Najnowsza odsłona flagowej limuzyny BMW formalnie jest liftingiem aktualnej, siódmej generacji modelu. W praktyce zakres zmian – w stylistyce nadwozia, kabinie, technologiach pokładowych i gamie napędowej – jest na tyle duży, że klasyfikacja „face lift" wydaje się tu nieadekwatna. W tym artykule przedstawiamy i porządkujemy najważniejsze nowości, jakimi tym razem zaskoczyli nas inżynierowie tej bawarskiej marki. Zapraszamy do lektury i analizy rozwiązań proponowanych w nowym modelu kultowego już BMW!

Co nowego w nadwoziu i stylistyce

Najwięcej dyskusji wzbudza przód auta. Zachowano charakterystyczny dwupoziomowy układ świateł, w którym górną, bardzo wąską sygnaturę LED pełnią lampy do jazdy dziennej, a poniżej znajdują się reflektory świateł drogowych. Te dolne są teraz mniejsze i zostały inaczej osadzone w nadwoziu, co zauważalnie odchudza front. Zmienił się również rysunek wlotów powietrza oraz sam grill, którego obrys może być podświetlany – to detal podkreślający format limuzyny po zmroku.

Z tyłu pojawiły się nowe, węższe lampy z trójwymiarowym efektem wewnętrznej grafiki świetlnej. W ich zakończeniach dyskretnie ukryto kamerę cofania oraz przycisk zwalniający pokrywę bagażnika – to drobiazgi, ale wpływają na czystość linii nadwozia. Z eksperckiej perspektywy taki kierunek prowadzenia powierzchni i detali jest spójny z tym, jak BMW prezentuje nowe BMW Serii 7 w oficjalnych materiałach. I jest to kierunek, który doceniają pasjonaci motoryzacji.

Felgi dostępne są w trzech rozmiarach – 20, 21 i 22 cale – w nowych wzorach. Uwagę zwraca również szeroka paleta lakierów, w tym dwukolorowe wykończenia z gamy BMW Individual, łączące np. metalik na górnej części nadwozia z lakierem matowym na dolnej. Zmieniono też detal otwierania automatycznych drzwi: zamiast osobnego przycisku wystarczy włożyć dłoń w otwór klamki i nacisnąć przycisk, a drzwi otworzą się samodzielnie.

Wnętrze, technologie i multimedia

To w kabinie jednak wprowadzono najwięcej zmian. Wnętrze przeszło reorganizację zgodną z filozofią BMW Neue Klasse. Klasyczny układ z zegarami i centralnym ekranem ustąpił miejsca rozwiązaniu zwanemu Panoramic Vision – projekcji wyświetlanej w dolnej części przedniej szyby, na całej szerokości deski rozdzielczej. Aż dwie trzecie tej powierzchni kierowca może skonfigurować samodzielnie, decydując, jakie informacje mają tam się pojawiać. Centralny wyświetlacz multimedialny ma 17,9 cala.

Drugą istotną nowością jest dodatkowy ekran po stronie pasażera. System został zaprojektowany tak, aby – gdy kamera wewnętrzna wykryje, że kierowca spogląda w jego kierunku – wyświetlacz gasł. To dyskretne, ale ważne rozwiązanie z punktu widzenia bezpieczeństwa, spójne z deklarowaną filozofią, w której systemy mają wspomagać kierowcę, a nie odwracać jego uwagę.

Na tylnej kanapie utrzymano koncepcję Executive Lounge z rozkładanym fotelem za miejscem pasażera. Sercem tej strefy pozostaje 31-calowy panoramiczny ekran rozkładany z podsufitki, wyświetlający obraz w jakości 8K i współpracujący z systemem dźwięku przestrzennego Dolby Atmos (z nagłośnieniem Bowers & Wilkins). W najnowszej odsłonie ekran jest dotykowy, ma wbudowaną kamerę do wideokonferencji oraz wyjście HDMI ułatwiające podłączenie zewnętrznych urządzeń. Gdy ekran jest rozłożony, lusterko wsteczne automatycznie przełącza się na obraz z kamery, ponieważ tradycyjny widok jest wówczas zasłonięty.

Dopełnieniem są materiały wykończeniowe: skóra Merino, kaszmir, drewno, włókno węglowe, szkło kryształowe na elementach sterowania, a także rozbudowane oświetlenie ambientowe – w tym nowy akcent świetlny na tylnej części przednich foteli.

Napęd i warianty

W nowej odsłonie BMW serii 7 oferuje pełną, zróżnicowaną gamę napędową. W ofercie pojawia się sześciocylindrowy silnik benzynowy z technologią mild hybrid (740), pozostaje sześciocylindrowy silnik wysokoprężny (740d), do gamy wracają hybrydy plug-in oraz w pełni elektryczne odmiany BMW i7 w trzech wariantach mocy.

Wersje elektryczne korzystają z najnowszej, szóstej generacji napędów BMW – tej samej, która zadebiutowała w nowym BMW X3. Zapowiada to wymierną poprawę zasięgu i efektywności względem dotychczasowych odmian i7. Wszystkie warianty otrzymują w standardzie napęd na cztery koła xDrive, a produkcja odbywa się w fabryce w Dingolfing.

Niezależnie od jednostki napędowej, limuzyna BMW seryjnie wyposażona jest w zawieszenie pneumatyczne oraz układ skrętnej tylnej osi – elementy, które bezpośrednio przekładają się na komfort i zwrotność auta o tej klasie wymiarów. Konkretne wartości mocy, zasięgów oraz osiągów warto zweryfikować w aktualnym konfiguratorze, ponieważ specyfikacje poszczególnych wersji są wprowadzane etapami.

„To już nie lifting" – co realnie się zmieniło

Choć producent nową odsłonę BMW Serii 7 nazywa liftingiem, nietrudno zauważyć, że mamy do czynienia z czymś więcej. Zwłaszcza gdy zestawi się zmiany w jednym miejscu. Po stronie nadwozia to nowy układ świateł, przeprojektowany front, zmodyfikowany tył i nowe rozwiązania w obsłudze drzwi. Po stronie kabiny – Panoramic Vision, dodatkowy ekran pasażera, dotykowy 31-calowy wyświetlacz tylny, nowa kierownica i przeprojektowana architektura informacyjna w duchu Neue Klasse. Po stronie napędu – szósta generacja układów elektrycznych w i7 oraz uporządkowana, kompletna gama silników z xDrive w standardzie.

Z drugiej strony konstrukcja nadwozia, rozstaw osi i ogólna sylwetka pozostają znane z dotychczasowej generacji. Dlatego najuczciwszym opisem wydaje się określenie „głęboka modernizacja". Auto zachowuje tożsamość obecnej Serii 7, ale w kluczowych dla użytkownika obszarach – interakcji z pokładem, technologii i elektryfikacji – przechodzi do nowej fazy.

Warto też zwrócić uwagę na to, jak rozłożono akcenty w zakresie wyposażenia. Część rozwiązań, które wcześniej traktowano jako opcje premium – pneumatyczne zawieszenie, oś skrętna z tyłu, napęd xDrive – dziś znajduje się w wyposażeniu standardowym, niezależnie od wybranej jednostki napędowej. To zmiana w filozofii sprzedaży modelu. BMW wyraźnie ujednolica bazowy poziom komfortu i prowadzenia, a różnicowanie wersji przesuwa w stronę indywidualizacji wnętrza, lakierów BMW Individual i pakietów multimedialnych. Z perspektywy klienta upraszcza to konfigurację i sprawia, że nawet podstawowa specyfikacja nowej Serii 7 odpowiada temu, czego oczekuje się od limuzyny z tej półki.

BMW Serii 7 2026 to odsłona, która w największym stopniu zmienia sposób, w jaki użytkownik korzysta z auta na co dzień. Nowe ekrany, system Panoramic Vision, dopracowane wyposażenie tylnej kanapy i pełna gama napędów – łącznie z odświeżonymi wersjami i7 – czynią z niej propozycję wyraźnie różną od poprzedniej. Wybór między pozycją kierowcy a pasażera tylnej kanapy pozostaje kwestią preferencji; jedno i drugie miejsce zaprojektowano starannie.

Najlepszym sposobem na ocenę nowej limuzyny jest jednak osobiste zapoznanie się z autem.

