Xiaomi zaprezentowało dziś swoją najnowszą ofertę AIoT, rozszerzając portfolio urządzeń wearables o trzy produkty nowej generacji: smartwatch Xiaomi Watch S5 46mm, opaskę sportową Xiaomi Smart Band 10 Pro oraz słuchawki douszne Xiaomi Buds 6. Wszystkie urządzenia znacząco podnoszą standard korzystania z rozwijanego, intuicyjnego ekosystemu marki Xiaomi.

Xiaomi Watch S5 46mm: Codzienna wydajność w stylu premium

Xiaomi Watch S5 46mm łączy zaawansowane możliwości monitorowania aktywności sportowych i parametrów zdrowotnych z wyrafinowaną, lekką konstrukcją. Smartwatch waży zaledwie 46 g, składa się z wyrazistej koperty o wymiarze 46 mm i wyróżnia się niezwykle smukłym profilem 10,99 mm¹. Środkowa ramka ze stali nierdzewnej zwiększa trwałość urządzenia, podczas gdy opcjonalne nakładki typu bezel – wykonane również ze stali nierdzewnej, ceramiki i kutego węgla – dodają smartwatchowi unikalnego sznytu. Szeroka gama dostępnych do zakupu pasków, w tym nowe opcje z prawdziwej skóry, sprawiają, że z łatwością dopasujemy Xiaomi Watch S5 46mm do codziennych stylizacji, w tym m.in. strojów sportowych czy kreacji biznesowych. Ekran został ulepszony względem poprzedniej generacji dzięki 1,48-calowemu wyświetlaczowi AMOLED z ramką węższą o 40% i szczytową jasnością do 2500 nitów², co zapewnia wyraźną widoczność powiadomień oraz danych zdrowotnych nawet w pełnym słońcu. Urządzenie zasilane jest baterią Xiaomi Surge o pojemności 815 mAh, która zapewnia do 21 dni pracy przy lekkim użytkowaniu³. Bardziej wytrzymała niż w poprzedniej generacji bateria⁴ wspiera ciągłe monitorowanie zdrowia i aktywności sportowych.

Xiaomi Watch S5 46mm oferuje również ulepszone możliwości sprzętowe i software. Nowa funkcja, Tryb pasji (Passion Mode), stworzona z myślą o fanach dyscyplin sportowych czy koncertów, wykrywa gesty wykonywane w trakcie kibicowania lub śledzenia wydarzeń muzycznych i przekształca je w mierzalne dane, takie jak tętno, spalone kalorie czy liczbę wydanych okrzyków. Smartwatch, oferujący ponad 150 trybów sportowych, wyposażono również w ulepszony czujnik tętna 4 LED + 4 PD oraz dopracowane algorytmy, zwiększające dokładność pomiarów sportowych do 98,4%⁵. Ulepszony, dwuzakresowy i pięciosystemowy GNSS gwarantuje precyzyjne i stabilne śledzenie tras podczas aktywności na świeżym powietrzu. W zakresie monitorowania snu, smartwatch wprowadza śledzenie zmienności tętna (HRV) oraz nowy system raportowania tygodniowego i miesięcznego, co pozwala lepiej zrozumieć nawyki dot. higieny snu⁶.

Nowy smartwatch od Xiaomi zapewnia również bezproblemową łączność ze smartfonami dzięki systemowi Xiaomi HyperOS 3. Nie zabrakło takich funkcji, jak zdalne wyzwalanie migawki aparatu, lokalizowanie telefonu, sterowanie słuchawkami oraz automatyczna synchronizacja danych sportowych i zdrowotnych. Urządzenie wspiera również integrację z Xiaomi Home, umożliwiając lepszą łączność między urządzeniami wearables, a środowiskiem smart home.

Xiaomi Smart Band 10 Pro: Lekka konstrukcja z zaawansowanym monitorowaniem codziennego samopoczucia

Xiaomi Smart Band 10 Pro, najnowsza inteligentna opaska sportowa, z łatwością łączy wyższy niż dotychczas standard wzornictwa z kompleksowymi funkcjami śledzenia zdrowia. Urządzenie wyposażono w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,74 cala⁷ i szczytowej jasności do 2000 nitów, co zapewnia doskonałą czytelność⁸. Pomimo większego niż w poprzedniej generacji ekranu, Xiaomi Smart Band 10 Pro zachowuje smukły profil 9,7 mm w całej linii, ważąc przy tym zaledwie 21,6 g⁹, co gwarantuje komfort noszenia opaski przez cały dzień. Wykonana z nowej generacji aluminium o wysokiej wytrzymałości, Xiaomi Smart Band 10 Pro zapewnia dużą trwałość i odporność na zarysowania. Z kolei bateria o pojemności 350 mAh oraz energooszczędny procesor pozwalają na korzystanie z banda nawet do 21 dni¹⁰.

Nowy smart band od Xiaomi znacząco usprawnia śledzenie zdrowia i kondycji dzięki ulepszonemu modułowi PPG i autorskim algorytmom, podnosząc dokładność pomiaru tętna do 98,2%¹¹. Obok obsługi ponad 150 trybów sportowych znanych z poprzedniej generacji, wariant Xiaomi Smart Band 10 Pro wprowadza dodatkowo tryb lekkoatletyczny do rejestrowania przebiegniętych okrążeń oraz ulepszony tryb rowerowy dla bardziej precyzyjnego śledzenia efektywności treningów¹². Funkcje monitorowania snu, podobnie jak w przypadku Xiaomi Watcha S5 46 mm, również zostały ulepszone o raporty dot. trendów snu i głębsze wskaźniki, takie jak HRV oraz efektywność odpoczynku, podczas gdy nowy algorytm w wersji 2.0 poprawia dokładność wykrywania momentu zaśnięcia, a także śledzenia poszczególnych faz snu¹¹.

Co więcej, w przypadku modelu Xiaomi Smart Band 10 Pro marka nawiązała współpracę z Clue¹³, wiodącą na świecie aplikacją do śledzenia cyklu menstruacyjnego. Przy zakupie Xiaomi Smart Band 10 Pro użytkownicy otrzymują 3-miesięczny bezpłatny okres próbny Clue Plus. Ta subskrypcja w wersji premium oferuje takie funkcje, jak zaawansowana analiza cyklu, dokładne prognozy płodności, śledzenie ciąży i perimenopauzy oraz wiele innych. Użytkownicy mogą dzięki temu łączyć dane dotyczące zdrowia i samopoczucia generowane przez smart banda z bardziej pogłębionymi analizami zdrowia menstruacyjnego z aplikacji Clue.

Po podłączeniu do smartfona Xiaomi, Xiaomi Smart Band 10 Pro obsługuje synchronizację powiadomień i pozwala na jednoczesne sparowanie z iPhonem, umożliwiając odbieranie połączeń, wiadomości i alertów z obu urządzeń na jednej opasce¹⁴. Zoptymalizowany silnik wibracyjny różnicuje powiadomienia w zależności od typu wiadomości, a wersja NFC¹⁵ umożliwia bezpieczne płatności zbliżeniowe¹⁶. Wersja NFC jest dostępna w kolorach Midnight Black, Glacier Silver i Pearl White, natomiast wersja standardowa występuje w kolorach Midnight Black, Glacier Silver i Lavender Pink.

Xiaomi Buds 6: Wyrafinowany komfort z immersyjnym dźwiękiem

Xiaomi Buds 6, nowa odsłona flagowych słuchawek dousznych marki, oferuje nową jakość dźwięku dzięki integracji ulepszonego sprzętu i oprogramowania. Budsy wyposażono w 11-milimetrowy przetwornik dynamiczny z potrójnym magnesem zapewniający mocny bas, połączony z membraną pokrytą 24-karatowym złotem, która zwiększa czułość wysokich tonów o 30%, pozwalając uzyskać ostrzejsze i czystsze wysokie dźwięki¹⁷. Wrażenia te są dodatkowo potęgowane przez zestaw cyfrowych ulepszeń, w tym autorskie strojenie przeprowadzone przez zespół Harman Golden Ear Team, które wprowadza tryb Harman Master oraz technologię Harman AudioEFX dla doskonałej jakości dźwięku, podczas gdy technologia Qualcomm® aptX™ Lossless pozwala na odtwarzanie bezstratnego dźwięku o wysokiej rozdzielczości¹⁸. Dodatkowo, system wykorzystuje dźwięk adaptacyjny, aby utrzymać spójne średnie i niskie częstotliwości przy różnych kształtach uszu, a niezależny dźwięk przestrzenny¹⁹ ze śledzeniem ruchów głowy tworzy w pełni immersyjną scenę dźwiękową 360°. Aby zapewnić czystość połączeń, system redukcji szumów AI z 3 mikrofonami, połączony z siatkową strukturą akustyczną, tłumi do 95 dB²⁰ hałasu otoczenia i zachowuje klarowność głosu nawet przy prędkości wiatru do 12 m/s²¹. W połączeniu z aktywną redukcją szumów (ANC) oferującą dwa tryby (zrównoważony i głęboki), użytkownicy mogą wybrać poziom wyciszenia najlepiej dopasowany do otoczenia, co zapewnia bardziej immersyjne wrażenia słuchowe w każdym scenariuszu.

Nowe budsy Xiaomi zaprojektowano z myślą o komforcie i bezproblemowej łączności, przez co oferują one lekkie dopasowanie i inteligentną obsługę wielu urządzeń. Każda słuchawka waży zaledwie 4,4 g²² i została stworzona zgodnie z ergonomiczną konstrukcją typu semi-in-ear, która naśladuje naturalną krzywiznę ucha, zmniejszając nacisk i dyskomfort charakterystyczny dla tradycyjnych słuchawek dokanałowych. Etui ładujące (dostępne w czterech kolorach: Graphite Black, Pearl White, Titan Gray i Nebula Purple) jest smukłe i poręczne. Słuchawki Xiaomi Buds 6 łatwo integrują się z systemem Xiaomi HyperOS, co pozwala na łatwe parowanie i płynne przełączanie się między telefonami, tabletami i innymi urządzeniami Xiaomi. Po raz pierwszy budsy od Xiaomi debiutują z kompatybilnością z usługami Apple Find My (dla urządzeń Apple) oraz Google Find Hub (dla urządzeń z systemem Android™)²³. Pozwala to użytkownikom lokalizować zgubione urządzenia za pomocą sieci Apple lub Find Hub²⁴.

Dostępność i ceny

Smartwatch Xiaomi Watch S5 46mm dostępny jest w cenie rekomendowanej 749 PLN w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym (Black) i srebrnym (Silver). Do sprzedaży trafiła również wersja ceramiczna w dwóch kolorach (Ceramic Blue & Jungle Green) w cenie rekomendowanej 849 PLN.

Opaska sportowa Xiaomi Smart Band 10 Pro dostępna jest w dwóch wariantach: bazowej (warianty kolorystyczne: Black, Silver i Pink, cena rekomendowana: 329 PLN) oraz NFC (warianty kolorystyczne: Pearl White, Black i Silver, cena rekomendowana: 399 PLN). Słuchawki douszne Xiaomi Buds 6 dostępne są w cenie rekomendowanej: 499 PLN.

Dane dotyczące wagi nie obejmują paska. Wymiary wysokości, szerokości i grubości nie uwzględniają paska ani elementów wystających. Dane uzyskano z wewnętrznych laboratoriów Xiaomi. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Jasność szczytowa odnosi się do najwyższej jasności, która jest osiągana tylko w określonym obszarze ekranu. Jasność HBM odnosi się do maksymalnej jasności przy podświetleniu całego ekranu. Dane dotyczące żywotności baterii opierają się na scenariuszu lekkiego użytkowania, przetestowanym przez wewnętrzne laboratoria Xiaomi. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Xiaomi. Warunki testowe dla scenariusza lekkiego użytkowania: zegarek w pełni naładowany, włączony tryb oszczędzania energii, fabryczne ustawienia domyślne i tarcza zegarka „Sunspots”, włączone precyzyjne monitorowanie snu oraz powiadomienia o wiadomościach; odbieranie 100 wiadomości dziennie, 6 powiadomień o połączeniach przychodzących, 3 alarmy; podnoszenie nadgarstka 300 razy dziennie w celu aktywacji ekranu i uruchamianie aplikacji do synchronizacji danych raz dziennie; 30 minut rozmów przez Bluetooth tygodniowo; 30 minut lokalnego odtwarzania muzyki na podłączonych słuchawkach tygodniowo; 90 minut rejestrowania ćwiczeń tygodniowo (z włączonym GNSS). Ten produkt oraz jego funkcje nie zostały zaprojektowane do celów medycznych i nie są przeznaczone do prognozowania, diagnozowania, zapobiegania ani leczenia jakichkolwiek stanów chorobowych. Dane uzyskane z wewnętrznych laboratoriów Xiaomi. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Aby korzystać z funkcji planu poprawy snu, aplikacja Mi Fitness musi zostać zaktualizowana do najnowszej wersji. Dane przetestowane przez wewnętrzne laboratoria Xiaomi. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Xiaomi. Częstotliwość odświeżania ekranu różni się nieznacznie w zależności od interfejsu i zależy od rzeczywistych doświadczeń użytkownika; jasność globalna oznacza maksymalną jasność pełnego ekranu, a jasność szczytowa oznacza maksymalną jasność dostępną tylko w określonych scenariuszach. Dane przetestowane przez wewnętrzne laboratoria Xiaomi. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Xiaomi. Dane dotyczące żywotności baterii opierają się na trybie lekkim, przetestowanym przez wewnętrzne laboratoria Xiaomi. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić. Warunki testowe dla scenariusza maksymalnej żywotności baterii: opaska w pełni naładowana, przy użyciu fabrycznych ustawień domyślnych i domyślnej tarczy zegarka; z całodziennym monitorowaniem tętna co 30 minut i powiadomieniami o wiadomościach; wyłączone precyzyjne monitorowanie snu, całodzienne śledzenie stresu i całodzienne monitorowanie poziomu tlenu we krwi; odbieranie 100 wiadomości, 10 powiadomień o połączeniach przychodzących i 3 alarmów dziennie (dla wersji NFC dodatkowo 10 zbliżeń NFC dziennie); podnoszenie nadgarstka 200 razy dziennie w celu aktywacji ekranu, ręczny pomiar tlenu we krwi 2 razy dziennie oraz 6 minut obsługi ekranu dziennie; 60 minut rejestrowania ćwiczeń tygodniowo (z włączonym GNSS). Ten produkt oraz jego funkcje nie zostały zaprojektowane do celów medycznych i nie są przeznaczone do prognozowania, diagnozowania, zapobiegania ani leczenia jakichkolwiek chorób. Kompatybilność może się różnić w zależności od modelu urządzenia. Aby zapewnić optymalne dopasowanie, należy upewnić się, że urządzenie obsługuje protokół tętna BLE oraz że funkcja odbierania tętna jest włączona. Po aktywacji trybu Jazdy na rowerze na świeżym powietrzu na opasce, aplikacja Mi Fitness automatycznie połączy się ze smartfonem po jej otwarciu. Aby wyłączyć tę funkcję, przesuń palcem w lewo na stronie treningu i dotknij „Zatrzymaj”, aby wyświetlić szczegóły. Biowink GmbH (Clue). Użytkownikowi przysługuje trzymiesięczny okres korzyści. Korzyść musi zostać aktywowana i w pełni wykorzystana w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty realizacji kodu. Niewywiązanie się z tego warunku spowoduje automatyczne wygaśnięcie korzyści. Promocja obowiązuje od 28 maja 2026 r. od godziny 00:00 do 27 maja 2027 r. do godziny 23:59 (czasu lokalnego). Po wygaśnięciu 3-miesięcznego okresu próbnego obowiązuje opłata roczna, chyba że subskrypcja zostanie anulowana wcześniej (cena różni się w zależności od regionu). Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Clue. Ta funkcja jest dostępna wyłącznie na kompatybilnych urządzeniach. Smartfony Xiaomi muszą działać pod kontrolą systemu Xiaomi HyperOS 3 lub nowszego z aplikacją Interconnectivity w wersji 17.1.1 lub nowszej; iPhone'y muszą działać pod kontrolą systemu iOS 14 lub nowszego z aplikacją Xiaomi Interconnectivity w wersji 2.1.0 lub nowszej. Należy zalogować się na to samo konto Xiaomi zarówno na telefonie Xiaomi, jak i w aplikacji Xiaomi Interconnectivity na iPhonie. Wyłącznie w celu zademonstrowania kompatybilności – Xiaomi Smart Band 10 Pro nie jest w żaden sposób popierany, sponsorowany ani powiązany z firmą Apple Inc. Apple, iPhone oraz iOS są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. Dostępność technologii NFC może się różnić w zależności od regionu. Korzystanie z NFC wymaga planu usług bezprzewodowych. Ten plan usług może podlegać pewnym ograniczeniom użytkowania dotyczącym zmiany dostawcy usług oraz roamingu (nawet po wygaśnięciu umowy). Płatności bezgotówkowe NFC są akceptowane wyłącznie na terminalach płatniczych obsługujących karty Mastercard® i Visa®. Dostępność płatności Mastercard® i Visa® oraz usług NFC może się różnić w zależności od regionu. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://www.mi.com/global/support/nfc-bank, a dodatkowe informacje można uzyskać w banku, który wydał kartę. Dane pochodzą z wewnętrznych laboratoriów Xiaomi. W porównaniu z Xiaomi Buds 5. Aby włączyć bezstratną jakość dźwięku 2,1 Mb/s, upewnij się, że funkcja Bluetooth została zaktualizowana do najnowszej wersji, włącz tryb Bluetooth LE Audio i ustaw kodek na aptX™ Adaptive w ustawieniach Bluetooth smartfona. Kompatybilne urządzenia: Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17, Xiaomi 15 Ultra, Xiaomi 15, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi MIX Flip, POCO F7 Pro, POCO F8 Ultra. Więcej modeli będzie obsługiwanych w przyszłości.Oto tłumaczenie wskazanych przypisów (od 19 do 28), z zachowaniem oryginalnego układu i numeracji: Niezależny dźwięk przestrzenny jest domyślnie wyłączony i wyklucza się wzajemnie z trybem LC3. Redukcja szumów otoczenia podczas połączeń o wartości 95 dB odnosi się do zdolności dokładnego wychwytywania ludzkiego głosu podczas rozmowy w środowisku o poziomie hałasu 95 dB. Dane przetestowane przez wewnętrzne laboratoria Xiaomi. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od sposobu użytkowania. Dane testowe dotyczące redukcji szumu wiatru dostarczone przez Narodowy Instytut Metrologii w Chinach (National Institute of Metrology, China). Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od sposobu użytkowania. Dane pochodzą z wewnętrznych laboratoriów Xiaomi. Słuchawki Xiaomi Buds 6 nie są w żaden sposób popierane, sponsorowane ani powiązane z firmą Google LLC ani Apple Inc. Google, Android oraz Find Hub są znakami towarowymi firmy Google LLC. Apple oraz Find My są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Aby korzystać z funkcji Find Hub, oprogramowanie układowe słuchawek i etui ładującego musi zostać zaktualizowane do najnowszej wersji za pomocą aplikacji Xiaomi Earbuds. Aby korzystać z tej funkcji, urządzenia z systemem iOS muszą zostać zaktualizowane do wersji iOS 14.5 lub nowszej. Usługa Apple Find My obsługuje wyłącznie lokalizowanie etui słuchawek i nie obsługuje precyzyjnej identyfikacji ani lokalizowania pojedynczych słuchawek. Aby korzystać z tej funkcji, urządzenia z systemem Android muszą zostać zaktualizowane do wersji Android 9 lub nowszej, z najnowszą wersją usług Google Play i oprogramowania układowego słuchawek. Usługa Find Hub obsługuje wyłącznie lokalizowanie etui słuchawek i nie obsługuje precyzyjnej identyfikacji ani lokalizowania pojedynczych słuchawek. Ta sama para słuchawek nie może być jednocześnie połączona z usługami Apple Find My oraz Find Hub. Jeśli chcesz dokonać przełączenia, przywróć słuchawki do ustawień fabrycznych. Parowanie TWS obsługuje łączenie dwóch produktów w celu uzyskania efektu dźwięku przestrzennego. Funkcja ta jest przeznaczona do odtwarzania muzyki. W przypadku odtwarzania filmów wideo, dźwięk i obraz mogą nie być zsynchronizowane ze względu na czynniki związane z urządzeniem lub siecią. Parowanie Auracast między głośnikiem głównym (host) a głośnikiem klienckim działa, gdy oba urządzenia są włączone, a przycisk Auracast zostanie krótko naciśnięty na każdym z nich. Wymaga tego produktu oraz innych głośników Xiaomi obsługujących technologię Auracast. Można podłączyć do 100 głośników. Rzeczywista wydajność może się różnić w zależności od warunków sygnału Bluetooth®, urządzeń znajdujących się w otoczeniu oraz środowiska użytkowania. Ten produkt nie jest profesjonalnym głośnikiem wodoodpornym i oferuje jedynie podstawowe funkcje odporności na zachlapania i pył. Skuteczność ochrony przed zachlapaniem i pyłem może ulec zmniejszeniu z upływem czasu w wyniku zużycia. Nie należy ładować urządzenia pod wodą ani w wilgotnym otoczeniu. Uszkodzenia spowodowane przez wodę nie są objęte gwarancją. Dane dotyczące żywotności baterii pochodzą z wewnętrznych laboratoriów Xiaomi i zostały zmierzone przy ustawieniu głośności na poziomie 40% w trybie Bluetooth, przy wyłączonych wszystkich światłach. Rzeczywisty czas pracy baterii i czas czuwania mogą się różnić w zależności od czynników takich jak głośność, źródła dźwięku, efekty dźwiękowe, zakłócenia otoczenia, włączone funkcje/tryby oraz nawyki użytkowania. Należy odnieść się do rzeczywistego użytkowania.

Więcej informacji na temat produktów Xiaomi w Polsce: https://www.mi.com/pl/