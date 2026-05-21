Stanisława Celińska została pośmiertnie odznaczona

Warszawa pożegnała Stanisławę Celińską. W czwartek 21 maja podczas uroczystości pogrzebowych wybitnej aktorce i wokalistce hołd oddali bliscy, przyjaciele, artyści oraz tłumy fanów. Wśród żałobników pojawili się m.in. Danuta Stenka, Tomasz Karolak, Maja Komorowska i Artur Barciś, a podczas ceremonii odczytano poruszający list prezydenta Karola Nawrockiego. Legenda polskiego kina została pośmiertnie odznaczona.

12 maja zmarła Stanisława Celińska. "Z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała" – pojawiła się informacja na oficjalnym profilu Stanisławy Celińskiej na Facebooku. Aktorka miała 79 lat.

"Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, najlepszym jakiego znałam... Wierzę Kochana, że jak śpiewałaś: "Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy / Lecz w dobro obraca się / Choć dni przemijają / To każda godzina nadzieją otula mnie / Spotkamy się wszyscy bo nic się nie kończy / Lecz w dobro obraca się / Choć dni przemijają / To w każdej godzinie ta wiara prowadzi mnie…" – dodała Joanna Trzcińska, autorka wpisu.

Przyczyna śmierci Stanisławy Celińskiej nie została oficjalnie ujawniona, ale informator "Super Expressu" przekazał, że kilkanaście dni wcześniej aktorka dostała zapaści. "Trafiła do szpitala, w którym przez ostatnie doby była nieprzytomna" – przekazał informator tabloidu. Wiadomo, że Celińska walczyła w ostatnich miesiącach z bólem – problemy z kręgosłupem dawały o sobie znać szczególnie podczas ostatnich koncertów.

W czwartek 21 maja w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Stanisławy Celińskiej. Wybitną artystkę pożegnali bliscy, przyjaciele, przedstawiciele świata kultury oraz tłumy fanów, którzy przyszli oddać jej ostatni hołd. Msza żałobna rozpoczęła się o godzinie 11:00 w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym, a następnie kondukt żałobny udał się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach.

Wśród żałobników pojawiło się wiele znanych nazwisk. Na uroczystości obecni byli m.in. Danuta Stenka, Maja Komorowska, Tomasz Karolak, Muniek Staszczyk, Emilia Krakowska, Marzena Trybała i Stefan Friedmann. Aktorkę i wokalistkę pożegnały także Grażyna Zielińska, Artur Barciś, Grażyna Barszczewska oraz Grzegorz Wons. Warto przypomnieć, że za życia Stanisława Celińska odsłoniła gwiazdę w Opolu – był to jeden z najważniejszych momentów jej muzycznej kariery.

Podczas uroczystości córka Stanisławy Celińskiej odebrała w imieniu aktorki Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za "wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej". Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, odczytał list w imieniu prezydenta.

"Bezpośrednio, bez pozy, opowiadała o narodzinach i rozwoju swojej aktorskiej pasji, o pełnym zaangażowaniu w role i o wysokich wymaganiach, jakie stawiała sobie w procesie twórczym, o cenie sukcesu oraz o swojej głębokiej religijności. Oprócz tego, że stworzyła wybitne kreacje aktorskie Stanisława Celińska wspaniale odegrała rolę największą i najważniejszą, jaką dla każdego z nas jest po prostu życie w całej jego złożoności ze wszystkimi blaskami i cieniami" – napisał Karol Nawrocki.

"W przejmujący sposób śpiewała poezję Jana Kochanowskiego. Wykonywane przez nią ostatnio pieśni i piosenki poetyckie kontrastujące ze współczesnym pośpiechem i rozedrganiem zyskały niesłychanie liczną, oddaną publiczność" – dodała w liście głowa państwa.

Na pogrzebie Stanisławy Celińskiej obecna była również ministra kultury Marta Cienkowska. – Nie sposób znaleźć słowa, które w pełni oddałyby smutek i żal po odejściu tej niezwykle utalentowanej artystki, dla której sztuka była przestrzenią prawdy, emocji i spotkania z drugim człowiekiem. Dziś żegnamy Stanisławę Celińską, jedną z najważniejszych, najbardziej wszechstronnych i uwielbianych postaci polskiej sceny teatralnej, filmowej, telewizyjnej i muzycznej. Przede wszystkim jednak żegnamy osobę pełną ciepła, serdeczności i wyjątkowej wrażliwości – mówiła szefowa ministerstwa.