Prime Video ma nowy hit Fot. materiały prasowe / Prime Video

Prime Video ma nowy mega hit – "Off Campus" bije rekordy oglądalności na świecie i podbija Polskę. Serialowy romans o hokeiście i studentce muzyki zaliczył trzeci najlepszy debiut serialowy w historii platformy. Widzowie dosłownie go pochłaniają.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Według danych Amazona "Off Campus" przyciągnął aż 36 milionów widzów w ciągu pierwszych 12 dni od premiery. Platforma nie wyjaśnia jednak dokładnie, co uznaje za "widza" – możliwe więc, że do wyniku wliczane są także osoby, które obejrzały jedynie fragment odcinka. Mimo to sukces serialu nie podlega dyskusji. Produkcja jest obecnie również numerem jeden wśród najpopularniejszych tytułów Prime Video w Polsce.

"Off Campus" to trzeci najlepszy debiut Prime Video w historii. Wyprzedziło "The Boys"

Jak podkreśla Amazon, lepszym wynikiem w pierwszych 12 dniach mogły pochwalić się dotąd jedynie dwa tytuły: "Pierścienie władzy" oraz "Fallout". Oznacza to, że "Off Campus" wyprzedza takie giganty Prime Video jak zakończone właśnie "The Boys", "Reacher" czy hit young adult "Tego lata stałam się piękna".

REKLAMA

Szczególnie imponująco wyglądają wyniki w grupie kobiet w wieku 18–34 lata. W tej kategorii "Off Campus" zanotował najlepszy debiut serialowy w historii Prime Video. Według "Variety" Amazon liczy też, że produkcja pomoże utrzymać widownię zdobytą wcześniej przez "Tego lata stałam się piękna", które z sezonu na sezon rosło w siłę. Trzeci i finałowy sezon tego serialu osiągnął 70 milionów widzów w ciągu 70 dni od premiery – o 65 proc. więcej niż sezon drugi.

– Na Prime Video oficjalnie zapanowała obsesja na punkcie "Off Campus", a wszystko dzięki fanom, którzy tak entuzjastycznie przyjęli serial. Nie moglibyśmy być szczęśliwsi (...) Kiedy zdobywa się zaufanie widzów i dostarcza im dokładnie to, czego oczekują, oni naprawdę się pojawiają, a w przypadku "Off Campus" zdecydowanie tak właśnie się stało – powiedział Peter Friedlander, szef globalnej telewizji w Amazon MGM Studios.

O czym jest "Off Campus"? To koledżowy romans z gorącymi momentami

Główne role w "Off Campus" grają Ella Bright i Belmont Cameli. Twórczynią serialu jest Louisa Levy ("Stewardesa"), która pełni funkcję współshowrunnerki razem z Giną Fattore ("Jezioro marzeń"). Produkcja powstała na podstawie popularnej serii książek autorstwa Elle Kennedy.

REKLAMA

Nowy serialowy romans (to gatunek, który kochają widzowie) opowiada o Hannah Wells, pilnej studentce muzyki, która ze względu na bolesną przeszłość nienawidzi hokeja. Dziewczynie brakuje odwagi, by zagadać do Justina Kohla, do którego od dłuższego czasu po cichu wzdycha. Na horyzoncie pojawia się Garrett Graham, kapitan drużyny hokejowej Briar University, który koniecznie musi poprawić swoją średnią. Chłopak proponuje Hannah kuszący układ: ona pomoże mu w nauce, a on nauczy ją sztuki podrywania.

Jak pisze w naTemat Zuzanna Tomaszewicz, w serialu "znajdziemy motywy związku na niby (tzw. fake datingu), jednego łóżka, które często służy do budowaniu napięcia między dwójką "skłóconych" bohaterów, a także tropu 'od przyjaciół do kochanków'. Jest gorąco i zaskakująco odważnie – twórcy nie bali się iść w ślady 'Gorącej rywalizacji', 'Zakłamania czy 'Euforii', która niedawno wystartowała z 3. sezonem" i niedawno zaserwowała fanom szokujący twist.

REKLAMA

"Off Campus" ma świetne recenzje – aż 93 procent pozytywnych opinii od krytyków i 88 procent od widzów. Serial został już wznowiony na drugi sezon.

Dalsza część artykułu poniżej.

To kolejny hitowy romans o hokeju. Pierwsza była "Gorąca rywalizacja"

Wygląda więc na to, że widownia nie ma dość romansów o hokeistach. Pod koniec ubiegłego roku wszelkie rekordy biła "Gorąca rywalizacja" – ekranizacja bestsellerowej powieści Rachel Reid, która do Polski trafiła dopiero w lutym na HBO Max. Serial opowiada o Kanadyjczyku Shanie Hollanderze i Rosjaninie Ilyi Rozanovie, dwóch zawodowych hokeistach z rywalizujących drużyn, między którymi rodzi się skomplikowana romantyczna relacja.

Znakomicie oceniane "Heated Rivalry" stało się popkulturową sensacją i błyskawicznie wywindowało zupełnie nieznanych wcześniej aktorów – Hudsona Williamsa i Connora Storriego – na wyżyny popularności. Drugi sezon ma pojawić się w 2027 roku.