Polska zajęła drugie miejsce na świecie w klasyfikacji generalnej państw podczas Eventex Awards 2026, jednego z najbardziej prestiżowych konkursów branży eventowej i marketingu doświadczeń. Ex aequo z Katarem zdobyła łącznie 73 nagrody, wyprzedzając m.in. Wielką Brytanię oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wśród projektów, które współtworzyły ten sukces, znalazło się TOP CHARITY – polska inicjatywa łącząca biznes, sztukę, filantropię i dyplomację, nagrodzona czterema wyróżnieniami, w tym trzema złotymi, wzmacniającymi pozycję Polski na globalnym rynku wydarzeń i projektów społecznego wpływu.

Eventex Awards, powołany w 2009 roku, jest uznawany za jeden z najbardziej prestiżowych konkursów świata eventów i marketingu doświadczeń, często określany mianem "Oscarów branży eventowej".

Edycja 2026 była największą i najbardziej konkurencyjną w historii konkursu. Do rywalizacji zgłoszono 1405 projektów z 58 krajów i 6 kontynentów. Polska zajęła drugie miejsce na świecie w klasyfikacji generalnej państw, ex aequo z Katarem, zdobywając 73 nagrody i wyprzedzając m.in. Wielką Brytanię oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Polska została również europejskim liderem pod względem liczby nagród Platinum.

Międzynarodowe jury, złożone z 251 ekspertów reprezentujących m.in. Google, Samsung, EY, Forbes i Financial Times, doceniło TOP CHARITY za stworzenie nowoczesnego modelu filantropii opartego na długofalowym wpływie społecznym, partnerstwie i integracji świata biznesu, sztuki, kultury oraz dyplomacji. Szczególne uznanie zdobył format Impact Event, rozumiany jako sezon wydarzeń wokół inicjatywy TOP CHARITY, integrujących liderów biznesu, organizacje społeczne i biznesowe, media, przedstawicieli kultury oraz dyplomacji.

TOP CHARITY otrzymało Gold Award w kategorii Impact Event z wynikiem 88.451/100 pkt, Gold Award w kategorii Fundraising Event z wynikiem 83.558/100 pkt, Gold Award w kategorii Expo z wynikiem 81.243/100 pkt oraz Bronze Award w kategorii Gala z wynikiem 77.698/100 pkt. Nagrody te umacniają pozycję TOP CHARITY jako jednej z najbardziej rozpoznawalnych i docenianych inicjatyw filantropijnych w Europie, wyróżnianej za skalę organizacji, jakość produkcji, skuteczność fundraisingową oraz realny wpływ społeczny.

W ramach sezonu odbywa się m.in. TOP CHARITY Art, czyli coroczna wystawa międzynarodowych dzieł sztuki prezentowanych w Oranżerii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Wśród prac pokazywanych i licytowanych podczas aukcji charytatywnej znajdują się dzieła artystek i artystów o międzynarodowym znaczeniu, m.in. Magdaleny Abakanowicz, Ewy Juszkiewicz, Amoako Boafo i Ibrahima Mahamy. Wystawa jest dostępna bezpłatnie dla odwiedzających Oranżerię, dzięki czemu sztuka współczesna, często obecna wyłącznie w kolekcjach prywatnych i elitarnym obiegu, staje się dostępna dla szerokiej publiczności. W poprzednich edycjach ekspozycję odwiedziło ponad 220 000 osób.

Sezon TOP CHARITY obejmuje również TOP CHARITY Change MAKERS, format dedykowany przedstawicielom biznesu, dyplomacji, kultury, nowych technologii i organizacji społecznych, TOP CHARITY Gala, czyli charytatywna aukcja i główne wydarzenie fundraisingowe, podczas którego licytowane są dzieła sztuki i unikalne doświadczenia, oraz Lazy Sunday, projekt pokazujący najmłodszym ideę pomagania, współodpowiedzialności i nowoczesnej filantropii.

Międzynarodowy sukces TOP CHARITY wpisuje się w jeden z najważniejszych globalnych trendów ostatnich lat: przechodzenie od filantropii reaktywnej, jednorazowej i wizerunkowej do filantropii strategicznej, partnerskiej i mierzalnej. Coraz więcej liderów biznesu traktuje zaangażowanie społeczne nie jako dodatek do działalności gospodarczej, ale jako element odpowiedzialnego zarządzania kapitałem, reputacją i wpływem. W tym kontekście TOP CHARITY pokazuje, że filantropia może działać jak profesjonalnie zarządzana platforma współpracy między światem biznesu, kultury i organizacji społecznych. Ten model szczególnie mocno wybrzmiewa dziś w Polsce, która jest jedną z największych gospodarek Europy. Wraz z rozwojem firm rodzinnych, sukcesją majątkową i rosnącąaktywnością przedsiębiorców w obszarze odpowiedzialności społecznej dojrzewa nowymodel przywództwa. Prywatny kapitał coraz częściej pełni rolę nie tylko inwestycyjną, lecztakże społeczną, kulturotwórczą i międzypokoleniową. Coraz większe znaczenie mają pytania o to, jak kapitał może pracować nie tylko dla wzrostu biznesu, ale także dla edukacji, kultury, zdrowia, ochrony dziedzictwa i wsparcia grup wykluczonych.

W ten trend wpisuje się również rosnące znaczenie fundacji rodzinnych. Polska fundacja rodzinna, jako narzędzie sukcesji i długoterminowego zarządzania majątkiem, pozwala przedsiębiorcom myśleć o odpowiedzialności w perspektywie pokoleń. "Polska fundacja rodzinna wpisuje się w światowy nurt sukcesji, a na tle Europy wyróżnia ją elastyczność oferowanych rozwiązań", wspomina Renata Kamoda, Head of Private Banking & Wealth Management UniCredit w Polsce podczas tegorocznej edycji IMPACT.

TOP CHARITY pokazuje, że podobne myślenie może funkcjonować także w wymiarze społecznym: jako zaproszenie dla liderów biznesu do tworzenia własnych fundacji, wspierania projektów grantowych i budowania długoterminowych mechanizmów wpływu.

TOP CHARITY powstało w 2022 roku jako odpowiedź środowiska biznesowego na kryzys humanitarny wywołany wojną w Ukrainie. To, co początkowo było oddolną mobilizacją przedsiębiorców wokół pomocy potrzebującym, w ciągu kilku lat przekształciło się w największą w Europie inicjatywę łączącą biznes, filantropię i sztukę. Od pierwszej edycji projekt konsekwentnie rozwija autorski model współpracy między liderami biznesu, organizacjami społecznymi, instytucjami kultury i partnerami międzynarodowymi. TOP CHARITY nie funkcjonuje dziś wyłącznie jako gala fundraisingowa, ale jako całoroczna platforma realnego wpływu społecznego ponad podziałami.

W ciągu czterech edycji TOP CHARITY zebrało niemal 150 mln zł na działania społeczne realizowane w Polsce i na świecie, notując rok do roku konsekwentny wzrost skali fundraisingu oraz wartości licytowanych dzieł sztuki. W 2022 roku inicjatywa pozyskała ponad 8 mln zł, a rzeźba Tomasza Górnickiego została wylicytowana za 340 tys. zł.

Rok później wynik wzrósł do ponad 25 mln zł, a jedną z najważniejszych licytacji była rzeźba "Iron Maiden" chorwackiego artysty Nikoli Vudraga, sprzedana za 3,2 mln zł, co ustanowiło rekord aukcyjny artysty i uczyniło pracę jednym z najdrożej sprzedanych dzieł na aukcjach w Polsce w tamtym okresie.

W 2024 roku TOP CHARITY zebrało niemal 50mln zł, a rekord licytacji należał do rzeźby "Torso alato" Igora Mitoraja, sprzedanej za 6,8mln zł. W 2025 roku wynik przekroczył 60 mln zł, a najwyżej wylicytowanym dziełem była rzeźba Pabla Atchugarry’ego, sprzedana za ok. 3,24 mln zł.

Podczas ostatniej edycji na aukcji pojawiły się również trzy rzeźby Jeffa Koonsa, jednego z najwyżej wycenianych współczesnych artystów na świecie. Tak dynamiczny wzrost pokazuje nie tylko rosnącą skuteczność fundraisingową TOP CHARITY, lecz także coraz większą gotowość polskiego biznesu do angażowania się w przedsięwzięcia o wysokim wpływie społecznym, w których filantropia, sztuka i kapitał prywatny tworzą wspólną przestrzeń realnej zmiany.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja pokazuje dalszy wzrost ambicji artystycznych TOP CHARITY oraz coraz większą różnorodność aukcji. Wśród prac przeznaczonych na licytację znajdują się dzieła artystów o międzynarodowym znaczeniu, m.in. "LacedFingers" Amoako Boafo z estymacją 3,4–5 mln zł, "Grove" Ewy Juszkiewicz z estymacjąok. 2,1–3,4 mln zł, "HYMNS FOR THE REBEL SOUL" Ibrahima Mahamy z estymacją ok. 850tys.–1,3 mln zł, oraz "Ptak II" Magdaleny Abakanowicz z estymacją 800–900 tys. zł.

Na aukcji pojawią się również prace m.in. Philipa Colberta, Karoliny Żądło, Wojciecha Ireneusza Sobczyka, Tomasza Koclęgi, Modupeoli Fadugby, Pawła Althamera, PoliDwurnik, Charlotte Colbert, Krzysztofa Renesa oraz rzeźba „Mademoiselle Pogany”według Constantina Brâncușiego. Rozpiętość estymacji, od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych, pokazuje, że TOP CHARITY konsekwentnie buduje aukcję o międzynarodowym charakterze, łącząc uznane nazwiska, artystów młodego pokolenia, sztukę polską, europejską i afrykańską.

Dzięki środkom zebranym podczas poprzednich edycji TOP CHARITY udało się objąć wsparciem ponad 1200 dzieci i młodzieży w polskich domach dziecka, wesprzeć edukację ponad 7000 uczniów oraz uratować prawie 580 dzieci z niewolniczej pracy w Ghanie. Inicjatywa umożliwiła także sfinansowanie stypendiów i programów rozwojowych dla 99 studentek i studentów z Polski na najlepszych zagranicznych uczelniach.

Jednym z najważniejszych filarów TOP CHARITY jest Konsorcjum Filantropijne. Minimum 30 proc. środków pozyskiwanych podczas TOP CHARITY Gala trafia do programu grantowego, który wspiera projekty społeczne, edukacyjne, kulturalne i pomocowe w Polsce oraz zagranicą. W ciągu trzech lat działalności Konsorcjum zrealizowało 136 projektów w Polsce oraz 31 projektów zagranicznych, wspierając łącznie około 800 000 beneficjentów. Środki trafiły do ponad 60 organizacji społecznych, fundacji i instytucji.

Wśród wspieranych projektów znalazły się m.in. działania realizowane z Zachętą, Narodową Galerią Sztuki i Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych, Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej "Porozumienie Bez Barier", Fundacją SEXEDPL, Fundacją Teach for Poland, Fundacją Rodzić po Ludzku, Muzeum Zamkowym w Sandomierzu, Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Grodziska Mazowieckiego, Towarzystwem Śpiewaczym "Harfa", działającym nieprzerwanie od 1906 roku, Teatrem Wielkim-Operą Narodową, Muzeum Warszawy, Towarzystwem Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.

Finansowane projekty obejmowały m.in. wystawę "Dojrzewanie", "Kącik Babci i Dziadka", Program Rozwoju Eduliderstwa dla najmłodszych, działania na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Polsce, projekt "Ludowe dziedzictwo oczami młodych", "Noc Fotografii", rewitalizację królewskiej polichromii w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz projekt "Baza MUZEUM".

W wymiarze międzynarodowym TOP CHARITY rozwija współpracę m.in. z Obama Foundation, Rafa Nadal Foundation, Andrea Bocelli Foundation, Studio Voltaire, Si Hene Foundation oraz Kuenyehia Trust for Contemporary Art. Ten kierunek pokazuje, że polska inicjatywa filantropijna może skutecznie funkcjonować w globalnym ekosystemie partnerstw społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.

Kolejnym międzynarodowym wyróżnieniem dla inicjatywy jest nagroda iLuxury Awards 2026 w kategorii Best Luxury Services, Luxury Charity Initiative. Konkurs wyróżnia najbardziej innowacyjne projekty i marki z obszaru luxury, designu i doświadczeń premium. Kapituła doceniła TOP CHARITY za stworzenie unikalnego połączenia filantropii, sztuki i nowoczesnego mecenatu oraz za redefinicję pojęcia purpose-driven luxury.

To pojęcie coraz mocniej obecne w globalnym biznesie premium i oznacza odejście od luksusu rozumianego wyłącznie jako prestiż, konsumpcja i status w stronę luksusu budowanego wokół wartości, wpływu, odpowiedzialności i dziedzictwa. TOP CHARITY było już wcześniej doceniane przez międzynarodowe nagrody. W 2024 roku inicjatywa otrzymała nagrodę Best Luxury Auction Event in Europe, a w 2023 roku została wyróżniona w Polsce przez Luxury Lifestyle Awards, co potwierdza konsekwentnie rosnącą pozycję projektu na styku filantropii, sztuki i świata premium.

Od dwóch lat audytorem inicjatywy TOP CHARITY jest EY, co wzmacnia transparentność projektu oraz jego standardy raportowania. Inicjatywę wspierają również polskie organizacje biznesowe, w tym The Company., Polska Rada Biznesu, Pracodawcy RP oraz Konfederacja Lewiatan. Community Partnerem TOP CHARITY jest IMPACT, jedna z najważniejszych platform dialogu gospodarczego i technologicznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Partnerem głównym jubileuszowej edycji jest UniCredit.

W tym roku TOP CHARITY zostało objęte patronatem UNESCO Chair on Creative Industries and Cultural Diversity for Sustainable Development. To szczególnie istotne wyróżnienie, ponieważ podkreśla znaczenie kultury, edukacji i różnorodności jako narzędzi zrównoważonego rozwoju. Patronat wpisuje TOP CHARITY w międzynarodowy kontekst rozmowy o tym, jak sztuka, przemysły kreatywne i odpowiedzialny biznes mogą wspierać dialog społeczny, rozwój wspólnot oraz budowanie bardziej zrównoważonych modeli współpracy.

Instytucjonalnymi partnerami inicjatywy są m.in. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które współpracuje z TOP CHARITY od początku istnienia projektu, Łazienki Królewskie oraz Pałac na Foksal, który dołączył do grona partnerów w tym roku.

"Te nagrody są dla nas czymś więcej niż sukcesem komunikacyjnym. To międzynarodowe potwierdzenie, że filantropia tworzona w Polsce może dziś wyznaczać światowe standardy. Pokazujemy, że biznes, sztuka i odpowiedzialność społeczna mogą wspólnie budować projekty o realnym i trwałym wpływie społecznym" – podkreślają Omenaa Mensah i Rafał Brzoska.

Międzynarodowe wyróżnienia TOP CHARITY pokazują, że Polska może być nie tylko beneficjentem globalnych trendów, ale także ich współtwórcą. W świecie, w którym biznes coraz częściej rozliczany jest nie tylko z wyników finansowych, lecz także z realnego wpływu społecznego, inicjatywy takie jak TOP CHARITY budują nowy język odpowiedzialności.

To model, w którym filantropia nie jest jednorazowym gestem, lecz systemem współpracy. Sztuka nie jest wyłącznie elementem prestiżu, lecz narzędziem komunikacji i mobilizacji. A kapitał prywatny staje się siłą zdolną wspierać edukację, kulturę, pomoc humanitarną i rozwój społeczny w skali międzynarodowej.

