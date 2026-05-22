Mel Gibson zapowiedział powrót Jezusa Chrystusa w sequelu "Pasji", który skupi się na jego zmartwychwstaniu. Amerykański reżyser podzielił się z publicznością pierwszym fotosem z planu zdjęciowego. Niestety widzowie, którzy od dłuższego czasu czekali na pojawienie się filmu na dużym ekranie, będą zawiedzeni jego nową datą premiery.

W 2004 roku reżyser "Bravehearta: Walcznego Serca" i "Przełęczy ocalonych", Mel Gibson, nakręcił film ukazujący ostatnie godziny z życia Jezusa z Nazaretu. Dramat historyczny "Pasja", który dziś jest wielkanocnym hitem, a kiedyś wywołał skandal, przeniósł na srebrny ekran m.in. zdradę Judasza, proces przeprowadzony przez Poncjusza Piłata i drogę krzyżową, jaka odbyła się tuż przed ukrzyżowaniem Chrystusa na wzgórzu Golgoty.

Amerykański filmowiec obsadził w roli Jezusa Jima Caviezela ("Hrabia Monte Christo", "Sound of Freedom"), a postać Maryi powierzył rumuńskiej aktorce Mai Morgenstern ("Nostradamus"). Film wzbudził kontrowersje ze względu na brutalne charakter i obawy związane z antysemityzmem. Po dwóch dekadach Mel Gibson nakręcił sequel "Pasji", który ma być "tripem na kwasie".

Film "The Resurrection of the Christ: Part One", nad którym scenarzysta Randall Wallace pracuje z Melem Gibsonem od dekady, ma pochylić się nie tylko nad samym zmartwychwstaniem Jezusa, ale też nad wydarzeniami rozgrywających się "pomiędzy". Podczas seansu w kinie mamy na własne oczy zobaczyć zejście Chrystusa do piekieł i jego walkę z upadłymi aniołami. Filmowiec zapowiedział odejście od linearnej narracji na rzecz bardziej metafizycznego widowiska.

Na planie zdjęciowym kontynuacji "Pasji" sprzed ponad dwudziestu lat padł ostatni klaps. Pierwsza fotografia z filmu przedstawia Jezusa z Nazaretu na wzgórzu – w towarzystwie kilkudziesięciu wyznawców.

Gibson zastąpił obsadę oryginału zupełnie nowymi twarzami. Tym razem Jezusa zagra fiński aktor Jaakko Ohtonen, którego widzowie mogą znać z seriali "Upadek królestwa" oraz "Wikingowie: Walhalla". W Marię Magdalenę nie wcieli się już Monica Bellucci ("Malena"), a kubańska gwiazda Mariela Garriga ("Mission: Impossible – The Final Reckoning"). W roli Maryi obsadzono zaś Kasię Smutniak, polsko-włoską aktorkę znaną z nowej wersji "Doktora Dolittle" i komediodramatu "(Nie)znajomi", co oburzyło polską prawicę.

Wraz z ujawnieniem pierwszego zdjęcia z "The Resurrection of the Christ: Part One" reżyser poinformował, że światowa premiera jego nadchodzącego dzieła została opóźniona. Pierwsza część kontynuacji "Pasji" odbędzie się 6 maja 2027 roku, a druga – 25 maja 2028 roku.

