"Notatki o skandalu" z Cate Blanchett i Judi Dench uchodzą za scenariuszowe mistrzostwo Fot. materiał prasowy

W bibliotece Disney+ natkniemy się na znakomity thriller psychologiczny z Cate Blanchett i Judi Dench, który zachwycił krytyków, a także zrobił dobre wrażenie na Amerykańskiej Akademii Filmowej przyznającej Oscary. Film Richarda Eyre’a przygotował dla widzów imponującą sieć intryg i mocną grę aktorską.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W trakcie poszukiwań wciągającego filmu idealnego na wieczór warto przetrząsnąć bogatą ofertę Disney+ (gigant streamingu miał w kwietniu bieżącego roku kuszącą promocję dla subskrybentów). W zakamarkach platformy streamingowej odkryjemy świetną adaptację powieści angielskiej dziennikarki Zoë Heller. Jej seans pochłania bez reszty.

"Notatki o skandalu" z Cate Blanchett i Judi Dench na Disney+

Barbara Covett ma duże doświadczenie w pracy z uczniami, choć długie lata użerania się z nastolatkami sprawiły, że stała się samotną zgorzkniałą kobietą, która spędza wolny czas na zajmowaniu się kotem i pisaniu dziennika. Pewnego dnia Barbara zbliża się do nowej nauczycielki plastyki, Sheby Hart. Później odkrywa, że jej koleżanka z grona pedagogicznego ma romans z 15-latkiem.

REKLAMA

"Notatki o skandalu" Richarda Eyre’a – reżysera "Iris" i "W imię dziecka" – uchodzą za scenariuszowy majstersztyk, który umiejętnie buduje napięcie i w przemyślany sposób odsłania przed publicznością kolejne sekrety głównych antybohaterek. Judi Dench, laureatka Oscara za ośmiominutowy występ w "Zakochanym Szekspirze", gra nauczycielkę historii, która w każdej scenie zahacza o nasze nerwy swoimi surowymi krawędziami. Jej kreacja niestety powiela krzywdzące stereotypy osób LGBTQ+, które w minionych latach utrwaliły się w zachodnim kinie.

U boku wybitnej brytyjskiej gwiazdy wystąpiła Cate Blanchett, dwukrotna zdobywczyni nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej (za "Aviatora" i "Blue Jasmine"), która dała prawdziwy pokaz swoich możliwości w dramacie "Tár". W obsadzie thrillera znaleźli się też: Bill Nighy ("Życie"), Juno Temple ("Ted Lasso"), Joanna Scanlan ("Bez urazy") i Andrew Simpson ("[Nie]dobra kobieta").

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

"Notatki o skandalu" nominowano w 2007 roku w czterech oscarowych kategoriach: za najlepszą aktorkę pierwszoplanową i drugoplanową, scenariusz adaptowany Patricka Marbera ("Obłąkana miłość"), a także za najlepszą muzykę oryginalną skomponowaną przez Philipa Glassa ("Truman Show").

W agregatorze Rotten Tomatoes "Notatki o skandalu" zdobyły odznakę "świeżego pomidora" – 175 krytyków przyznało filmowi 87 proc. pozytywnych recenzji. "Duchy Alfreda Hitchcocka i Vladimira Nabokova zostają przywołane w tej zachwycającej adaptacji powieści Zoë Heller. [...] Richard Eyre wydobywa z Dench i Blanchett wszystkie drobne napięcia i irytacje" – napisał Peter Bradshaw na łamch brytyjskiego dziennika "The Guardian".