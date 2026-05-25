Maryla Rodowicz
Gdzie i o której godzinie obejrzeć Fryderyki 2026? [TRANSMISJA NA ŻYWO] Fot. YouTube / Maryla Rodowicz; materiał prasowy / Fryderyki 2026. Montaż: naTemat

W poniedziałek 25 maja poznamy zwycięzców Fryderyków 2026, prestiżowych polskich nagród muzycznych. W tym roku największą liczbą nominacji Akademii Fonograficznej mogą pochwalić się Kasia Lins i Kuban. Na liście znaleźli się też kultowi artyści. Podpowiadamy, gdzie obejrzeć galę muzyki rozrywkowej.

Fryderyki to jedne z najbardziej prestiżowych nagród muzycznych w Polsce. Nazywane czasem "polskimi Grammy". Od 1999 roku przyznaje je powołana przez Związek Producentów Audio Video (ZPAV) Akademia Fonograficzna. Za nami tegoroczne edycje gali muzyki jazzowej i gali muzyki klasycznej. Uroczystość poświęcona muzyce rozrywkowej będzie transmitowana w poniedziałek (25 maja) na żywo w telewizji.

Gdzie obejrzeć Fryderyki 2026? [KANAŁ, GODZINA]

Transmisja na żywo z 32. edycji polskich nagród muzycznych Fryderyków (gali muzyki rozrywkowej) rozpocznie się na kanałach TVP1 i TVP Polonia o godz. 20:30. Ceremonię podzielono na dwa bloki w ramówce: drugi wystartuje o godz. 21:30.

Zapowiedziane występy to: Coma, Daria ze Śląska, Kasia Lins, Kuba i Kuba, Pezet, Livka i Jonatan, pszona, Michał Wiraszko, Krzysztof Zalewski, Zalia oraz Anna Maria Jopek, która odda hołd legendarnemu Stanisławowi Sojce.

Nominacje do Fryderyków 2026 [PEŁNA LISTA]

ALBUM ROKU POP

  • IGO "12"
  • Kuba Badach "Radio Edit"
  • Maryla Rodowicz i Goście "Niech żyje bal"
  • Wiktor Dyduła "Tak jak tutaj stoję"
  • Zalia "Serce"

    • ALBUM ROKU POP ALTERNATYWNY

  • BOKKA "White Room"
  • Fisz Emade Tworzywo "25"
  • Kacperczyk "WSZYSCY JESTEŚMY KACPERCZYK"
  • Kasia Lins "Obywatelka K.L."
  • Mela Koteluk "Harmonia"

    • ALBUM ROKU HIP HOP

  • Kuban "FUGAZI"
  • Pezet "Muzyka Popularna"
  • PRO8L3M "Ex Umbra Ad Libertatem"
  • Quebonafide "PÓŁNOC / POŁUDNIE"
  • Zdechły Osa "TRASH TAPE"

    • ALBUM ROKU ROCK & BLUES

  • Błażej Król "Popiół"
  • Lady Pank "LP 45"
  • LUXTORPEDA "MÓJ TRUP JEST WIĘKSZY NIŻ TWÓJ"
  • WaluśKraksaKryzys "Tematy i wariacje"
  • Wiraszko "Tak młodo się nie spotkamy"

    • ALBUM ROKU METAL

  • Behemoth "The Shit Ov God"
  • Coma "Coma Live PolandRock Festival 2024"
  • CORRUPTION "Tequila Songs & Desert Winds"
  • Hostia "Razorblade Psalm"
  • Turbo "Blizny" (podkategoria: heavy metal)

    • ALBUM ROKU MUZYKA ALTERNATYWNA

  • Błoto "Grzyby"
  • hoshii "HER NAME WAS YUMI"
  • Kury "Uno Lovis Party"
  • Michał FOX Król "City Cluster"
  • Variete "Sieć Indry"

    • ALBUM ROKU MUZYKA KORZENI

  • Basia Giewont "Szeptucha"
  • CHRUST "Przed zmierzchem"
  • Vavamuffin "Fly High-Fi!"
  • Warszawskie Combo Taneczne "Pamiętam Twoje oczy"
  • Warszawska Orkiestra Sentymentalna "Oranżowy Świt"

    • ALBUM ROKU MUZYKA ILUSTRACYJNA

  • Arek Jakubik "Romeo i Julia żyją"
  • Bartek Wąsik "Pianorizon"
  • Daniel Bloom feat. Leszek Możdżer "Zamach na papieża"
  • Jerzy Rogiewicz "1670: Sezon 2" (Muzyka z Serialu Netflix)
  • Miro Kepinski "Druga Furioza" (Soundtrack from The Netflix Film)

    • SINGIEL ROKU POP

  • Daria Zawiałow, Artur Rojek "Dziwna"
  • Kuba Badach "Układ otwarty"
  • Kuban, Favst, Zalia "kyoto"
  • Natalia Przybysz "Ramen"
  • sanah, Krzysztof Zalewski "Eviva l arte!"

    Dalsza część artykułu poniżej.

    SINGIEL ROKU POP ALTERNATYWNY / ROCK

  • Błażej Król "3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie"
  • Daria ze Śląska "A może jeszcze się da"
  • Fisz Emade Tworzywo "Niemoc"
  • Fukaj, Vito Bambino"Zabiorę Cię Tam"
  • Kasia Lins "Śmierć w bikini"

    • SINGIEL ROKU HIP HOP

  • Bedoes 2115, Kubi Producent"Kamień z serca"
  • Kacperczyk, Kukon, ZORZA "Moja wina"
  • Kuban, Mrozu, Favst "zanim spadnie deszcz"
  • O.S.T.R. "SAM"
  • Quebonafide, Sobel "NORADRENALINA"

    • TELEDYSK ROKU

  • Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński za teledysk: Daria Zawiałow, Artur Rojek "Dziwna"
  • Jan Cisecki za teledysk: Kuban, Mrozu, Favst "zanim spadnie deszcz"
  • Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec za teledysk: Kasia Lins "Śmierć w bikini"
  • Pat Kustoms, Borys Przybylski za teledysk: Bedoes 2115, Kubi Producent "Kamień z serca"
  • Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska za teledysk: sanah, Krzysztof Zalewski "Eviva l arte!"

    • FONOGRAFICZNY DEBIUT ROKU

  • pszona
  • Zuta
  • Kosma Król
  • JACKO BRANGO
  • Kuba i Kuba
  • Sad Smiles

    • ARTYSTA ROKU

  • w tej kategorii nominowano wszystkich artystów z poprzednich kategorii muzycznych.