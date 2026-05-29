W piątek w telewizji poleci nagrodzony siedmioma Oscarami "Oppenheimer" Christophera Nolana. Polscy widzowie będą mogli podziwiać na małym ekranie wybitną grę aktorską Cilliana Murphy'ego i Roberta Downeya Jr. Ta historia zmieniła świat nie do poznania.

Kino wojenne cieszy się niesłabnącą popularnością. Niedawno pisaliśmy o pierwszych recenzjach "Nieba nad Normandią" z Brendanem Fraserem ("Wieloryb"), które przedstawia widzom mało znany wątek przygotowań do D-Day. Oczekiwania publiczności głodnej nowych produkcji o II wojnie światowej urozmaici telewizyjny seans zachwalanego dzieła Christophera Nolana. Nie chodzi nam wcale o "Dunkierkę".

"Oppenheimer" z Cillianem Murphym w TV. O której i na jakim kanale?

"Oppenheimer" jest filmem biograficznym na podstawie nagrodzonej Pulitzerem ksiązki "Oppenheimer. Triumf i tragedia ojca bomby atomowej" autorstwa Kaia Birda i Martina J. Sherwina. Jego scenariusz śledzi historię fizyka Roberta Oppenheimera oraz prowadzonego przez niego Projektu Manhattan – doprowadził on do stworzenia bomb atomowych, które w sierpniu 1945 roku zrzucono na Hiroszimę i Nagasaki.

Dramat historyczny omawia m.in. romans naukowca z Jean Tatlock, jego przesłuchanie przed Komisją Energii Atomowej, które podsycała czerwona panika, a także test broni atomowej o kryptonimie Trinity w Alamogordo w Nowym Meksyku.

Przypomnijmy, że w 2024 roku Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej przyznała "Oppenheimerowi" aż siedem Oscarów. Film wyróżniono w kategoriach: najlepszy film, najlepszy aktor pierwszoplanowy dla Cilliana Murphy'ego ("Steve"), najlepszy aktor drugoplanowy dla Roberta Downeya Jr., najlepszy reżyser dla Christophera Nolana, najlepsza muzyka oryginalna dla Ludwiga Göranssona ("Grzesznicy"), a także najlepsze zdjęcia oraz najlepszy montaż.

"Oppenheimer" zostanie wyemitowany piątek (29 maja) o godz. 20:00 na kanale Polsat. Powtórkę zaplanowano na 4 czerwca o godz. 23:10 na kanale Polsat Film.