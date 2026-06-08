Premiera smartfona motorola razr fold podczas wydarzenia "House of Moto Indigo" w Warszawie. Materiały prasowe / Motorola

Smartfon przestaje być tylko niezbędnym narzędziem z praktycznymi rozwiązaniami do codziennej pracy i kontaktu. Coraz więcej osób widzi w nim przedłużenie własnego stylu i jeden z elementów budowania wizerunku. To, jak technologia i design grają do jednej bramki, widać w świecie marki Motorola.

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O tym, że smartfony mogą być nie tylko technologicznym, ale także wizualnym, czy wręcz artystycznym doświadczeniem, mogliśmy przekonać się podczas wydarzenia "House of Moto Indigo", jakie zorganizowano w immersyjnej przestrzeni Art Box Experience w Fabryce Norblina w Warszawie. To tam w otoczeniu świateł, animacji i kolorów miała miejsce premiera najnowszych modeli telefonów marki Motorola.

W widowiskowej scenerii, w której nowe smartfony nabierały cech eleganckich akcesoriów do stylizacji, a nawet luksusowych dodatków modowych, mogliśmy odwiedzić poszczególne strefy, w których Motorola po kolei prezentowała swoje designerskie urządzenia mobilne. Każde pomieszczenie tworzyło klimat tak wyjątkowy, jak wyjątkowe są telefony, które zadebiutowały podczas eventu "House of Moto Indigo".

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Wydarzenie "House of Moto Indigo" w Warszawie. Materiały prasowe / Motorola

Główną gwiazdą wieczoru była motorola razr fold. Jest to pierwszy w historii marki smartfon składany w formacie książkowym (foldable), czyli wzdłuż dłuższej krawędzi urządzenia. W najnowszym modelu należącym do legendarnej rodziny telefonów twórcy postanowili połączyć ocierającą się wręcz o tablet megafunkcjonalność urządzenia mobilnego z wyrafinowanym designem, również w sportowym wydaniu.

Z jakim skutkiem? Na całe szczęście mogliśmy o tym nie tylko posłuchać, by uwierzyć na słowo, ale także przekonać się... własnoręcznie. Kilka dni po spotkaniu przypominającym multimedialny spektakl otrzymaliśmy do testów świeżutki smartfon motorola razr fold i to w limitowanej edycji FIFA World Cup 26, która stylowymi elementami wizualnymi oddaje ukłon tegorocznym Mistrzostwom Świata w Piłce Nożnej.

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Telefon motorola razr fold ma wszelkie zadatki na to, by stać się ikoną biznesu. Największe wrażenie zrobił na nas Motorola QIRA, czyli asystent AI. Po prostu ułatwia on codzienną pracę, biorąc na swoje barki robienie notatek ze spotkań, podsumowywanie korespondencji czy przygotowywanie gotowych list zadań. Można przesyłać je pomiędzy urządzeniami Lenovo i Motorola, tworząc ekosystem usprawniający rozwój projektów.

Widać też, jak dużo serca twórcy włożyli w system aparatów. W segmencie smartfonów fold to absolutny top w dziedzinie fotografii mobilnej. Każda z trzech kamer na plecach tego modelu dysponuje obiektywem o rozdzielczości 50 MPx. Zdjęcia wychodzą pięknie, budząc podziw zarówno szczegółowością, jak i nasyceniem kolorów. Nic dziwnego, że ranking DXOMARK uznał go za najbardziej fotograficzny składany smartfon.

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Smartfon motorola razr fold w edycji FIFA World Cup 26 Collection. Fot. na:Temat

Ciekawa jest konstrukcja smartfona, która pozwala przemienić go w minitablet. W efekcie można posiłkować się nim na mieście w zastępstwie innych biurowych urządzeń. Pracę w terenie ułatwiają dołączony rysik do szkicowania i podpisywania dokumentów, a także czytelny w każdych warunkach wyświetlacz. Duża bateria 6000 mAh oraz szybkie ładowanie przewodowe (80 W) i bezprzewodowe (50 W) też pomagają.

Przełomowy "składak" od Motorola z pewnością pokazuje pazur, gdy mowa o designie. Do naszych rąk trafiła limitowana edycja specjalna FIFA World Cup 26 Collection. Ta drapieżna wersja ma wykończenie z oficjalnym logotypem turnieju. Wykonano je ze stali nierdzewnej i pokryto 24-karatowym złotem. Natomiast dostępna w dwóch kolorach stonowana wersja klasyczna idealnie pasuje do biznesowego garnituru.

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Rozłożony smartfon motorola razr fold. Materiały prasowe / Motorola

Krótko mówiąc, Motorola wypuściła w świat naprawdę wszechstronny smartfon, który dzięki genialnemu asystentowi AI, wygodnemu interfejsowi i elastyczności umożliwiającej pracę w różnych warunkach przenosi osobisty workflow na wyższy, nieznany wcześniej poziom. A przy tym jest niesamowicie elegancki i szykowny, jakby szyty na miarę biznesmenów, freelancerów czy przedstawicieli wolnych zawodów.

Na miejscu organizatorzy zaprezentowali także nowe "klapki". Rodzinę składanych smartfonów typu flip Motorola reprezentowały godnie: razr 70, 70 plus i 70 ultra. Kompaktowe modele stanowią połączenie eleganckiego designu klasy premium z funkcjonalnością i wygodą obsługi. Każdy z nich odpowiada na potrzeby różnych grup użytkowników – początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanych.

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Smartfon może być jak małe dzieło sztuki i stylowy dodatek do mody. Materiały prasowe / Motorola

Przyglądając się ostatnim nowościom marki Motorola i oprawie audiowizualnej, w jakiej postanowiono je zaprezentować smartfonowiczom w Polsce, trudno nie dojść do wniosku, że współczesne urządzenia mobilne wkraczają w nową erę. Taką, w której oprócz najlepszych parametrów technicznych i technologicznych nowinek poszukuje się w smartfonach wyrażenia własnego poczucia piękna i modowych upodobań.

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