W sondażu Ipsos na zlecenie We Are Innovation głosu nie oddano palaczom, lecz blisko 4000 osobom z ich najbliższego otoczenia Fot. Shutterstock

W dyskusji o alternatywach nikotynowych słuchano do tej pory wyłącznie samych palaczy. Globalny think tank We Are Innovation (WAI) zapytał o zdanie tych, którzy na co dzień dzielą z nimi przestrzeń – partnerów, dzieci i przyjaciół. Wyniki międzynarodowego sondażu Ipsos nie pozostawiają złudzeń: zakazy nie działają, a prawo do innowacji to sprawa całego gospodarstwa domowego.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Przez dekady walka z nałogiem nikotynowym przypominała samotną bitwę. Statystyki skupiały się wokół słupków obrazujących liczbę osób, które rzuciły palenie, lub tych, które wciąż tkwią w szponach tradycyjnego dymu. Praktycznie nigdy nie padało pytanie: jak zmiana nawyków jednego domownika redefiniuje codzienność całej rodziny?

Światło na tę kwestię rzuca najnowsze badanie opinii publicznej zrealizowane przez renomowany instytut Ipsos na zlecenie globalnej sieci We Are Innovation (WAI). Sondaż "The Household Case for Innovation: A Five-Country Survey on Smoking Cessation and Quality of Life" to fundamentalny zwrot w debacie publicznej. Głosu nie oddano bowiem samym palaczom, lecz blisko 4000 osobom z ich najbliższego otoczenia – współmałżonkom, partnerom, dzieciom i przyjaciołom.

REKLAMA

Badanie przeprowadzono na największych i najbardziej miarodajnych rynkach produktów bezdymnych na świecie: w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, we Francji oraz w Japonii. Solidna metodologia pozwoliła uzyskać jednoznaczne wnioski: innowacje nikotynowe diametralnie podnoszą dobrostan całych rodzin.

Innowacje nikotynowe to efekt domina: zyskują wszyscy

Głównym wnioskiem płynącym z raportu Ipsos jest istnienie zjawiska, które można nazwać "pozytywnym efektem domina". Dorośli, którzy sami nigdy nie sięgali po e-papierosy ani inne alternatywy, ale mieszkają pod jednym dachem z osobą, która zamieniła tradycyjny tytoń na produkty bezdymne, dostrzegają namacalne korzyści.

REKLAMA

Najbardziej widoczną zmianą, wskazywaną przez respondentów we wszystkich pięciu krajach, było radykalne zmniejszenie ekspozycji na bierne palenie. Śmierdzący, toksyczny dym zniknął z salonów i sypialni, a zastąpił go brak uciążliwego zapachu.

Co więcej, współdomownicy deklarują, że u byłych palaczy korzystających z alternatyw zauważyli wyraźną poprawę zdrowia fizycznego, mniejszy kaszel, lepszą kondycję oraz ogólny wzrost energii. Przełożyło się to również na relacje towarzyskie i społeczne – badani wskazywali, że wspólne spędzanie czasu przestało być przerywane przymusowymi "wyjściami na dymka".

REKLAMA

Co istotne, najwyższy wzrost jakości życia po przejściu bliskiego na alternatywy nikotynowe deklarowały osoby z najmłodszej grupy wiekowej (18-34 lata). W debacie publicznej młodzi są niemal wyłącznie przedstawiani w kontekście ryzyka inicjacji nikotynowej. Tymczasem badanie Ipsos ukazuje ich w zupełnie nowej roli: jako dzieci, partnerów czy współlokatorów, których jakość życia codziennego wzrasta, gdy dorosły w ich otoczeniu przestaje palić tradycyjne papierosy. Za danymi kryją się tysiące osobistych historii. Analiza zebranych opinii pozwala na wyodrębnienie wspólnego mianownika, który można zamknąć w haśle: "Jedna zmiana – wygrywa moja rodzina".

Ponad 20 milionów dowodów w UE. Zakazy nie działają

Uczestnicy badania podkreślali ponadto, że wcześniejsze próby rzucenia palenia metodą "z dnia na dzień" (tzw. hard quit) często wiązały się z ogromną nerwowością, kłótniami i stresem, który paraliżował życie domowe. Wprowadzenie innowacyjnych produktów bezdymnych, takich jak e-papierosy, podgrzewacze tytoniu czy saszetki nikotynowe pozwoliło suchą nogą przejść przez proces rozstania ze spalanym tytoniem. Bliscy byłych palaczy jednoznacznie potwierdzają: te produkty ułatwiły proces rzucania nałogu, oszczędzając rodzinie domowych awantur i napięć.

REKLAMA

Skala tego zjawiska w skali makro jest potężna. W samej Unii Europejskiej z e-papierosów korzysta już ponad 20 milionów dorosłych użytkowników. Nowe badania dobitnie pokazują, że za każdym tym człowiekiem stoi mur wsparcia w postaci przyjaciół i krewnych. To gigantyczna armia ludzi, którzy na własne oczy zobaczyli, że innowacje technologiczne działają tam, gdzie tradycyjne metody zawiodły.

Badanie Ipsos czarno na białym wskazuje, że nie tylko sami palacze domagają się dostępu do mniej szkodliwych alternatyw. Ich rodziny i znajomi – osoby niepalące – również chcą, aby e-papierosy były proporcjonalnie regulowane, ale też powszechnie dostępne dla dorosłych. Narasta też opór wobec – często absurdalnych – zakazów. Historia i praktyka rynkowa pokazują, że prohibicyjna polityka i rygorystyczne obostrzenia nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a jedynie spychają problem do szarej strefy.

REKLAMA

Szwecja pokazuje, że można zejść poniżej 5 proc. palaczy

Szwedzki przykład dobrze wpisuje się w tę debatę. Według najnowszych danych w 2025 roku odsetek codziennych palaczy w Szwecji spadł poniżej 5 proc., czyli do poziomu określanego jako "smoke-free". To ważne, bo Szwecja nie osiągnęła tego wyłącznie przez zakazy. Równolegle przez lata funkcjonowały tam alternatywy dla klasycznych papierosów, m.in. snus, saszetki nikotynowe czy e-papierosy.

Nie oznacza to, że Szwecja stała się krajem bez nikotyny. Oznacza raczej, że coraz mniej dorosłych sięga tam po najbardziej szkodliwą formę jej przyjmowania: tradycyjnego papierosa, który wiąże się ze spalaniem tytoniu i dymem. Dla zwolenników redukcji szkód to jeden z najmocniejszych argumentów za tym, żeby polityka zdrowotna nie opierała się wyłącznie na zakazach, ale także na dostępie dorosłych palaczy do mniej szkodliwych alternatyw.

REKLAMA

Doświadczenie zmienia podejście

Sondaż pokazał jeszcze coś, co powinno dać do myślenia decydentom kształtującym politykę zdrowotną. Osoby, które doświadczyły sytuacji, w której ktoś z ich bliskiego otoczenia rzucił palenie dzięki innowacjom nikotynowym, mają znacznie bardziej realistyczne i precyzyjne poglądy na temat tych produktów.

Są oni bardziej skłonni uznać e-papierosy za skuteczne narzędzie wyjścia z nałogu oraz za produkty zdecydowanie mniej szkodliwe od tradycyjnych papierosów niż osoby, które takiego doświadczenia w rodzinie nie miały.

REKLAMA