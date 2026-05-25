Gdzie i o której godzinie obejrzeć Fryderyki 2026? [TRANSMISJA NA ŻYWO] Fot. YouTube / Maryla Rodowicz; materiał prasowy / Fryderyki 2026. Montaż: naTemat

W poniedziałek 25 maja poznamy zwycięzców Fryderyków 2026, prestiżowych polskich nagród muzycznych. W tym roku największą liczbą nominacji Akademii Fonograficznej mogą pochwalić się Kasia Lins i Kuban. Na liście znaleźli się też kultowi artyści. Podpowiadamy, gdzie obejrzeć galę muzyki rozrywkowej.

Fryderyki to jedne z najbardziej prestiżowych nagród muzycznych w Polsce. Nazywane czasem "polskimi Grammy". Od 1999 roku przyznaje je powołana przez Związek Producentów Audio Video (ZPAV) Akademia Fonograficzna. Za nami tegoroczne edycje gali muzyki jazzowej i gali muzyki klasycznej. Uroczystość poświęcona muzyce rozrywkowej będzie transmitowana w poniedziałek (25 maja) na żywo w telewizji.

Gdzie obejrzeć Fryderyki 2026? [KANAŁ, GODZINA]

Transmisja na żywo z 32. edycji polskich nagród muzycznych Fryderyków (gali muzyki rozrywkowej) rozpocznie się na kanałach TVP1 i TVP Polonia o godz. 20:30. Ceremonię podzielono na dwa bloki w ramówce: drugi wystartuje o godz. 21:30.

Zapowiedziane występy to: Coma, Daria ze Śląska, Kasia Lins, Kuba i Kuba, Pezet, Livka i Jonatan, pszona, Michał Wiraszko, Krzysztof Zalewski, Zalia oraz Anna Maria Jopek, która odda hołd legendarnemu Stanisławowi Sojce.

Nominacje do Fryderyków 2026 [PEŁNA LISTA]

ALBUM ROKU POP

IGO – "12" Kuba Badach – "Radio Edit" Maryla Rodowicz i Goście – "Niech żyje bal" Wiktor Dyduła – "Tak jak tutaj stoję" Zalia – "Serce"

ALBUM ROKU POP ALTERNATYWNY

BOKKA – "White Room" Fisz Emade Tworzywo – "25" Kacperczyk – "WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK" Kasia Lins – "Obywatelka K.L." Mela Koteluk – "Harmonia"

ALBUM ROKU HIP HOP

Kuban – "FUGAZI" Pezet – "Muzyka Popularna" PRO8L3M – "Ex Umbra Ad Libertatem" Quebonafide – "PÓŁNOC / POŁUDNIE" Zdechły Osa – "TRASH TAPE"

ALBUM ROKU ROCK & BLUES

Błażej Król – "Popiół" Lady Pank – "LP 45" LUXTORPEDA – "MÓJ TRUP JEST WIĘKSZY NIŻ TWÓJ" WaluśKraksaKryzys – "Tematy i wariacje" Wiraszko – "Tak młodo się nie spotkamy"

ALBUM ROKU METAL

Behemoth – "The Shit Ov God" Coma – "Coma Live PolandRock Festival 2024" CORRUPTION – "Tequila Songs & Desert Winds" Hostia – "Razorblade Psalm" Turbo – "Blizny" (podkategoria: heavy metal)

ALBUM ROKU MUZYKA ALTERNATYWNA

Błoto – "Grzyby" hoshii – "HER NAME WAS YUMI" Kury – "Uno Lovis Party" Michał FOX Król – "City Cluster" Variete – "Sieć Indry"

ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI

Basia Giewont – "Szeptucha" CHRUST – "Przed zmierzchem" Vavamuffin – "Fly High-Fi!" Warszawskie Combo Taneczne – "Pamiętam Twoje oczy" Warszawska Orkiestra Sentymentalna – "Oranżowy Świt"

ALBUM ROKU MUZYKA ILUSTRACYJNA

Arek Jakubik – "Romeo i Julia żyją" Bartek Wąsik – "Pianorizon" Daniel Bloom feat. Leszek Możdżer – "Zamach na papieża" Jerzy Rogiewicz – "1670: Sezon 2" (Muzyka z Serialu Netflix) Miro Kepinski – "Druga Furioza" (Soundtrack from The Netflix Film)

SINGIEL ROKU POP

Daria Zawiałow, Artur Rojek – "Dziwna" Kuba Badach – "Układ otwarty" Kuban, Favst, Zalia – "kyoto" Natalia Przybysz – "Ramen" sanah, Krzysztof Zalewski – "Eviva l arte!"

SINGIEL ROKU POP ALTERNATYWNY / ROCK

Błażej Król – "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie" Daria ze Śląska – "A może jeszcze się da" Fisz Emade Tworzywo – "Niemoc" Fukaj, Vito Bambino – "Zabiorę Cię Tam" Kasia Lins – "Śmierć w bikini"

SINGIEL ROKU HIP HOP

Bedoes 2115, Kubi Producent – "Kamień z serca" Kacperczyk, Kukon, ZORZA – "Moja wina" Kuban, Mrozu, Favst – "zanim spadnie deszcz" O.S.T.R. – "SAM" Quebonafide, Sobel – "NORADRENALINA"

TELEDYSK ROKU

Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński za teledysk: Daria Zawiałow, Artur Rojek "Dziwna" Jan Cisecki za teledysk: Kuban, Mrozu, Favst "zanim spadnie deszcz" Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec za teledysk: Kasia Lins "Śmierć w bikini" Pat Kustoms, Borys Przybylski za teledysk: Bedoes 2115, Kubi Producent "Kamień z serca" Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska za teledysk: sanah, Krzysztof Zalewski "Eviva l arte!"

FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU

pszona Zuta Kosma Król JACKO BRANGO Kuba i Kuba Sad Smiles

ARTYSTA ROKU