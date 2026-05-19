Nie żyje Alicja Wolska Fot. Kadr z serialu "Zmiennicy" / materiały prasowe

Nie żyje Alicja Wolska. Ceniona aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna zmarła w wieku 83 lat po walce z ciężką chorobą. Widzowie pamiętają ją przede wszystkim z ról w kultowych serialach i filmach, takich jak "Czterdziestolatek", "Zmiennicy", "07 zgłoś się" czy "Krótki film o zabijaniu".

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Informację o śmierci artystki przekazał aktor Rafał Dajbor w rozmowie z portalem o2.pl, powołując się na rodzinę zmarłej. Alicja Wolska miała 83 lata.

Alicja Wolska nie żyje. Aktorka była znana z "Czterdziestolatka" i "Zmienników"

Alicja Wolska-Piesiewicz urodziła się 21 marca 1943 roku. W 1965 roku ukończyła Wydział Aktorski PWST w Warszawie i niemal od razu rozpoczęła pracę na teatralnych scenach w całej Polsce. Występowała między innymi w Teatrze im. Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, a później także w warszawskich teatrach Syrena i Rampa.

REKLAMA

Choć przez lata była związana przede wszystkim z teatrem, szeroka publiczność pokochała ją za charakterystyczne role drugoplanowe i epizodyczne w popularnych produkcjach telewizyjnych i filmowych.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.