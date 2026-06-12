Mieszkańców Trójmiasta oraz odwiedzających Gdańsk czeka wyjątkowy weekend pod znakiem nowoczesnych technologii, ekologii i świetnej zabawy. Już w najbliższą sobotę, 13 czerwca, na gdańskim Targu Węglowym wyrośnie największe w Polsce zeroemisyjne miasteczko nowej mobilności – New Mobility Experience Urban Edition Gdańsk.
To już piąta edycja popularnego wydarzenia, a druga realizowana w formule miejskiej. Po ubiegłorocznym sukcesie w Łodzi, gdzie impreza przyciągnęła aż 40 tysięcy odwiedzających, projekt rusza w ogólnopolskie tournée, a kolejnym przystankiem na jego trasie jest właśnie stolica województwa pomorskiego.
Organizatorami wydarzenia są Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Fundacja EV Klub Polska. Wstęp na teren miasteczka jest całkowicie bezpłatny.
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Jedną z największych atrakcji gdańskiej edycji będzie wyjątkowa wystawa pojazdów transportu publicznego, reprezentujących zupełnie różne epoki komunikacji miejskiej. Odwiedzający będą mogli z bliska podziwiać trzy unikalne konstrukcje:
To okazja, by na własne oczy zobaczyć ewolucję technologiczną, jaka dokonała się w transporcie zbiorowym w ciągu ostatniego stulecia. Ponadto na miejscu będzie można bliżej zapoznać się z działaniem Systemu FALA. To nowoczesne rozwiązanie dla podróżujących po województwie pomorskim, które ułatwia m.in. kupowanie e-biletów oraz automatyczne rozliczanie przejazdów.
Bezpieczeństwo pod kontrolą
New Mobility Experience to nie tylko prezentacje pojazdów, ale przede wszystkim edukacja i praktyczna wiedza dla każdego. Polski Związek Motorowy udostępni dla uczestników symulator dachowania. Urządzenie to pozwala w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach przekonać się, jak ogromne siły działają na człowieka podczas wypadku, przypominając, jak kluczowe dla ratowania życia jest zapinanie pasów i przestrzeganie limitów prędkości.
W strefie bezpieczeństwa zaplanowano także profesjonalne pokazy udzielania pierwszej pomocy w scenariuszu wypadku drogowego z udziałem rowerzysty.
Dla miłośników jednośladów przygotowano prezentację systemu roweru metropolitalnego MEVO. Chętni będą mogli również wsiąść na specjalne energorowery. Te niezwykłe urządzenia pokazują w praktyce, jak duży wysiłek i ile energii fizycznej potrzeba do wyprodukowania prądu niezbędnego do wykonania prostych, codziennych czynności. Na miejscu nie zabraknie też serwisu rowerowego.
Atrakcje dla rodzin i kino plenerowe wieczorową porą
Organizatorzy zadbali o to, by miasteczko było atrakcyjne dla przedstawicieli każdego pokolenia. Na najmłodszych czekać będzie strefa animacji z malowaniem buziek i bańkami mydlanymi. Nieco starsi fani techniki będą mogli przetestować Zwariowane Rowery – unikalną kolekcję niekonwencjonalnych konstrukcji rowerowych.
Z kolei z myślą o przyszłych kierowcach powstanie specjalne miasteczko ruchu drogowego, gdzie dzieci poprzez zabawę nauczą się najważniejszych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
Zwieńczeniem dnia będzie kino letnie pod gołym niebem. O godzinie 21:30 rozpocznie się plenerowy pokaz poruszającego filmu dokumentalnego "Nasze miejsce na Ziemi", opowiadającego o skomplikowanych relacjach człowieka z naturą i otaczającym nas środowiskiem.
Samochód elektryczny jako domowy magazyn energii
Podczas wydarzenia nie zabraknie tematów ściśle technologicznych i innowacyjnych projektów badawczych. Gdańsk zaprezentuje międzynarodowy projekt SBEES, w ramach którego wdrażana jest technologia Vehicle-to-Grid (V2G).
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, w jaki sposób nowoczesne samochody elektryczne mogą w przyszłości stać się mobilnymi magazynami energii, zdolnymi nie tylko pobierać prąd, ale również oddawać go z powrotem do sieci elektroenergetycznej lub zasilać budynki mieszkalne w chwilach zwiększonego zapotrzebowania.
Wydarzenie ma charakter otwarty – zaproszeni są wszyscy: od rodzin z dziećmi, przez rowerzystów i fanów nowych technologii, aż po osoby, które dopiero rozważają zakup swojego pierwszego "elektryka". Na miejscu będzie możliwość zapisania się na jazdy testowe pojazdami EV (obowiązuje system kolejkowy).
Wydarzenie uzyskało patronat: Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego i Uczelni Fahrenheita.
Rekordowe wyniki BEV
Nie ma co ukrywać, że auta na prąd zyskują na popularności. Z najnowszego raportu PSNM wynika, że w 2025 roku na polskich drogach zarejestrowano 43,3 tys. nowych osobowych samochodów elektrycznych. Żebyście mieli skalę: to ponad 2,5 raza więcej niż rok wcześniej. Polska w końcu przestała być skansenem Europy i w rankingu rozwoju elektromobilności wyprzedziła aż 9 krajów UE.
Pękła też magiczna bariera. Flota samochodów elektrycznych w Polsce przekroczyła 100 tys. sztuk, a konkretnie do grudnia dobiła do poziomu 121 tys. egzemplarzy. Kto rządzi na tym rynku? Zaskoczeń w topce nie ma, ale lista marek pokazuje, że konkurencja robi się ciasna.
Najpopularniejsze marki samochodów elektrycznych w Polsce to Tesla, Audi, BMW i Mercedes-Benz, ale do gry mocno wchodzą tacy gracze jak Citroën, Hyundai, Ford czy chiński Leapmotor.