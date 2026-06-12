W ubiegłym roku impreza odbyła się w Łodzi. W tym roku zawita do Gdańska Fot. EV Klub Polska

Mieszkańców Trójmiasta oraz odwiedzających Gdańsk czeka wyjątkowy weekend pod znakiem nowoczesnych technologii, ekologii i świetnej zabawy. Już w najbliższą sobotę, 13 czerwca, na gdańskim Targu Węglowym wyrośnie największe w Polsce zeroemisyjne miasteczko nowej mobilności – New Mobility Experience Urban Edition Gdańsk.

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To już piąta edycja popularnego wydarzenia, a druga realizowana w formule miejskiej. Po ubiegłorocznym sukcesie w Łodzi, gdzie impreza przyciągnęła aż 40 tysięcy odwiedzających, projekt rusza w ogólnopolskie tournée, a kolejnym przystankiem na jego trasie jest właśnie stolica województwa pomorskiego.

Organizatorami wydarzenia są Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Fundacja EV Klub Polska. Wstęp na teren miasteczka jest całkowicie bezpłatny.

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Od "Ogórka" do wodorowego Nesobusa – 100 lat gdańskich autobusów

Jedną z największych atrakcji gdańskiej edycji będzie wyjątkowa wystawa pojazdów transportu publicznego, reprezentujących zupełnie różne epoki komunikacji miejskiej. Odwiedzający będą mogli z bliska podziwiać trzy unikalne konstrukcje:

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Zabytkowy Jelcz 043 , czyli kultowy i legendarny "Ogórek" z minionej epoki. MAN Lion’s City E , czyli w pełni elektryczny, nowoczesny autobus miejski. Nesobus , czyli zasilany ekologicznym wodorem pojazd przyszłości.

To okazja, by na własne oczy zobaczyć ewolucję technologiczną, jaka dokonała się w transporcie zbiorowym w ciągu ostatniego stulecia. Ponadto na miejscu będzie można bliżej zapoznać się z działaniem Systemu FALA. To nowoczesne rozwiązanie dla podróżujących po województwie pomorskim, które ułatwia m.in. kupowanie e-biletów oraz automatyczne rozliczanie przejazdów.

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Bezpieczeństwo pod kontrolą

New Mobility Experience to nie tylko prezentacje pojazdów, ale przede wszystkim edukacja i praktyczna wiedza dla każdego. Polski Związek Motorowy udostępni dla uczestników symulator dachowania. Urządzenie to pozwala w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach przekonać się, jak ogromne siły działają na człowieka podczas wypadku, przypominając, jak kluczowe dla ratowania życia jest zapinanie pasów i przestrzeganie limitów prędkości.

W strefie bezpieczeństwa zaplanowano także profesjonalne pokazy udzielania pierwszej pomocy w scenariuszu wypadku drogowego z udziałem rowerzysty.

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Dla miłośników jednośladów przygotowano prezentację systemu roweru metropolitalnego MEVO. Chętni będą mogli również wsiąść na specjalne energorowery. Te niezwykłe urządzenia pokazują w praktyce, jak duży wysiłek i ile energii fizycznej potrzeba do wyprodukowania prądu niezbędnego do wykonania prostych, codziennych czynności. Na miejscu nie zabraknie też serwisu rowerowego.

Atrakcje dla rodzin i kino plenerowe wieczorową porą

Organizatorzy zadbali o to, by miasteczko było atrakcyjne dla przedstawicieli każdego pokolenia. Na najmłodszych czekać będzie strefa animacji z malowaniem buziek i bańkami mydlanymi. Nieco starsi fani techniki będą mogli przetestować Zwariowane Rowery – unikalną kolekcję niekonwencjonalnych konstrukcji rowerowych.

Z kolei z myślą o przyszłych kierowcach powstanie specjalne miasteczko ruchu drogowego, gdzie dzieci poprzez zabawę nauczą się najważniejszych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Zwieńczeniem dnia będzie kino letnie pod gołym niebem. O godzinie 21:30 rozpocznie się plenerowy pokaz poruszającego filmu dokumentalnego "Nasze miejsce na Ziemi", opowiadającego o skomplikowanych relacjach człowieka z naturą i otaczającym nas środowiskiem.

Samochód elektryczny jako domowy magazyn energii

Podczas wydarzenia nie zabraknie tematów ściśle technologicznych i innowacyjnych projektów badawczych. Gdańsk zaprezentuje międzynarodowy projekt SBEES, w ramach którego wdrażana jest technologia Vehicle-to-Grid (V2G).

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Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, w jaki sposób nowoczesne samochody elektryczne mogą w przyszłości stać się mobilnymi magazynami energii, zdolnymi nie tylko pobierać prąd, ale również oddawać go z powrotem do sieci elektroenergetycznej lub zasilać budynki mieszkalne w chwilach zwiększonego zapotrzebowania.

Wydarzenie ma charakter otwarty – zaproszeni są wszyscy: od rodzin z dziećmi, przez rowerzystów i fanów nowych technologii, aż po osoby, które dopiero rozważają zakup swojego pierwszego "elektryka". Na miejscu będzie możliwość zapisania się na jazdy testowe pojazdami EV (obowiązuje system kolejkowy).

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Kiedy? : 13 czerwca 2026 r. (sobota). Godziny otwarcia miasteczka: 11:00 – 18:00. Kino plenerowe: start o godz. 21:30. Gdzie? : Gdańsk, Targ Węglowy. Wstęp: Bezpłatny. Więcej informacji: newmobilityexp.pl

Wydarzenie uzyskało patronat: Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego i Uczelni Fahrenheita.

Rekordowe wyniki BEV

Nie ma co ukrywać, że auta na prąd zyskują na popularności. Z najnowszego raportu PSNM wynika, że w 2025 roku na polskich drogach zarejestrowano 43,3 tys. nowych osobowych samochodów elektrycznych. Żebyście mieli skalę: to ponad 2,5 raza więcej niż rok wcześniej. Polska w końcu przestała być skansenem Europy i w rankingu rozwoju elektromobilności wyprzedziła aż 9 krajów UE.

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Pękła też magiczna bariera. Flota samochodów elektrycznych w Polsce przekroczyła 100 tys. sztuk, a konkretnie do grudnia dobiła do poziomu 121 tys. egzemplarzy. Kto rządzi na tym rynku? Zaskoczeń w topce nie ma, ale lista marek pokazuje, że konkurencja robi się ciasna.