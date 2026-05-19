Nie żyje Alicja Wolska. Ceniona aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna zmarła w wieku 83 lat po walce z ciężką chorobą. Widzowie pamiętają ją przede wszystkim z ról w kultowych serialach i filmach, takich jak "Czterdziestolatek", "Zmiennicy", "07 zgłoś się" czy "Krótki film o zabijaniu".
Informację o śmierci artystki przekazał aktor Rafał Dajbor w rozmowie z portalem o2.pl, powołując się na rodzinę zmarłej. Alicja Wolska miała 83 lata.
Alicja Wolska-Piesiewicz urodziła się 21 marca 1943 roku. W 1965 roku ukończyła Wydział Aktorski PWST w Warszawie i niemal od razu rozpoczęła pracę na teatralnych scenach w całej Polsce. Występowała między innymi w Teatrze im. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, a później także w warszawskich teatrach Syrena i Rampa.
Choć przez lata była związana przede wszystkim z teatrem, szeroka publiczność pokochała ją za charakterystyczne role drugoplanowe i epizodyczne w popularnych produkcjach telewizyjnych i filmowych.
Zagrała w takich tytułach, jak, "Czterdziestolatek", "Zmiennicy", "07 zgłoś się", "Noce i dnie" oraz "Krótki film o zabijaniu" Krzysztofa Kieślowskiego, który współtworzył zmarły niedawno Krzysztof Piesiewicz. W kolejnych latach występowała również w popularnych serialach telewizyjnych, takich jak "M jak miłość", "Na dobre i na złe", "Pensjonat pod Różą", "W rytmie serca", "Teściowie" (nie mylić z filmem z Marcinem Dorocińskim), "Rojst: Millenium".
Od 1991 roku Alicja Wolska prowadziła również własną Agencję Artystyczną Alissa, przygotowującą spektakle i przedstawienia dla dzieci. Za swój wieloletni wkład w rozwój polskiej kultury została w 2015 roku odznaczona medalem "Zasłużony dla Kultury Polskiej".
To kolejna smutna strata dla polskiej kultury w ostatnich dniach. Tydzień temu w wieku 79 lat zmarła Stanisława Celińska, wybitna aktorka i wokalistka. Artystka walczyła z bólem i nałogiem – ostatnie miesiące też przeszła ciężko.