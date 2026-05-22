Powstała innowacyjna gra edukacyjna "#Bezpieczna Pamięć" dla seniorów Mat. prasowe

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę edukacji w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa w codziennym życiu seniorów i seniorek, powstała innowacyjna gra edukacyjna "#Bezpieczna Pamięć", której celem jest przekazanie wiedzy na temat najprostszych, ale bardzo istotnych czynności, takich jak odłączanie ładowarki, porządkowanie piwnicy czy dbanie o bezpieczeństwo w kuchni. Dzięki tym działaniom osoby starsze zyskują umiejętności, które pozwalają im na codzienną troskę o swoje bezpieczeństwo w sposób zrozumiały i przystępny.

Celem innowacji „#Bezpieczna Pamięć” jest odpowiedź na częstą skłonność seniorów i seniorek do bagatelizowania potencjalnych zagrożeń w codziennym życiu oraz przekonania, że dotychczasowe doświadczenie („wiem lepiej”) wystarcza do zapewnienia bezpieczeństwa – co w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego nie zawsze jest właściwym podejściem.

Z uwagi na różne wyzwania związane z wiekiem, starsze osoby często nie pamiętają o prostych, ale kluczowych działaniach, takich jak odłączanie urządzeń elektrycznych, porządkowanie przestrzeni wokół siebie czy dbanie o bezpieczne gotowanie. Niewłaściwe zachowania mogą prowadzić do poważnych zagrożeń, dlatego edukacja, przypominająca o tych czynnościach, jest niezwykle ważna. Pomoc seniorom w tych codziennych obowiązkach to krok w stronę ich większej niezależności oraz ochrony przed potencjalnymi niebezpieczeństwami.

„Od strażaków otrzymałyśmy informację, że to, co robimy, ma naprawdę ogromne znaczenie – szczególnie w kontekście edukacji na temat najprostszych czynności, które mogą zapobiec wypadkom” – mówi innowatorka innowacji Paulina Tota-Stawarczyk. „Od seniorów i seniorek dowiedziałyśmy się również, że niektóre zagadnienia, które chcieliśmy omawiać, były dla nich zupełnie nowe, a inne były już im doskonale znane. Dzięki temu mogłyśmy podzielić naszą grę na trzy główne grupy, które uwzględniają różny poziom zaawansowania wiedzy” – dodaje innowatorka innowacji Blanka Przedpełska.

Gra edukacyjna opiera się na 36 parach kart tematycznych, które zostały podzielone na trzy kategorie: pierwsza z nich obejmuje 8 najważniejszych zagadnień, które mają kluczowe znaczenie dla seniorów i seniorek, takich jak kwestie dotyczące odłączania ładowarki czy organizowania przestrzeni wokół siebie. Kolejne 16 kart dotyczy tematów, w przypadku których wiedza seniorów i seniorek jest niepełna lub trudna do zastosowania w praktyce, ale ich znajomość jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa. Trzecia kategoria to 12 zagadnień, które, mimo że nie budziły wątpliwości, zostały wprowadzone do gry, by zapewnić wyższy poziom trudności i urozmaicić rozgrywkę.

Taki podział tworzy spójną narrację edukacyjną – prowadzącą uczestników od utrwalenia podstawowej wiedzy, przez obszary wymagające pogłębienia, aż po bardziej wymagające zagadnienia bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu. Tak skonstruowana gra edukacyjna ma na celu nie tylko podnoszenie świadomości w kwestii bezpieczeństwa, ale także umożliwienie seniorom weryfikacji wiedzy w sposób, który angażuje i motywuje do działania.