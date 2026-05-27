Orange Warsaw Festival 2026 startuje w tym tygodniu Fot. materiały prasowe

Orange Warsaw Festival 2026 startuje w tym tygodniu. Już 29 i 30 maja na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie zagrają między innymi Olivia Dean, Lewis Capaldi, Dominic Fike, FKA twigs, Blood Orange, TV Girl, Pezet, Jan-rapowanie, Sokół, Livka i Kaz Bałagane. Sponsor letnich festiwali zaprasza do swojej Strefy Orange na zabawę i VR - owe doświadczenia.

REKLAMA

Orange Warsaw Festival to coś więcej niż najlepsza muzyka. To także zabawa miedzy koncertami w strefach partnerskich. Jak co roku na festiwalu nie zabraknie oczywiście Strefy Orange, z widokiem na scenę główną i świetnymi atrakcjami w środku.

Strefa Orange – miejsce, które łączy technologie i emocje

Strefa Orange to innowacyjne miejsce na mapie festiwalu. W tym roku można stąd nie tylko obserwować koncerty na Orange Stage, ale stać się także ich częścią. Orange zaprasza do zabawy w immersyjnym świecie VR, w którym można znaleźć się na scenie tuż obok swojego idola. Gogle VR przeniosą festiwalowiczów w centrum festiwalowych emocji, dzięki czemu poczują atmosferę koncertów w wyjątkowy sposób. Jest to możliwe dzięki kamerom 360 zainstalowanym na każdej ze scen oraz niezawodnemu super światłowodowi od Orange przez który - w czasie rzeczywistym - będziemy przekazywać streaming dźwięku i obrazu w jakości 8K wprost do gogli VR w Strefie Orange.

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

Dla miłośników e-sportowych rywalizacji będzie czekał Gaming Room – miejsce pełne wyzwań i gier ruchowych. Niezależnie od poziomu zaawansowania, każdy poczuje się tu jak profesjonalny gracz, a spotkanie z legendą e-sportu, Filipem „NEO” Kubskim, może być okazją do niezapomnianego pojedynku. Orange zaprezentuje możliwości technologii, które na co dzień dostarcza swoim klientom — superszybkich światłowodów, nawet do 8 Gb/s i mobilnej technologii 5G. Dzięki nim, równie emocjonujące rozgrywki można prowadzić także w domu, ciesząc się stabilnym i szybkim połączeniem, które pozwala na zabawę bez opóźnień.

REKLAMA

W strefie czekają także inne atrakcje, takie jak tworzenie cyfrowej sztuki. Uczestnicy stworzą także własne pamiątki - przypinkę z hasłem oddającym festiwalowy vibe oraz zdjęcie w fotobudce AI.

Orange Warsaw Festival - najbardziej dostępny festiwal muzyczny

Na festiwalu każdy może bezpiecznie przeżywać muzyczne emocje. Jak co roku na festiwalu będą zapewnione liczne, sprawdzone udogodnienia wspierające dostępność terenu i programu. W tym roku testowane będzie nowe rozwiązanie - system Auracast i plecaki haptyczne (wibrujące). Na terenie festiwalu będą działać wolontariusze Fundacji Orange. Więcej informacji dotyczących dostępności OWF znajduje się tutaj.

REKLAMA

Fot. materiały prasowe

Dzięki współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa, od 29 do 31 maja do 4:00 rano, festiwalowicze będą mogli ponownie skorzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie - na podstawie opaski festiwalowej i bez potrzeby kupowania biletu czy posiadania karty miejskiej. Punkt wymiany biletów na opaski będzie działał dzień wcześniej przed festiwalem! Punkt zlokalizowany przy wejściu od ul. Puławskiej na Torze Wyścigów Konnych Służewiec czynny będzie już 28 maja (czwartek) od godz. 12:00.