zegarka zawiera alarm, budzik, kalendarz, pogodę i stoper, a także umożliwia powiadomienia o połączeniach, SMS i email.

W model AMAZFIT Balance 2 XT wmontowano baterię o pojemności 658 mAh. Producent twierdzi, że smart zegarek popracuje na tym źródle zasilania 21 dni przy standardowym użytkowaniu lub do 33 godzin w trybie GPS. W zestawie znajduje się ładowarka magnetyczna z kablem USB-A.