Kanion wyrzeźbiony przez morze na Gozo to jedno z tych miejsc, które trzeba zobaczyć będąc na wyspie Fot. MTA

Czerwiec to moment, kiedy decydujemy się na wakacje last minute albo już doskonale wiemy, gdzie spędzimy urlop. Drogi wielu Polaków będą w tym roku prowadziły do wyspiarskiego kraju, od którego dzielą nas tylko 3 godziny lotu. Później można zaczynać zwiedzanie pełne niespodzianek.

Faworytem Polaków przez wiele miesięcy w roku jest Malta – archipelag kilku niewielkich wysp na Morzu Śródziemnym, który w wakacje oferuje wszystko, czego potrzeba do udanego odpoczynku. Piękne plaże, kameralne zatoczki, zabytki, szlaki trekkingowe, aktywną turystykę, a wszystko okraszone smaczną kuchnią i niezapomnianymi festiwalami. Znajdziecie to w kraju o rozmiarze Krakowa. A jeśli nie wiecie, na co warto się tam zdecydować, to już spieszę z pomocą.

Malta – jeden z najlepszych i najłatwiejszych kierunków na wakacje 2026

Podróżowanie na Maltę jest dla Polaków wręcz dziecinnie proste. Ogromną zaletą tego kraju jest fakt, że bezpośrednie loty mamy dostępne aż z ośmiu naszych lotnisk: Lotniska Chopina, Modlina, Krakowa, Wrocławia, Gdańska, Katowic, Poznania i Rzeszowa. Podróż, w zależności od tego, skąd startujecie, trwa od ok. 2,5 do 3 godzin. Czyli idealnie, żeby popatrzeć na świat z lotu ptaka, ale równocześnie nie być zmęczonym wielogodzinną podróżą samolotem.

Żeby wejść na pokład, wystarczy bilet i dowód osobisty. Dodatkowo na miejscu obowiązującą walutą jest euro, a jednym z języków urzędowych jest angielski, stąd każdy w restauracji, muzeum, a nawet sklepie będzie w stanie z wami porozmawiać. Brak bariery językowej jest dużym ułatwieniem podczas wyjazdu. A pod tym względem Malta, a także dwie jej mniejsze wyspy, czyli Gozo i Comino, mają się czym pochwalić.

Zwiedzanie można zacząć od tego, co najważniejsze w wakacje, czyli od plaż. Jeśli zależy wam na tych piaszczystych, to poszukajcie noclegu w miejscowości Mellieħa. To w jej pobliżu znajdują się dwie najlepsze plaże głównej wyspy, czyli Mellieħa Bay oraz Golden Bay. Na złotym piasku możecie wylegiwać się także w Ramla Bay na Gozo. Każda z nich regularnie trafia do rankingów najlepszych w Europie za sprawą czystości i malowniczego położenia.

Maltańskie plaże regularnie są zaliczane do jednych z najlepszych w Europie. Do wyboru macie te piaszczyste, ale i wiele wyrzeźbionych przez morze w skale Fot. MTA

Pamiętajcie jednak, że większość maltańskich plaż to przestrzenie wyrzeźbione przez wodę w wapiennej skale. Może leżenie tam nie będzie należało do najwygodniejszych, ale za to widok na skalne nawisy i morskie jaskinie będzie stanowił idealne tło do wyjątkowych zdjęć. Dodatkowo ten krajobraz naprawdę robi wrażenie i na długo zapada w pamięci.

Malta to synonim przygody. Tę możesz przeżyć na lądzie, wodzie lub dnie Morza Śródziemnego

Urokliwe plaże to tylko jedna z zalet Malty. Jeżeli nie chcecie spędzać całego urlopu na leżeniu, na pewno znajdziecie tam zajęcie dla siebie. Kraj ten jest bowiem idealnym rozwiązaniem dla miłośników aktywnej turystyki, ale i zwiedzania. Punkty obowiązkowe dla fanów miejskich klimatów to Valletta i sąsiadujące z nią Trójmiasto, Mdina, Rabat (na wyspie Gozo), ale i wioska Marsaxlokk z tradycyjnymi łódkami luzzu.

Cytadela na Gozo to świetny labirynt uliczek. Jest tam znacznie spokojniej niż w podobnej Mdinie Fot. MTA

Jeśli jednak chcecie uciec od miejskiego gwaru i cieszyć się spokojnym urlopem bez tłumów, macie dwa wyjścia. Szukajcie noclegów w okolicy klifów Dingli na południu Malty lub od razu wsiadajcie na pokład promu płynącego na Gozo. A tam udajcie się na wędrówkę szlakiem Gozo Coastal Walk i obejdźcie wyspę dookoła. Auto lub autobusy możecie zastąpić rowerami, choć z powodu pofałdowanego terenu dobrze wybrać te z napędem elektrycznym. Pedałowanie pod górkę w upale może być poważnym sprawdzianem dla waszej kondycji.

Maltańskie wybrzeże jest pełne niespodzianek. Ich jaskinie to świetny plener do zdjęć, ale i miejsca warte odwiedzenia Fot. MTA

Szukając czegoś z większą dawką emocji, możecie wybrać się na wspinaczkę. Malta i jej sąsiadki oferują ok. 1500 tras wspinaczkowych. Popularne rejony to Wied Babu czy klify w Mġarr ix-Xini na Gozo. Emocji nie zabraknie także podczas wypraw kajakowych, pływania na desce typu SUP, snorkelingu, a przede wszystkim nurkowania. Na Malcie możecie zrobić kilkudniowy kurs, po którym zejdziecie po raz pierwszy pod wodę, żeby odkryć ten niezwykły świat. Bardziej zaawansowani nurkowie mogą natomiast eksplorować wraki statków, a nawet samoloty zalegające na piaszczystym dnie kilkadziesiąt metrów pod powierzchnią wody. Najpopularniejszy jest bez wątpienia brytyjski bombowiec Blenheim Bomber.

A żeby podczas tej maltańskiej przygody nie opaść z sił, próbujcie lokalnych przysmaków idealnych na upalne dni. W restauracjach rozglądajcie się za owocami morza, ale i tradycyjną maltańską ftirą, czyli kanapką z pieczywa na zakwasie. Ciekawym dodatkiem będą regionalne serki ġbejniet produkowane na Gozo. Są niewielkie, wyrabiane z mleka owczego lub koziego, często w wersji z pieprzem. Idealnie pasują do sałatek. Interesującą opcją na upalny dzień będzie też aljotta. To gorąca zupa rybna, która orzeźwia dzięki swojej kwasowości. Dodatkowo każdy kucharz gotuje ją inaczej, więc nigdy nie wiesz do końca, czego się spodziewać.

Kulturalna oferta Malty. Może być nowocześnie, ale i bardzo tradycyjnie

Po dniu pełnym emocji spędzonym na zwiedzaniu lub wodnych atrakcjach warto w równie interesujący sposób spędzić wieczór. Maltański kalendarz imprez jest pełen ciekawych wydarzeń, przede wszystkim muzycznych. 22 lipca odbędzie się Isle of MTV, którego główną gwiazdą w tym roku będzie Katy Perry. Nieco wcześniej, bo w dniach 6–11 lipca, odbędzie się maltański Jazz Festival. Natomiast od 11 do 15 sierpnia potrwa Summer Daze, czyli jeden z największych festiwali muzycznych organizowanych w basenie Morza Śródziemnego.

Festy to jedne z najważniejszych wydarzeń w kalendarzach Maltańczyków i Gozończyków. Ich uroczyste obchody zostały wpisane na listę UNESCO Fot. MTA

Jeśli jednak zamiast imprez masowych zależy wam na wydarzeniach bliżej związanych z maltańską kulturą, to w hotelach pytajcie, gdzie w najbliższych dniach będą odbywać się Festy. To wyjątkowe odpusty organizowane przy maltańskich kościołach, które zostały wpisane na listę UNESCO. Ich obchody polegają na zabawie, świętowaniu i bardzo bogatym dekorowaniu miast. Ich zwieńczeniem są jedne z najpiękniejszych pokazów fajerwerków na świecie. Spektakle trwają po kilkadziesiąt minut i odbywają się w rytm muzyki, co całkowicie zmienia sposób, w jaki odbieracie to widowisko.