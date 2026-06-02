XIII edycja festiwalu Kazimiernikejszyn odbędzie się 15-19 lipca 2026 w Kazimierzu Dolnym. Materiały prasowe / Kazimiernikejszyn

O tym wydarzeniu organizatorzy, ale też uczestnicy mówią, że jest "bez spinki". W połowie lipca startuje 13. edycja festiwalu muzycznego Kazimiernikejszyn. Jak co roku można spodziewać się plejady gwiazd i wielu pozamuzycznych atrakcji, z których słynie wystrzałowa impreza w Kazimierzu Dolnym.

REKLAMA

Kazimiernikejszyn to wielogatunkowy festiwal muzyczny, który od lat odbywa się w Kazimierzu Dolnym, jednym z najbardziej klimatycznych miasteczek w Polsce. Po raz pierwszy impreza z żywiołowymi koncertami i dźwiękami poruszającymi nawet najbardziej znużone dusze została zorganizowana w lipcu 2014 roku. Za każdym razem organizatorzy zapewniają mocny line-up, a przy tym liczne aktywności na łonie natury.

W tym roku trzydniowe wydarzenie przywita niemało artystów reprezentujących różnorodne gatunki muzyczne. 16 lipca wystąpi Kazimierska Orkiestra Dziadowska, 6-osobowy zespół grający muzykę słowiańsko-bałkańsko-kazimierską. Na scenie pojawi się też Grzegorz Turnau, jeden z najbardziej cenionych twórców. Zapowiedziano też występ nietuzinkowego bandu Łąki Łan i rodzimego duetu Kacperczyk.

REKLAMA

17 lipca zagra Natalia Muianga, piosenkarka, która jazzową wrażliwością nasyci nowoczesny pop. Tego dnia Bass Astral połączy muzykę elektroniczną z żywym brzmieniem sekcji dętej, przemieniając się w Brass Astral. Szykuje się również letni koncert Kasi Sienkiewicz, która wystąpi z 10-osobowym składem. Natomiast piosenkarz IGO zaoferuje mocny groove w solowym wykonaniu.

W ostatni dzień festiwalu, 18 lipca, uczestników czeka muzyczna uczta przy poruszającej twórczości artystki Kathia. Będzie można też usłyszeć magnetyzujący wokal Natalii Przybysz. Magiczną przestrzeń kamieniołomów wypełni hitami w nowych aranżacjach Paktofonika Orkiestra. Wielu ucieszy się na wieść o potwierdzonej już obecności obdarzonej niepowtarzalnym głosem Kaśki Sochackiej.

REKLAMA

Tegoroczna scena zostanie rozpalona do czerwoności, a organizatorzy zapowiadają prawdziwą jazdę bez trzymanki. Nie tylko przez muzykę, bo przecież między koncertami Kazimiernikejszyn 2026 ma też sporo do zaoferowania tym, którzy lubią się ruszać i bawić w towarzystwie innych pasjonatów i pasjonatek. Natura i radość bywa razem to główne źródła inspiracji dla nieodłącznych już kazimierskich Przygód.

W programie wydarzenia zaplanowano Paprowędrówki w (nie)znane, a konkretnie wyprawę w słynące z kwiatostanów tereny, wędrówkę szlakiem w klimacie ze szczyptą westernu i przechadzkę po urzekających miejscach Wietrznogórskiego Rezerwatu Duchowego. Wśród pozostałych aktywności znalazły się m.in. taniec pod słońcem, joga na bosaka, chill na trawie, body painting, przejażdżka rowerowa i warsztaty cyrkowe.

REKLAMA

Jak co roku festiwal przyniesie też spotkania z PrzeGośćmi i PrzeGościówami. W tej edycji będzie można porozmawiać z doradczynią życiową Crystal Arya, która podpowie, jak przestać skutecznie i zdrowo generować nowe problemy. Folklorysta Józef Broda poruszy zagadnienia tożsamości kulturowej, a Socjolożki – Dorota Peretiatkowicz i Kasia Krzywicka-Zdunek – wystąpią z tematem "Powróćmy do rozmów".

XIII edycja festiwalu Kazimiernikejszyn odbędzie się 15-19 lipca 2026 (środa-piątek) w Kazimierzu Dolnym (województwo lubelskie). Koncerty zostaną zagrane na terenie zabytkowych Kamieniołomów, natomiast strefy z innymi atrakcjami, spotkania z zaproszonymi gośćmi i rozmaite festiwalowe przygody rozplanowano po całym mieście i okolicach. Karnety kupicie w kasie Klubu Stodoła lub na stronie www.ticketclub.pl.

REKLAMA Aktywna opcja "Wyłącz dodatkowy player OnNetwork"