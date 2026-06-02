Nowa seria smartfonów Xiaomi 17T w Polsce. Materiały prasowe / Xiaomi

Dobre wieści dla osób, które od smartfonów oczekują więcej i jeszcze więcej. Na ich prośby odpowiada właśnie marka Xiaomi, prezentując najnowszą serię Xiaomi 17T. Zmiany, jakie przynoszą nowe urządzenia, to m.in. mistrzowski teleobiektyw Leica z 5-krotnym zoomem i bateria o rekordowej, dla serii T, pojemności.

REKLAMA

W rękach wielu osób smartfony coraz częściej zastępują tradycyjne aparaty. Stąd rośnie apetyt na coraz lepsze możliwości foto i wideo w telefonach. A ponieważ używa się ich nie tylko do robienia zdjęć, ale także do oglądania filmów w streamingu, wyszukiwania informacji w sieci, przeglądania social mediów, prowadzenia rozmów i ostatnio korzystania z AI, to oczekuje się też wydajności i baterii, która udźwignie ten multitasking.

Tym tokiem myślenia wydaje się iść Xiaomi. Jeden z największych producentów elektroniki na świecie zaprezentował właśnie najnowsze modele fotoflagowych smartfonów. Mowa o serii Xiaomi 17T, którą reprezentują dwa urządzenia: Xiaomi 17T i Xiaomi 17T Pro. Ich wspólnym mianownikiem są teleobiektyw określany mianem "mistrza", nowa funkcja foto Leica Live Moment i bardzo wytrzymała bateria.

Xiaomi 17T w świecie fotografii mobilnej

Wizytówką smartfonów z nowej rodziny Xiaomi 17T jest potrójny system aparatów, do którego rękę przyłożyli mistrzowie technologii obrazowania z firmy Leica. Na „pleckach” najnowszych modeli użytkownicy znajdą 50-megapikselowy aparat główny z ultradużą matrycą. Atrakcyjną nowość, jaką wprowadza ta seria, stanowi teleobiektyw Leica z 5-krotnym zoomem, który pozwala na wykonywanie zdjęć w rozdzielczości 50 MP.

REKLAMA

Uchwycone zaawansowanym teleobiektywem fotografie są podrasowane przez optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i wszechstronny zasięg obrazowania. Dla tych, którzy szczególnie gustują w makrofotografii, czyli fotografowaniu małych obiektów w naturalnych rozmiarach, wynosi on 30 cm. W dodatkowym aparacie można liczyć jeszcze na wsparcie 10-krotnego zoomu optycznego i 120-krotnego AI Ultra Zoomu.

– W przypadku serii Xiaomi 17T stawiamy na doświadczenie użytkownika i system aparatów opracowany w partnerstwie z Leicą, marką, z którą jako Xiaomi blisko współpracujemy już piąty rok. Obecnie konsumenci szukają przede wszystkim nowinek i flagowych doświadczeń, dlatego właśnie oferujemy im urządzenia o nietuzinkowym designie, zaawansowanych funkcja fotograficznych oraz wysokiej wydajności, które sprawdzą się w codziennym użytkowaniu – komentuje Alex Deng, Country Manager Xiaomi Polska.

REKLAMA

System aparatów w smartfonie Xiaomi 17T. Materiały prasowe / Xiaomi

A co z możliwościami wideo? Okazuje się, że na tym polu system teleobiektywów spod znaku nowej serii również przemyca nowinki. Jak twierdzi producent, Xiaomi 17T Pro to pierwszy smartfon w jego portfolio, który pozwala na kinowe nagrywanie w rozdzielczości 4K przy zachowaniu 60 kl./s z naturalnym efektem bokeh. Ostrość ujęć wykonanych podczas przyciemnionych wydarzeń, takich jak koncerty, poprawia tryb "Scena".

Do nowości zalicza się również funkcja Leica Live Moment. Ma ona na celu zmianę statycznych fotografii w bardziej ekspresyjne i dynamiczne obrazy poprzez wychwytywanie ruchu i emocji towarzyszących uwiecznianym scenom. Do trybu portretowego dodano zaś znaną już wcześniej funkcję Leica Live Portrait, dzięki której efekt bokeh (nieostrości w tle zdjęcia) wydaje się jeszcze bardziej naturalny.

REKLAMA

Xiaomi 17T do pracy i rozrywki

Nową serię wyposażono w krystaliczny wyświetlacz AMOLED 1.5K o szczytowej jasności 3500 nitów i częstotliwości odświeżania do 120 (model bazowy) lub 144 Hz (model Pro). Cel? Oglądanie streamowanych filmów i granie w gry z wyraźnym i płynnym obrazem o wiernym odwzorowaniu kolorów w zgodzie z wizją twórców, nawet w słabym oświetleniu nocnym. O wzrok dba zaś docenione przez certyfikatorów rozwiązanie Xiaomi Vision Care.

Smartfony szczycą się baterią o rekordowej dla serii T pojemności. W modelu Xiaomi 17T Pro wynosi ona 7000 mAh, a w modelu Xiaomi 17T jest to 6500 mAh. Według producenta akumulator jest w stanie wytrzymać do pełnego dnia pracy nawet przy intensywnym użytkowaniu. Wariant Pro pozwala na przewodowe ładowanie HyperCharge 100 W albo bezprzewodowe HyperCharge 50 W, wersja podstawowa umożliwia zaś ładowanie w technologii HyperCharge 67 W.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

Smartfon Xiaomi 17T Pro ma baterię o rekordowej pojemności 7000 mAh. Materiały prasowe / Xiaomi

Pod względem wydajności, nowe smartfony od Xiaomi mogą liczyć na dwa wysoce zoptymalizowane procesory. Pod maską Xiaomi 17T Pro pracuje MediaTek Dimensity 9500 3 nm, natomiast „mózgiem” Xiaomi 17T jest MediaTek Dimensity 8500-Ultra 4 nm. Zaprojektowano je z myślą o wielozadaniowości i wymagającym gamingu, uwzględniając współpracę jednostek CPU i GPU, a także wsparcie ze strony AI.

Każdy ze smartfonów dostępny jest w kilku designerskich wariantach kolorystycznych. Dla Xiaomi 17T Pro są to Deep Blue, Deep Violet i Black. Xiaomi 17T trafia na sklepowe półki w stylach Violet, Blue i Black. Telefony mają biegnące wokół krawędzi szczotkowane wykończenie, smukłą sylwetkę i subtelnie zakrzywione krawędzie.

REKLAMA

Trzy warianty kolorystyczne smartfonu Xiaomi 17T Pro. Materiały prasowe / Xiaomi

Ceny? Xiaomi 17T można kupić w cenach rekomendowanych 2999 zł (12+256 GB) lub 3399 zł (12+512 GB). Z okazji premiery, za ten drugi wariant kupujący otrzyma w sieciach partnerskich bezpłatnie hulajnogę elektryczną Xiaomi Electric Scooter 6 Lite lub robota sprzątającego Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max.

Xiaomi 17T dostępny jest z kolei w cenie rekomendowanej 3699 zł (12+256 GB), 3999 zł (12+512 GB) i 4499 zł (12+1 TB). Do dwóch ostatnich wariantów kupionych w sklepach partnerów marki dodawane są w prezencie wspomniane już sprzęty.

Seria Xiaomi 17T – między topową technologią a lifestylowym designem

Nowa seria smartfonów Xiaomi 17T to świetna propozycja dla każdego, kto szuka idealnego balansu między topową technologią a lifestylowym designem.

REKLAMA

Kolejna już współpraca z marką Leica pozwoliła producentom serii Xiaomi 17T na stworzenie urządzeń z mistrzowskim teleobiektywem, które – dzięki wytrzymałej i pojemnej baterii oraz flagowej wydajności – idealnie nadadzą się do codziennego multitaskingu i uwieczniania letnich (i nie tylko) wspomnień.

To atrakcyjnie wycenione smartfony dla tych, które od technologii oczekują zwyczajnie więcej, niż tylko bare minimum.