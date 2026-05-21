Reunion "Love is Blind" w końcu ma datę Fot. Netflix

Emocje po finałowych ślubach w pierwszej polskiej edycji "Love Is Blind: Polska" jeszcze nie zdążyły opaść, a Netflix już szykuje dla widzów kolejny rozdział miłosnego reality show. Platforma ogłosiła datę premiery wyczekiwanego odcinka Reunion, w którym uczestnicy programu spotkają się ponownie, by opowiedzieć, jak potoczyły się ich relacje po zakończeniu zdjęć. Dowiemy się, czy małżeństwa Darii i Filipa oraz Marty i Damiana przetrwają próby czasu.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W pierwszym sezonie "Love is Blind" z kabin wyszło pięć par, ale tylko cztery zdecydowały się stanąć przed ołtarzem. Ostatecznie sakramentalne "tak" powiedzieli sobie Daria i Filip oraz Marta i Damian. To właśnie ich dalsze losy najbardziej interesują dziś widzów, którzy zastanawiają się, czy relacje przetrwały próbę czasu już poza kamerami.

Kiedy Reunion "Love is Blind"? Zobaczymy, czy Daria i Filip oraz Marta i Damian zostaną razem

Reunion "Love is Blind" nie tylko sprawdzi, co z obydwoma małżeństwami, ale ma odpowiedzieć również na pytania dotyczące pozostałych uczestników i kulis programu. Można spodziewać się emocjonalnych rozmów, niewygodnych pytań i podsumowania eksperymentu, który przez ostatnie tygodnie wywoływał sporo dyskusji wśród Polaków. Polska wersja programu z miejsca stała się bowiem hitem – od momentu, gdy "Love is Blind: Polska" doczekało się pierwszego zwiastuna, widzowie nie mogli się doczekać premiery.

Specjalny odcinek zadebiutuje już w niedzielę 24 maja o godz. 19:00 na Netfliksie. W roli prowadzących ponownie zobaczymy Zofię Zborowską-Wronę oraz Andrzeja Wronę, małżeństwo z prawie siedmioletnim stażem.

REKLAMA

Na czym polega "Love is Blind"?

W "Love is Blind" uczestnicy poznają się w specjalnych kabinach, gdzie mogą ze sobą rozmawiać, ale nie widzą się nawzajem. Jeśli między dwojgiem ludzi zbuduje się więź, mogą się zaręczyć – dopiero wtedy mogą się zobaczyć po raz pierwszy.

Dalsza część artykułu poniżej.

Po wyjściu z kabin pary testują swoją relację w prawdziwym świecie, zamieszkują razem i poznają swoich bliskich, by ostatecznie przy ołtarzu zdecydować, czy powiedzą sobie "tak". Pary często zastanawiają, po jakim czasie bycia w związku najlepiej wziąć ślub – bohaterowie programu odpowiedzieli na to pytanie po zaledwie kilku tygodniach. W pierwszej polskiej edycji na ten krok zdecydowały się aż dwie pary.

REKLAMA

Sukces oryginalnej, amerykańskiej serii z 2020 roku był tak duży, że "Love is Blind" doczekało się lokalnych wersji w wielu krajach, m.in. w Japonii, Brazylii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Arabii Saudyjskiej, Niemczech, Argentynie, Francji i we Włoszech. W 2026 roku przyszła kolej na Polskę – program znad Wisły dołączył do grona randkowych reality show na Netflix w stylu "Love Never Lies Polska".