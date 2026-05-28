Nie trzeba być klientem Orange, by skorzystać z usługi CyberTarcza Go. To aplikacja dla każdego posiadacza smartfona Fot. Materiały prasowe

Biegniesz na spotkanie, a na twój telefon przychodzi SMS z "zaległością za paczkę". Jedno odruchowe kliknięcie i tracisz oszczędności życia. Niestety, to chleb powszedni milionów użytkowników smartfonów, którzy stali się zwierzyną łowną dla cyberprzestępców. Ale na rynku jest rozwiązanie, które zakończy erę strachu przed złośliwymi linkami. Poznajcie aplikację CyberTarcza Go od Orange – mobilnego ochroniarza, z którego mogą skorzystać klienci każdej sieci.

REKLAMA

Smartfony to dziś cyfrowe centra dowodzenia – nosimy w nich banki, prywatne zdjęcia i wrażliwe dane. Niestety, żyjemy też w ciągłym biegu, a ekrany naszych telefonów nieustannie bombardują nas powiadomieniami. Ale też phishing, malware czy ransomware nie jest już prymitywną sztuczką z łamaną polszczyzną.

Dziś oszuści używają zaawansowanej socjotechniki i sztucznej inteligencji. Tworzą perfekcyjne kopie stron banków, firm kurierskich czy urzędów. Co gorsza, niebezpieczne odnośniki nie czyhają już tylko w wiadomościach e-mail, ale trafiają do nas przez SMS-y, komunikatory internetowe, media społecznościowe czy reklamy w przeglądarkach.

REKLAMA

CyberTarcza Go wkracza do gry. Rewolucja od Orange

W tym cyfrowym chaosie człowiek jest najsłabszym ogniwem. Wystarczy chwila nieuwagi, zmęczenie lub pośpiech, by wpaść w pułapkę. Fundamentalnego znaczenia nabiera automatyczna ochrona, która myśli i reaguje szybciej niż my. Narzędzie, które powie nam: "Stój, tam jest niebezpiecznie".

Odpowiedzią na palące wyzwania współczesności jest nowa aplikacja CyberTarcza Go od Orange. To coś więcej niż zwykły antywirus, jakich wiele w sklepach z aplikacjami. To zaawansowana aplikacja mobilna stworzona w oparciu o unikalną wiedzę i potężne zaplecze CERT Orange Polska. Zespół od lat monitoruje polski internet i neutralizuje zagrożenia w czasie rzeczywistym. Teraz cała ekspercka wiedza oraz zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji zostały zamknięte w jednej, intuicyjnej aplikacji.

REKLAMA

CyberTarcza Go funkcjonuje dyskretnie w tle i filtruje zagrożenia bezpośrednio na urządzeniu mobilnym. W momencie, gdy użytkownik kliknie w link przesłany w podejrzanym SMS-ie, e-mailu czy na Messengerze, aplikacja błyskawicznie blokuje próbę wejścia na niebezpieczną stronę. Zamiast np. wyczyszczonego konta bankowego, na ekranie smartfona pojawia się informacja o zablokowaniu zagrożenia. Co istotne, aplikacja nie spowalnia telefonu i nie wpływa na codzienne korzystanie ze smartfona.

CyberTarcza Go nie tylko dla klientów Orange, ale dla każdego

Jedną z największych zalet CyberTarczy Go jest jej uniwersalność i brak ograniczeń, które dotychczas mogły irytować użytkowników podobnych usług. Aplikacja chroni nas wszędzie. Dotyczy to również sytuacji podwyższonego ryzyka, takich jak korzystanie z publicznych sieci Wi-Fi na lotniskach, w hotelach czy centrach handlowych. Po drugie, ochrona nie kończy się na granicy Polski – działa także za granicą, podczas korzystania z roamingu.

REKLAMA

Jednak prawdziwym przełomem na polskim rynku jest fakt, że Orange otwiera swoje cyfrowe wsparcie dla wszystkich. CyberTarcza Go jest dostępna dla każdego użytkownika smartfona z systemem Android oraz iOS, niezależnie od tego, z usług jakiego operatora telekomunikacyjnego korzystamy na co dzień.

Dla niezdecydowanych przygotowano idealne warunki testowe. Nową usługę można wypróbować przez 30 dni za 0 zł. Jeśli w tym czasie uznamy, że nie potrzebujemy takiego wsparcia, z rezygnacją nie wiążą się żadne koszty.

Bezpieczeństwo dla całej rodziny (lub firmy) w cenie jednej kawy

Żyjemy w czasach, w których niemal każdy z nas posiada więcej niż jedno urządzenie ekranowe i twórcy usługi doskonale to zrozumieli. W ramach jednej subskrypcji, która po fazie testów kosztuje 14,99 zł z VAT miesięcznie (dla firm: 12,19 zł netto), użytkownik może zabezpieczyć aż do 3 urządzeń. Mogą to być smartfony prywatne albo firmowe, ale też telefony naszych dzieci czy rodziców, którzy są szczególnie podatni na manipulacje oszustów.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"

A jak zacząć? Osoby korzystające z innych sieci mogą po prostu pobrać aplikację bezpośrednio ze sklepów Google Play lub App Store. Z kolei klienci Orange mogą aktywować usługę przez konto na stronie orange.pl (w zakładce Usługi dodatkowe), w aplikacji Mój Orange (-> Pakiety i usługi -> Bezpieczeństwo), osobiście w salonie lub wysyłając darmowy SMS o treści CTGO pod numer 80200.

W dzisiejszym świecie święty spokój stał się towarem deficytowym. CyberTarcza Go udowadnia jednak, że skuteczne bezpieczeństwo nie musi być skomplikowane ani drogie. To inwestycja w cyfrowy immunitet, którego żaden współczesny użytkownik smartfona nie powinien ignorować.